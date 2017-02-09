Почему Украина сократила экспорт железной руды — итоги 2016 года

В 2016 году производство товарного железорудного сырья в Украине упало на 5,5 млн тонн до 72,3 млн тонн. "В разрезе отечественных производителей товарной руды в 2016 году существенно снизил производство Криворожский ЖРК. По товарному концентрату наибольшее снижение демонстрировал СевГОК, показав при этом значительный прирост производства окатышей", — говорится в пресс-релизе ГП "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ).

В УПЭ отмечают, что в 2016 году удалось переломить негативную тенденцию 2014-2015 гг. спроса на ЖРС со стороны отечественных металлургических предприятий.

Спрос на железорудное сырье на украинском рынке покрывается преимущественно за счет внутренних поставок отечественных горнодобывающих компаний. В 2016 году уровень поставок внутренних производителей ЖРС на металлургические предприятия Украины вырос на 2,9 млн тонн, а импорт снизился на 0,9 млн тонн.

Поставки и темпы прироста поставок ЖРС на украинские металлургические предприятия в 2011-2016 годах

Источник: УПЭ

"Крупнейшими поставщиками железорудного сырья на украинский рынок в 2016 году были Северный ГОК (8,3 млн тонн), Ингулецкий ГОК (8,2 млн тонн) и Новокриворожский ГОК АрселорМитталКривой Рог (7,7 млн тонн). В то же время крупнейшими потребителями ЖРС на внутреннем рынке были АрселорМиттал Кривой Рог (9,6 млн тонн) и ММК им. Ильича (8,1 млн тонн)", — цитируется эксперт "Укрпромвнешэкспертизы" Дмитрий Желтяков.

Несколько иная ситуация сложилась с экспортом отечественного ЖРС. В 2016 году его вывоз из Украины (по фактическим отгрузкам с заводов, а не по экспортной статистике) упал на 7,8 млн тонн до 37,7 млн тонн (по задекларированным объемам — 39,2 млн тонн, то есть либо имеет место декларирование без фактической отгрузки, либо отгрузка со складов).

Динамика экспорта ЖРС из Украины в 2010-2016 годах

Источник: УПЭ

По данным "Укрпромвнешэкспертизы", в географическом разрезе основное сокращение отгрузок пришлось на Китай. В 2016 году поставки на этот рынок снизились на 9,6 млн тонн. "Данный рынок является наиболее отдаленным и наименее конкурентным для поставщиков из Украины", — поясняют в УПЭ. В то же время значительными регионами прироста стали Сербия (+650 тыс. тонн) и Япония (+575 тыс. тонн).

По видам выпускаемого сырья уменьшился экспорт концентрата — на 5,8 млн тонн, увеличились поставки руды на 85 тыс. тонн, произошло снижение по окатышам — на 2 млн тонн. Агломерат в 2016 году не экспортировался.

По мнению Дмитрия Желтякова, в 2016 году на динамику рынка ЖРС Украины в первую очередь оказали влияние низкие цены в первой половине года. Украинские производители в такие периоды намерено снижали объемы производства и поставки на наиболее отдаленный рынок Китая, предпочитая наращивание отгрузок внутри страны. На стремительный рост цен во второй половине года украинские производители ЖРС не смогли быстро отреагировать увеличением объемов производства и экспорта в силу технологических и сезонных причин.

Согласно прогнозам экспертов УПЭ в 2017 году рынок железорудного сырья в Украине останется профицитным. Украина обладает достаточными балансовыми запасами железосодержащего сырья, что даст ей возможность продолжать реализовывать излишки продукции на внешних рынках. Внутренние поставки увеличатся, учитывая прогнозируемое увеличение спроса на ЖРС в Украине приблизительно на 1 млн тонн. Ожидается увеличение экспорта отечественного ЖРС на 3-4 млн тонн, с учетом роста цен на мировом рынке в первой половине 2017 года.

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