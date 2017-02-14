Почему частным компаниям будет проще инвестировать в закупку вагонов-зерновозов

Благодаря отмене распоряжения кабинета министров Украины №209 от 9 апреля 2012 г. частные компании смогут увеличить инвестиции в закупку вагонов-зерновозов. Такое мнение в интервью Delo.UA высказал первый заместитель министра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов.

"Их общий парк порядка 14,5 тыс. И примерно 80% принадлежит "Укрзализныце". Если вы частный оператор и решили инвестировать в вагоны, то в качестве альтернативы у вас есть государственный вагон с низким тарифом", — рассказал Кравцов, который считает, что это ограничивало инвестиции в закупку новых вагонов.

По его словам, даже в условиях дефицита зерновозов частные логистические компании не могли конкурировать с ПАО "Укрзализныця" (УЗ) и требовать с зернотрейдеров более высокой платы. Тем было проще подождать вагоны УЗ.

Но после введения свободного ценообразования размер вагонной составляющей при перевозке грузов в зерновозах можно будет поднять до значений, более привлекательных для инвестиций в закупку вагонов.

Напомним, что ранее сообщалось о намерениях государственного зернотрейдера ГПЗКУ закупить 3000 вагонов-зерновозов. Также недавно частный агрохолдинг "Агропросперис" заказал 50 вагонов для собственных нужд. Кроме того, в УЗ заявили о планах переоборудовать около 1000 вагонов-цементовозов в зерновозы для снижения дефицита.