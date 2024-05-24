Понад 20 маркетологів України поділяться креативними рішеннями на MRKTNG марафоні

25 червня у Києві MRKTNG марафон об’єднає маркетологів, креативників, піарників, комунікаційних, медіа- та диджитал-фахівців для обміну перевіреними практиками. Головна тема цьогорічного заходу — брендинг надможливостей. Понад 20 лідерів індустрії допоможуть прокачати мистецтво того, як «робити з лимонів лимонад» — всупереч обставинам запускати кампанії, що вражають весь світ.

Серед спікерів:

Сергій Грабчак, маркетинг-директор Ощадбанку,

Олена Плахова, директор з управління репутацією групи компаній NOVA (Нова пошта),

Олександр Шевченко, заступник директора Пасажирської компанії, керівник з пасажирських комунікацій та клієнтського сервісу Укрзалізниці,

Олександра Погоріла, засновниця та керівна партнерка UAGENCY, директорка з комунікацій UFuture,

Тетяна Парфільєва, співзасновниця та креативна директорка CHER’17,

Іван Кришталь, співзасновник та CEO CHER’17,

Анна Давиденко, PR-агентка та celebrity marketing manager,

Анна Ільєнко, Sales & Development Director Gradus Research,

Катерина Співакова, керівник департаменту комунікацій, PR та GR Kernel,

та 10+ інших спікерів.

Ви дізнаєтеся:

Правила «маркетингу» війни.

Як зробити ваш продукт чи сервіс безбар’єрним.

Як за допомогою креативу залучати важкодоступні групи стейкхолдерів.

Як запускати кампанії з мільйонним охопленням з обмеженим бюджетом.

Інструменти для створення більш ефективних та впливових соціальних проєктів.

Стратегії та канали просування, які підійдуть саме вашому бренду.

Лайфхаки використання ШІ у маркетингу, які підвищать якість креативу, а не зроблять його шаблонним.

Окрім насиченої навчальної програми, MRKTNG марафон — це унікальна можливість для нетворкінгу та обміну ідеями з понад 300 колегами з індустрії. Захід традиційно збирає найактивніших та найпрогресивніших фахівців галузі, тож це чудова нагода завести нові знайомства та знайти партнерів для майбутніх проєктів.

Також під час MRKTNG марафону відбудеться нагородження переможців конкурсу маркетингових проєктів X-RAY Marketing Awards. Учасники першими дізнаються кейси переможців та зможуть надихнутися креативними ідеями.

З міркувань безпеки місце проведення марафону повідомлять учасникам напередодні заходу.

Подробиці та реєстрація: https://mrktng.mmr.ua/

Долучайтеся до MRKTNG марафону, щоб прокачати свій креатив, отримати практичні інструменти та нові знайомства для розвитку вашого бренда у 2024 році!

Генеральний партнер –– Ощадбанк.

Генеральний інформаційний партнер –– 1+1 media.

Партнер, що приймає –– Unit.City.