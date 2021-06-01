Податковий інтерес та тютюнове лобі. Чи загрожують Андрію Холодову санкції від РНБО

Продовження смислового зв’язку в словах та діях — одна з основ логіки. З початком 2021 року Рада національної безпеки та оборони України почала працювати як орган швидких рішень по вирішенню проблемних питань. Санкції РНБО стосувалися агентів впливу РФ та контрабандистів, обговорювалася можливість введення санкцій проти найбільших конвертаторів. Питання податків та національної безпеки входять в ТОП найбільш актуальних. Однак, як видно, в РНБО не до всіх "доходять руки". Наприклад, народний депутат Андрій Холодов, до якого накопичилося багато запитань.

Конфлікт інтересів і "оціночні судження"

Депутат партії "Слуга народу" Андрій Холодов хоч і має "гумор" називати свій телеграм-канал "Правкою Холодова", що співзвучно зі скандалами по внесенню правок, що стосуються бізнесу, проте гостро реагує на журналістські розслідування. На масштабне розслідування програми "Схеми", що було присвячено його зв’язкам з мережею дистрибуції тютюнових виробів в кіосках Києва, він відреагував судовими позовами, які, щоправда, попрохав залишити без розгляду.

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Народному депутату було достатньо визнання журналістського розслідування "оціночним судженням". Хоча всі журналістські розслідування за своєю суттю є оціночними судженнями, тоді як конкретну юридичну силу мають матеріали кримінальних проваджень.

Діяльність депутата Андрія Холодова можна охарактеризувати як "конфлікт інтересів". Національне агентство з питань запобігання корупції складало протокол про адміністративне правопорушення по відношенню до депутата через те, що він цікавився в НАБУ ходом розвитку справи, що стосується його особисто.

В НАЗК наголошували, що народний депутат не має використовувати депутатський мандат в особистих і корисливих цілях, а депутатське звернення може стосуватися виключно питань, пов’язаних з депутатською діяльністю.

Відповідно, відбувається повністю нелогічний парадокс, коли депутат стверджує неправдивість тверджень журналістів, та впевнений в своїй правоті, проте використовує повноваження, щоб поцікавитися ходом розслідування провадження, яке вважає безглуздим по своїй суті, за що отримує протокол про корупцію. 28 квітня 2021 року Холодов виграв справу проти НАЗК, про що написав в своєму телеграм-каналі. Але ми ж то знаємо, що суди можуть приймати різні рішення, і це також оціночне судження.

"Правило трьох рукостискань" Андрія Холодова

Напередодні парламентських виборів 2019 року президент Зеленський і лідери політичної партії "Слуга народу" гучно заявляли, що в процесі формування списку політичної партії будуть дотримуватися принципів, за якими не будуть допускатися до участі люди, що мають зв’язки з іншими політичними або антиукраїнськими силами.

Ще тоді, напередодні виборів, журналісти, оцінюючи список кандидатів в депутати від "Слуги народу", Холодова було віднесено до переліку сумнівних. Йому в докір ставилося те, що на момент балотування сукупна тривалість його перебування за кордоном була більшою, ніж дозволено українським законодавством (він перебував у Відні, у маєтку, записаному на його дружину, але про це пізніше), та має родинні зв’язки з одним з лідерів партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктором Медведчуком.

Дружина Холодова — відомий дизайнер Катерина Шаховська, доводиться кумою Оксані Марченко, дружині Віктора Медведчука, що являється кумом Путіна.

Скріншот з інстаграму Оксани Марченко

Зразково-показова родина, очевидно, намагалася налагодити зв’язки з "сильними цього світу". Весільний салон в центрі Києва — це статусність та можливість роботи з ВІП-клієнтами та знайомства з ними на "мажорній" ноті.

Щоправда, не обходилося без ексцесів, адже якщо людина, що прагне бути статусною та вагомою, потрапляє в певну ситуацію, це стає об’єктом інтересу для ЗМІ. Так і сталося, коли дружина Холодова потрапила в ДТП.

Ця подія трапилася 11 листопада 2011 року, на перехресті вулиць Хрещатик та Прорізної. За умов, коли регулювальник здійснював контроль та подачу сигналів для дорожнього руху, відбулося зіткнення автомобілів Бентлі та Мерседес, в результаті якого постраждалим виявився сам регулювальник — працівник поліції. Пікантності ситуації додало те, що автомобіль Бентлі, що належав Шаховській, зіткнувся з авто, що було записано на матір депутата Руслана Богдана. Новина про VIP-ДТП в самому центрі столиці оперативно стала об’єктом уваги ЗМІ.

