Почему Украина и Словакия опять договариваются о работе аэропорта "Ужгород"

Не так давно губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль в очередной раз заявил о необходимости возобновить полноценную работу Международного аэропорта "Ужгород". Напомним, что уже более года между Закарпатской областью и другими регионами нет регулярного авиасообщения по техническим причинам. Это связано с сертификацией регионального подразделения "Украэроруха" Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA).

"Наиболее реально решить этот стратегический для Закарпатья вопрос, передав аэропорт в пользование авиаперевозчику из стран Евросоюза, который не требует сертификации EASA. Это можно сделать путем продажи через аукцион или другим предусмотренным законодательством Украины способом", — сообщил на своем персональном сайте Геннадий Москаль. Губернатор уточнил, что при этом следует предусмотреть долевое участие областного совета, на балансе которого находится международный аэропорт "Ужгород".

Опрошенные авиаэксперты сообщили, что в заявлениях Москаля были смешаны несколько разноплановых вопросов, поэтому Delo.UA решило разобраться в перспективах возобновления полноценной работы ужгородского аэропорта.

Приграничная территория

В Государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") отмечают, что особенностью данного аэропорта является его расположение в непосредственной близости к границе со Словакией (ВПП аэропорта фактически упирается в государственную границу — Delo.UA), рельеф местности и многочисленные застройки приаэродромной территории. "В связи с вышеперечисленными факторами маневрирование воздушных судов для захода на посадку и после вылета осуществляется через воздушное пространство Словакии", — говорят в пресс-службе предприятия.

До лета 2016 года полеты в аэропорт воздушных судов выполнялись по правилам полетов по приборам (ППП) на основании Соглашения между правительствами Украины и Словакии о передаче ответственности за обеспечение обслуживания воздушного движения и об эксплуатации международного аэропорта "Ужгород". Его срок действия истек 16 июня 2016 г. "В данный момент в аэропорт "Ужгорода" возможно выполнение полетов только по правилам визуальных полетов", — отмечают в "Украэрорухе".

Что это означает на практике?

Все воздушное пространство в мире разбито на районы полетной информации (РПИ, FIR). Территория аэропорта в Ужгороде — зона ответственности Львовского регионального структурного подразделения "Украэроруха". Однако она заканчивается четко на государственной границе. Поэтому для соблюдения ППП было принято решение отдать во временное пользование украинской стороне часть воздушного пространства Словакии. В частности:

передать ответственность за обеспечение обслуживания воздушного движения в ограниченной части района полетной информации;

разрешить временное размещение необходимых радиотехнических и светосигнальных средств на территории Словакии;

передать информацию о препятствиях и подстилочную поверхность для расчета поверхностей учета препятствий, а также о критических зонах радиотехнических средств.

Кроме того, Украина в лице "Украэроруха" взяла на себя различные расходы, связанные с выполнением функций на словацкой стороне.

Оперативно продлить соглашение, которое действовало 10 лет, не удалось. Одной из причин стало то, что с 2004 года Словакия является членом Евросоюза. А с 2008 года началось полноценное функционирование EASA, которой перешли отдельные функции национальных авиационных властей стран ЕС.

Для возобновления полетов по приборам необходимо подписание нового соглашения между Украиной и Словакией.

В свою очередь, одним из требований словацкой стороны является проведение сертификации провайдера аэронавигационного обслуживания Украины в соответствии с законодательством Европейского Союза. Органом, осуществляющим такую сертификацию, является EASA.

"В контексте требований ЕС, EASA осуществляет сертификацию субъектов авиационной деятельности, предоставляющих различные виды и типы аэронавигационного обслуживания, а не конкретно взятое оборудование, которое используется для предоставления такого обслуживания", — уточнили в "Украэрорухе".

"Украэрорух" должен получить сертификат EASA

Первые технические консультации состоялись в начале сентября этого года. В них приняли участие эксперты EASA, представители Министерства транспорта и реконструкции Словацкой Республики, сотрудники "Украэроруха", Госавиаслужбы Украины, госадминистрации Закарпатья и аэропорта "Ужгород".

По результатам встречи, участники процесса договорились, что "Украэрорух" подготовит соответствующие документы и подаст в EASA заявку на получение сертификата провайдера аэронавигационного обслуживания, что и было сделано. После чего эксперты организации смогут провести оценку стоимости и очертить временные рамки проведения процедур сертификации.

По словам Геннадия Москаля, для проведения аудита и сертификации Украина должна предусмотреть средства в Госбюджете на 2018 год. А вот временные рамки своей работы EASA определяет самостоятельно. "Это может быть период от 2019 аж до 2022 года", — сетует губернатор Закарпатья.

По словам источника Delo.UA, знакомого с процессом, EASA настроена провести сертификацию в максимально сжатые сроки. Однако в любом случае этот процесс займет несколько месяцев.

