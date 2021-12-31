Правила хорошего контента: как бренду вести себя в соцсетях

Согласно исследованиям Content Marketing Institute , с каждым годом бренды тратят все больше ресурсов на производство контента, и это явно долгосрочный тренд. Соосновательница диджитал-агентства #ODDEE Agency Алина Цыганок поделилась опытом и рассказала, как бренду создавать качественный контент и не потеряться в ленте.

Давайте подписчикам пользу

Один из главных советов по созданию хорошего контента — давать аудитории больше, чем она рассчитывает. Поэтому важно делиться с людьми пользой. Расскажите о преимуществах своего товара, лайфхаках, как его можно использовать в различных ситуациях, составляйте списки и делитесь полезными советами. Это упростит жизнь подписчикам, и они будут ценить такой подход.

Также можно создавать контент, который будет полезен аудитории в отрыве от бренда. Тут уже продукт не продвигается прямо, но дает людям полезную и интересную информацию. Например, вы продаете квартиры в новом ЖК, можно рассказать подписчикам о дизайнерских направлениях или интересных решениях в сфере архитектуры.

Контент должен выходить регулярно

Если страница обновляется раз в месяц — она невидима для алгоритмов социальных сетей. Качественный и сбалансированный контент поможет аккаунту облегчить таргетинг и привлечь больше органики в просмотрах.

Следите за ситуацией

Ситуативный маркетинг поможет актуализировать проявления бренда. Если вы будете быстро и остроумно реагировать на различные события, то это повысит ваши продажи и узнаваемость.

Для этого нужно следить за новостями и лидерами мнений, знать, что сейчас в тренде и зайдет аудитории, что она обсуждает и какой контент можно сделать на эту тему. Также важно уметь мгновенно придумывать креатив, потому что если вы знаете современные тренды, но запланируете эту публикацию на следующую неделю, это сыграет только в минус, ведь тема уже станет устаревшей.

Если вы понимаете, что у вас нет возможности реагировать оперативно на такие моменты — готовьтесь к событиям. Например, есть информационные поводы, о которых известно заранее. Это может быть Рождество, День независимости, премьера долгожданного фильма, концерт популярной группы в вашем городе и т. д.

Тренируйте насмотренность

Это важный навык, который помогает создавать контент. Смотреть нужно много всего: блогеров, профили брендов в соцсетях, фильмы, сериалы, следить за новостями, слушать новые музыкальные альбомы и читать книги. Все это поможет быть в тренде и понимать, что интересует аудиторию прямо сейчас, а что для них важно всегда.

Так как ваша целевая аудитория разношерстная, руку нужно держать на пульсе различных сфер и тематик. Новый фильм про Человека-паука? Премьера «Дюны»? Новый альбом Adele? Передача про готовку? Или сериалы для домохозяек? Важно ориентироваться в максимально возможном количестве тем.

Сбалансируйте пользу и "фан"

Полезный, развлекательный и продуктовый контент нужно разбавлять. Иногда достаточно заменить один элемент, чтобы улучшить показатели. В нашей практике был кейс, когда команде все не удавалось выполнить KPI в утвержденном контент-плане. Тогда мы решили добавить больше ситуативных публикаций, и это принесло ровно плюс 25% к эффективности, которых нам так не хватало.

Без "фана" тяжело получить нужный уровень вовлечения.

Приручите алгоритм

Успешность продвижения напрямую зависит от того, насколько понравится ваша страница искусственному интеллекту. Именно он первым оценивает качество контента.

Алгоритм оценивает это по довольно простой схеме: ниже среднего, средний или выше среднего. Чем качественнее ваш контент — тем больше органических показов принесет вам продвижение.

Говорите с аудиторией на их языке

Социальные сети — это прямой канал от бренда к пользователю, и не стоит забивать его бюрократической ерундой. Вряд ли подписчику нужны длинные официальные пресс-релизы, но он, вероятно, оценит актуальную инфографику или остроумный мем.

Если вы, например, ведете аккаунт шампанского, то проанализируйте, как и что говорят конкуренты. В Украине складывается такое ощущение, что для всех игристых вин пишет один человек. Поэтому проведите анализ и попробуйте что-то поменять, чтобы порвать эту порочную нить.

Также помните, что, общаясь с аудиторией напрямую, неизбежно придется реагировать на критику. Отвечайте на отзывы, даже если они вам не нравятся.

Подведем итог

Инвестируя в производство контента, вы можете изрядно сэкономить на таргетированной рекламе, так как социальные сети будут ставить на вас хорошие алгоритмы. Это не значит, что такая стратегия уменьшит затраты на рекламу, это, скорее, мотивирует вас получать больше: красивый контент, шире и качественнее аудитория, долгоиграющие кампании. А также у вас получится снизить CPM и получить больше охвата и вовлечения.