Фото ДТП з порталу "Обозреватель"

Щоправда, пізніше ця інформація зникла з більшості новинарних порталів. Проте, вона доступна за цим посиланням, з описом матеріалів справи, в якій, не дивлячись на покази свідків, швидко змінювалися особи за кермом, а винним ледь не зробили самого регулювальника, що постраждав від ДТП.

Вже за депутатства троюрідного кума Путіна ловили на розгляданні фото оголених дівчат в сесійній залі Верховної Ради. Проте, певно, родина не образилася на депутата, адже цей факт мав місце в процесі "ділової" переписки з екс-головою митниці часів Януковича Ігорем Калетником.

Фото з телеграм-каналу "Через плечо"

Член забороненої в Україні Комуністичної партії, що голосував за диктаторські закони "16 січня", повернувся в Україну після обрання президентом Зеленського в зв’язку з закриттям проти нього кримінальних справ. Колишній керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк в інтерв’ю порталу "Цензор" заявив, що формальною підставою для закриття справи стало рішення суду, яке змушувало правоохоронців в місячний термін підготувати обвинувальний акт або закрити справу проти особи, що знаходилася в розшуку і відповідно до якої фізично неможливо було проводити слідчих дій.

За інформацією Bihus.info, під час виборчої кампанії 2019 року помічник Калентника, а нині вже куратор неформальної депутатської групи в партії "Слуга народу" Ілля Павлюк, якого пов’язують з контрабандою в Західній Україні, курував групу "регіони" передвиборчого штабу "Слуги народу".

Мати родинні зв’язки чи підтримувати спілкування в демократичній країн,і звичайно, не заборонено. Проте симбіоз цих фактів ставить під сумнів репутацію та добрі намірі Холодова як народного депутата.

Інтерес в податковій сфері та статки Андрія Холодова

Здавалося б, чому конкретний, умовно взятий депутат в Верховній Раді займається конкретно взятими питаннями і працює в конкретно взятому комітеті? Чинників може бути безліч: освіта, досвід роботи, інтерес в лобіюванні певних питань — перелік можна продовжувати досхочу.

Зауважимо, широкому загалу бізнесмен Андрій Холодов до моменту балотування у Верховну Раду був невідомий. Депутат, що балотувався як заступник директора (навіть не директор чи власник) такої собі компанії ТОВ "Текам Плюс" і власник підприємства по виробництву алюмінієвих профілів вікон став заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики та виявився, згідно декларацій, достатньо багатою людиною, що володіє нерухомістю у Відні та на Кіпрі вартістю 6 млн євро та 700 тис. доларів (відповідно до курсу на момент покупки). Цілком закономірно, що така людина стає об’єктом журналістських розслідувань, адже їх проводять відносно тих, про кого є що розповісти.

Крім цього, згідно декларації Холодов з родиною володіють великою кількість рухомого та нерухомого цінного майна — квартирами, будинками, земельними ділянками, іконами, сумками, годинниками, ювелірними і антикварними виробами.

Згідно декларації про доходи, 2020 рік був достатньо прибутковий для родини Холодова. Так, його дружина отримала 2,5 млн гривень як дохід від відчуження нерухомого майна від Познякової Світлани Василівни (судячи з пошукових запитів, приватний нотаріус) та 15 млн гривень як дохід від відчуження нерухомого майна від ТОВ "Праденс".

Скріншот з декларації про доходи за 2020 рік

Згідно даних інформаційно-аналітичної системи YouControl, компанія ТОВ "Праденс" входить до групи компаній братів Супруненків, один з яких був депутатом 6, 8 скликань Верховної Ради, а інший депутатом Київради і приходиться зятем екс-меру Києва Леоніду Черновецькому.

На ТОВ "Праденс" записана земельна ділянка площею 0,69 га, що розташована у Великоберезнянському районі Закарпатської області. Вона призначена для ведення особистого сільського господарства.

Скріншот з порталу YouControl

В декларації про доходи Холодова за 2019 рік можна знайти ділянку з такою площею і в тому ж районі, яка в актуальній декларації відсутня. Тобто мова йде, очевидно, про продаж саме цього об'єкту нерухомості.

Цікаво, що Катерина Шаховська згідно тієї ж декларації про доходи за 2019 рік набула дану ділянку в 2016 році, і її вартість тоді оцінювалася в трохи більше 600 тис. гривень. Тепер же вона продається за 15 млн гривень, вирісши в ціні за 5 років майже в 30 разів. Вигідна угода. І це ще не відкрито ринок землі (сарказм).