На сайте Геннадия Москаля сказано, что в неофициальном разговоре представители EASA сообщили, что оборудование регионального подразделения "Украэрорух", которое обслуживает аэропорт Ужгорода, очень устарело, фактически выведено из строя, поэтому его сертификация невозможна.

"Что касается непосредственно радиотехнического оборудования обеспечения полетов "Украэроруха", размещенного на аэродроме "Ужгород", то оно находится в рабочем состоянии и в соответствии с действующими требованиями сертифицировано Госавиаслужбой Украины. "Украэрорух" продолжает предоставлять аэронавигационные услуги для полетов на аэродроме "Ужгород" по правилам визуальных полетов", — говорится в ответе госпредприятия на запрос Delo.UA.

При этом отмечается, что аэропорт "Ужгород" находится в коммунальной собственности и "Украэрорух" не владеет информацией, касающейся имеющегося в аэропорту оборудования и его технического состояния.

Однако в упомянутом выше межправительственном соглашении сказано: "После прекращения действия настоящего Соглашения указанные технические средства демонтируются "Украэрорухом" и вывозятся с территории Словацкой Республики".

Кроме того, после демонтажа технических средств земельные участки в случае необходимости будут приведены в состояние, пригодное для сельскохозяйственной обработки, в течение одного года за счет "Украэроруха".

Delo.UA уточняет судьбу этого оборудования, ведь с момента окончания деятельности межправительственного соглашения уже прошло более одного года.

Кто возьмет в управление

Вероятно, наиболее громким заявлением в отношении закарпатского аэропорта стало то, что его могут отдать в пользование иностранной компании. В частности, упоминались переговоры с венгерской WizzAir.

"Наиболее реальная возможность возобновить работу ужгородского аэропорта — это передать его в пользование авиаперевозчику из Евросоюза", — заявил Геннадий Москаль, уточнив, что одним из условий нужно сделать обязательное введение регулярного авиасообщения между Ужгородом и Киевом.

По его словам, заинтересованность в покупке аэропорта уже высказали несколько европейских перевозчиков, в том числе лоукосты.

Эксперт по авиации Сергей Хижняк считает, что идея передать аэропорт в управление авиакомпании — это утопия. "Аэропорт, в котором нет трафика, никому не нужен. Авиакомпании аэропортами не управляют, им нужно готовое предложение. Тем более, что 2-3 рейса инфраструктуру не окупают. Но город или государство могут построить всю инфраструктуру и закупить технику, а потом передать аэропорт в управление, т. е. еще платить за управление аэропортом и компенсировать операционные убытки", — поясняет Хижняк.

В "Украэрорухе" говорят, что подобных прецедентов в Украине еще не было. "Однако независимо от формы собственности и собственника аэропорта для выполнения полетов на аэродроме "Ужгород" необходимо урегулировать вопрос между правительствами Украины и Словакии о назначении провайдера обслуживания воздушного движения в части воздушного пространства Словакии, необходимого для выполнения полетов на аэродром Ужгород", — сообщили в пресс-службе госкомпании.

Если же отдавать аэропорт в управление иностранной компании с надеждой, что она сертифицирована EASA, то должен возникнуть другой вопрос связан с передачей ей ответственности за полеты в украинском небе — непосредственно над аэропортом "Ужгород".

Нужен ли Закарпатью аэропорт

В последние годы в Украине активно возрождаются и развиваются региональные аэропорты. Например, недавно Кабмин одобрил в 2018 году реконструкцию четырех аэропортов: в Одессе, Черновцах, Виннице и Запорожье. За средства местного бюджета ведутся работы в Николаеве. Прорабатывается возможность привлечения инвестора для создания гражданских аэропортов в Умани и Луцке. Впервые за долгие годы появились чартерные рейсы в Ривне и Кривом Роге.

Возникает вопрос: а нужен ли еще один аэропорт на западной Украине? С учетом того, что Закарпатская область отделена от остальной части страны горным хребтом, добраться до львовского, ивано-франковского или черновицкого аэропортов оттуда — непростая задача. Местным жителям даже проще улететь из Словакии, Венгрии или Румынии.

Но следует отметить, что аэропорт "Ужгород" полностью не прекращал свою деятельность.

Он продолжает работать в соответствии с опубликованным расписанием — ежедневно с 9 до 18 часов.

"Возобновление полноценной работы аэропорта "Ужгород" носит в первую очередь социальный характер и является звеном в системе общественно важных авиаперевозок в Украине. Со своей стороны, хотим подчеркнуть, что "Украэрорух" заинтересован в росте количества полетов в любой из аэропортов Украины, Ужгород не является исключением", — говорится в ответе "Украэроруха".

Сергей Хижняк говорит, что возобновление работы МА "Ужгород" — это политический и стратегический проект: "Закарпатье нужно связать с остальной частью Украины".

Однако, вероятнее всего, этот процесс затянется еще на несколько месяцев и оператором аэропорта будет отечественное предприятие.