PornHub поможет малому бизнесу рекламой, заявки можно подать и из Украины

Портал PornHub запустил проект Big Package, в рамках которого выберет компании по всему миру и бесплатно разместит их рекламу на сайте.

В отборе может поучаствовать малый бизнес со штатом до 100 человек, в том числе и из Украины, сообщает ain.ua.

Для того, чтобы поучаствовать в проекте, необходимо заполнить форму на сайте.

При этом в одном из пунктов необходимо рассказать, как пандемия повлияла на компанию.

Как предполагается, среди всех заявок, менеджера отделов маркетинга, рекламы и продаж PornHub выберут 100 компаний.

Отмечается, что за размещение роликов будет отвечать онлайн-платформа TrafficJunky, а транслировать рекламу будут в стране, в которой компания осуществляет свою деятельность.

Как известно, PornHub посещает 130 млн человек в день. Одно рекламное объявление может получить более 1 млрд просмотров.

Ранее один из самых популярных в мире порнографических сайтов Pornhub предоставляет бесплатный доступ к премиум-подписки всем пользователям из-за карантина, вызванного коронавирусной инфекцией.