Скріншот з декларації про доходи Холодова за 2019 рік

Брати Супруненки не виглядають простаками, щоб купувати земельну ділянку бозна де за ціною маєтку в Конча-Заспі, а зважаючи на те, що Холодов з дружиною тримають гроші в "АСВІО БАНКу", що входить до групи компаній Супруненків, дана транзакція може зацікавити правоохоронців як легалізація коштів.

Також згідно декларації Катерина Шаховська отримала позичені кошти в розмірі майже 7 мільйонів гривень від своєї дочки — Шаховської Стелли. Стелла Шаховська також має весільний салон і, як говорить сайт, "не просто имя, это целая история в мире свадебной моды". Нюанс полягає у тому, що в декларації немає даних, скільки ж заробляє цей член родини.

Окремим питанням є те, чи була би декларація Холодова настільки повною, якби не надмірна увага журналістів, яку він так не полюбляє.

Також заслуговує на увагу конфлікт Холодова з екс-власником "Укрбуду" Максимом Микитасем. В інтерв’ю звинувачений у відмиванні грошей, заволодінні нерухомістю та оборудках на будівництві Микитась стверджує, що передав Холодову 2 млн доларів під час виборчої кампанії, а також надав у користування білборди "Укрбуду" для розміщення політичної реклами "Слуги народу" в обмін на обіцянки допомогти з кримінальною справою. Істину в цьому питанні встановити важко, але Микитась не виглядає як особа, що буде використовувати власне ім’я для відпрацювання політичних замовлень з безпідставної критики кого-небудь.

Скріншот з фейсбук-сторінки Микитася

Людиною Холодова у Верховній Раді журналісти називають Олександра Юрченка, депутата, якого було виключено з фракції "Слуга народу" та арештовано разом з помічником Вищим антикорупційним судом України з можливістю внесення застави за підозрою у хабарництві. За версією слідства, депутат хотів отримати грошову винагороду за просування законопроекту.

Після внесення застави деякі ЗМІ стверджували, що заставу за Юрченка вніс Холодов, втім сам Юрченко заперечив цю інформацію, пославшись, що йому допомогли "небайдужі до екології люди". Очевидно, що сам Юрченко заплатити заставу за себе не міг, адже згідно його декларації він та члени його родини не володіють достатньою кількість коштів, а сам депутат-мажоритарник столичного Голосіїва напередодні виборів ніде офіційно не працював.

Цікаво, що Юрченко разом з Дубінським був ініціатором ряду правок, що стосуються дистрибуції тютюнових виборів, які підтримував Холодов та які можуть бути йому безпосередньо вигідні, зважаючи на розслідування журналістів про причетність його до мережі дистрибуції тютюнових виробів.

Правки в Раді

Депутатська діяльність Андрія Холодова тісно пов’язана саме з тютюновими виробами. Першою ластівкою став закон №1049, прийнятий восени 2019 року, з цікавою правкою, внесеною Олександром Дубінським. Холодов з Дубінським вважали, що боротися із монополією тютюнового дистриб’ютора "Тедіс" варто встановленням стійкої маржі для оптових і роздрібних торговців, на користь останніх. Ну, звісно, питання з тютюновим монополістом, хед-компанія якого знаходиться під санкціями, а Антимонопольний комітет вже декілька років "судиться" на предмет штрафу в декілька мільярдів, можна розібратися невеличкою правочкою до закону, а збільшення маржі для пов’язаних торгових мереж — це так, приємний бонус. Пізніше президент Зеленський наклав вето на правку Холодова.

Пізніше Холодов подав правку до законопроекта №1209-1, ідея якої полягала в тому, що дистрибутори тютюнових виробів в період 2020-2025 років змогли б збільшувати максимальні роздрібні ціни, встановлені законодавством, на суму до 15%.

Ніби-то депутат переймався про магазини в сільській місцевості, які торгують безакцизним контрафактом і яким не вигідно продавати офіційний товар через маленьку маржинальність. Ну а мережа кіосків по Києву з постійним потоком платоспроможних клієнтів, що не буде шукати інше місце при різниці ціні пачки умовного "Парламенту" в 5-7 гривень (коли пачка коштує 68 грн), це знову приємний бонус. Правка була знову ветована президентом Зеленським.

Правка авторства нардепа Холодова до законопроекту 1209-1

Декілька разів підряд, "влучивши у штангу", депутат зупинився, проте не припинив підтримувати скандальні тютюнові правки. Так, Холодов був серед тих, хто підтримав правку Давида Арахамії щодо зменшення акцизної ставки на стіки для IQOS, при цьому навіть не йде мова про зменшення самої ціни. Тобто ця правка зменшить надходження до державного бюджету на 3 мільярди гривень, про це заявляв журналіст Євген Плінський.

