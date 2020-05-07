Энергетика 1 час назад

Потребление электроэнергии в Украине в апреле упало на 11% (ИНФОГРАФИКА)

Население уменьшило потребление электроэнергии всего на 1% по сравнению с апрелем 2019 года

Потребление электроэнергии в Украине в апреле упало на 11% (ИНФОГРАФИКА) Потребление электроэнергии в Украине в апреле упало на 11% (ИНФОГРАФИКА)
ЛЭП. Фото: из открытых источников

Потребление электроэнергии в Украине в апреле 2020 года снизилось по сравнению с мартом этого же года на 11% и составляет 9028 млн кВт/ч.

А по сравнению с апрелем 2019 года — уменьшилось почти на 8%, сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

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При этом указано, что снижение потребления электричества наблюдается во всех группах потребителей.

"По сравнению с апрелем 2019 года наибольший спад потребления демонстрирует машиностроительная отрасль (-21%), транспортная отрасль (-17%), металлургия (-13%), а также топливная отрасль и коммунально-бытовой сектор (по -12%)", — говорится в сообщении.

В то же время население уменьшило потребление электроэнергии всего на 1% по сравнению с апрелем 2019 года.

Основными факторами снижения потребления в "Укрэнерго" называют сезонное повышение температуры воздуха и карантинные меры, которые ограничили возможность работы промышленных предприятий, среднего и малого бизнеса, а также сферы услуг.

Вместе с тем анализ потребления 2019 года показывает, что тенденция к существенному дальнейшему снижению потребления касается в основном населения и коммунально-бытовой группы потребителей.

"Остальные секторы экономики снижали или увеличивали свое потребление ситуативно. Поэтому ожидается, что тенденция к снижению потребления всеми категориями сохранится до момента завершения карантина", — резюмировали в ведомстве.

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Напомним, Минэкоэнерго прогнозирует падение энергопотребления в Украине на 7% по итогам года. В карантинные месяцы этот показатель достигнет 10%.

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