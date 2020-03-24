Pornhub из-за коронавируса открыл всем бесплатный доступ к премиум-подписке

Один из самых популярных в мире порнографических сайтов Pornhub предоставляет бесплатный доступ к премиум-подписки всем пользователям из-за карантина, вызванного коронавирусной инфекцией.

"Pornhub призывает людей во всем мире оставаться дома, чтобы сгладить кривую коронавируса с помощью самоизоляции с бесплатным премиум-доступ", — отмечается в сообщении на сайте.

При этом бесплатный доступ будет действовать до 23 апреля. Однако для получения премиум-доступа пользователь должен пообещать самоизолироваться или обязательно регулярно мыть руки с мылом.

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Напомним, что ранее Pornhub из-за коронавируса открыл итальянцам бесплатный премиум-доступ. Кроме того, такое же решение приняло руководство xHamster, который также входит в тройку самых популярных порно-сайтов в мире.

К такому решению сервисы подтолкнули меры правительства Италии по профилактике инфекции: итальянцам, которые живут в провинциях, закрытых на карантин, запрещено выходить на улицу без письменного документа. Он должен подтвердить их цель и место поездки. В стране сложилась ситуация, из-за которой люди могут выходить только по особому разрешению на работу или в больницу, поэтому большую часть времени в изоляции.

В заявлении Pornhub говорится, что премиум-доступ для проживающих в Италии будет бесплатным до 3 апреля, "чтобы помочь им на протяжении недель, которые они проведут дома". Руководство сайта также уточнило, что для поддержки Италии во время вспышки коронавируса компания решила пожертвовать свой процентный доход с платформы ModelHub за март.