Сама правка абсурдна, адже подається в той час, коли необхідно всіма методами збільшити надходження до державного бюджету України, а сума, яка буде недоотримана, перевищує суму, виділену на закупівлю вакцин COVID-19. Саме системне збільшення акцизів в Україні несе в собі дві функції: збільшити надходження в бюджет та підвести ціни до рівня Євросоюзу для боротьби з контрабандою. Нещодавно польські митники зупинили контрабанду 10 тисяч картриджів для електронних сигарет з України, а скільки її буде, якщо акциз зменшиться, важко уявити.

Про зв'язок Холодова з мережею столичних МАФів з роздрібного продажу тютюнових виробів журналісти програми "Схеми" публікували розлоге розслідування ще у 2019 році.

Патент на торгову марку "Т-кіоск" належав Холодову до 2016 року

Замість шестикутних кіосків на зупинках столиці можна побачити комплекси, побудовані компанією "Київ маркет солюшн", право на будівництво яких компанія виборола на інвестиційному конкурсі у 2018 році.

Формально все в порядку. 595 зупинок були надані компанії на 10 років з певними преференціями в обмін на їх модернізацію. Київську владу не цікавлять кінцеві власники компанії — кіпрський офшор Reineweg, вони піклуються виключно про добробут міста.

От тільки на Кіпрі, в місті Лімассол, за першою адресою реєстрації фірми Reineweg (зараз законодавство забороняє реєстрацію в приватних будинках) розташований родинний маєток Холодових, яким він володіє з 2006 року.

Журналісти Радіо Свобода публікували схему зв'язків компаній і персоналу між кіпрською Reineweg, "Київ маркет солюшн" і компаніями, що займаються безпосередньою торгівлею цигарками в кіосках Києва.

Схема зв'язків

До схеми також була причетна Леся Васильченко — помічниця Холодова та співзасновниця фірми ТОВ "Апартмент білдінг ЛТД". Втім, після публікацій дворічної давнини ця особа зникає з переліку помічників депутата.

Особливої уваги заслуговує той факт, що, проводячи розслідування, журналісти проводили неодноразові контрольні закупки товару та здійснювали спроби оплатити тютюнові вироби через термінал, проте отримували відмову на безготівкову оплату і надання фіскального чеку або ж отримували фіктивні чеки. Це може свідчити про наявність схеми з ухилення від сплати податків.

Зараз в контексті боротьби між Офісом президента та КМДА правоохоронці та фіскали перевіряють господарську діяльність в комунальних та приватних підприємствах Києва.

Під перевірку потрапили також і кіоски, в яких ведеться продаж тютюнових виробів. В даних умовах можна припустити, що Холодов опинився на роздоріжжі, адже, з одного боку, йому дуже хочеться захистити пов'язаний з собою бізнес, який активно штрафують, а з іншого боку, не хочеться визнавати причетність до того, від чого він систематично відхрещувався.

Пікантності додає той факт, що у 2019 році перший заступник голови КМДА Микола Поворозник всіляко захищав умови конкурсу та говорив, що ніякої схеми немає.

"Щоб рибку з’їсти, треба в воду лізти"

В сухому залишку ситуація, в якій опинився Андрій Холодов, є вкрай несприятливою. Депутата, який не був особливо відомим до обрання, проте володіє великими статками, постійно переслідують скандали.

І мова йде не про безглузді ситуації, а про корупцію пов’язаних осіб, конфлікт інтересів в тютюновій сфері та лобістські правки і законопроекти, що спричиняють шкоду державному бюджету. Ці ситуації повторюються знову і знову, а репутаційні втрати від депутатської діяльності Холодова є настільки відчутними, що на скандальні правки доводиться накладати вето самому президенту Зеленському.

В тренді по боротьбі із тіньовиками та накладанням санкцій Холодов може стати чудовим кандидатом на першість в списку, адже має родинні зв’язки з антиукраїнськими силами, тіньовим бізнесом, корупцією та ухиленням від сплати податків.

Кульмінацією може стати його причетність до оборудок київської міської влади, на яку звернули увагу в Офісі президента. В світлі останніх подій президент Зеленський виглядає таким, що може виконати обіцянку попередника і втілити пораду Лі Куан Ю по відправці за грати "трьох друзів", і Холодов може опинитися в їх числі.

Проти бізнесу, з яким його пов’язують, активно борються, але захистити його — це вступити в публічний конфлікт з президентом і визнати на загал свій і так вже майже очевидний всім зв'язок. "Щоб рибку з’їсти, треба в воду лізти", а в ній можна легко втопити свою політичну кар’єру.

Дмитро Філіпенко