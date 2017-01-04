Под конец 2016 года средняя цена на электроэнергию снова подросла

Средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок (ОРЭ) производителями в декабре 2016 года выросла на 1% по сравнению с ноябрем — с 996,38 до 1006,13 грн/МВт•ч. Такие данные обнародовало ГП "Энергорынок" — оптовый покупатель электроэнергии всех украинских производителей.

В "Энергорынке" поясняют, что в декабре выросли тарифу гидроэлектростанций — 696,9 грн/МВт•ч (+9,3%) и теплоэлектроцентралей — 1548,82 грн/МВт-ч (+12,5%).