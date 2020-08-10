Бизнес 1 час назад

Предприниматели обеспокоены чрезмерной ответственностью за посетителей без масок

В ЕБА считают, что законодательные инициативы №3890 и №3891 вводят обременительные штрафы для бизнеса за действия посетителей

Фото: pikist.com Фото: pikist.com
Фото: pikist.com

Украинский бизнес несет чрезмерную ответственность за несоблюдение посетителями масочного режима во время карантина по коронавирусу.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Европейской бизнес ассоциации".

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В частности в ЕБА обратили внимание на то, что в июле в Верховной Раде были зарегистрированы 2 законодательные инициативы, призванные усилить ответственность заведений за нарушение масочного режима посетителями.

Так, речь идет о законопроектах №3890 и №3891, которые, по мнению бизнеса, устанавливают избыточную ответственность бизнеса и вводят обременительные штрафы за действия посетителей.

Ассоциация полностью поддерживает действия органов государственной власти, направленные на предотвращение и противодействие распространению коронавируса на территории Украины, однако считает, что нормы вышеуказанных документов нарушают принцип справедливости, значительно отягощают деятельность бизнеса и, к тому же, содержат ряд терминологических неточностей, которые могут быть двояко трактованы контролирующими органами.

Так, законопроект №3890 предусматривает штраф для общественных заведений за непринятие мер по пребыванию посетителей без средств индивидуальной защиты, а также пропуск (допуск) их в такие места.

На это представители компаний отмечают, что учреждения организуют контроль за наличием маски у посетителя на входе в помещение, однако обеспечить наблюдение в течение всего времени пребывания человека в помещении довольно сложно, поскольку необходимо привлекать дополнительный ресурс. За такое нарушение предлагается взимать штраф от 3400 грн до 5100 грн за одного посетителя, который нарушает правила.

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"В действующем законодательстве уже предусмотрен штраф для должностных лиц такого заведения, поэтому установка дополнительного взыскания за аналогичное нарушение нелогично и создает финансовое бремя для бизнеса. К тому же, большая разница в размерах штрафа, который предлагается накладывать на бизнес, и штрафа для физического лица, которое сняло маску (170-255 грн), создает пространство для недобросовестной конкуренции. Например, появляется риск умышленного направления у конкурента лица, которое снимет маску в его помещении", — считают в ЕБА.

Также под вопросом остаются полномочия представителя учреждения в случае, если посетитель отказывается надеть маску или остановиться. Если речь идет о физическом задержании такого посетителя до прибытия полиции по вызову, то:

- во-первых, возникает вопрос о законности таких действий субъекта хозяйствования;

- во-вторых, даже если первое условие будет выполнено, то физически не все работники службы охраны смогут это обеспечить;

- в-третьих, в практике вызовов полиции бывают случаи, когда полиция отказывается выезжать на вызовы об отказе граждан надеть маску в торговом зале.

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"Внедрение жестких штрафов для бизнеса вряд ли поможет остановить распространение вируса, зато это финансово обременит и без того экономически пострадавший за время карантина бизнес. Стоит апеллировать к сознанию граждан и проводить разъяснительную работу о необходимости пользования средствами индивидуальной защиты в общественных местах, а не перекладывать контроль и ответственность на бизнес. К тому же, мы считаем несправедливыми такие санкции к компаниям, в то время как даже публичные лица не всегда придерживаются масочного режима. Правила должны быть равными для всех", — комментирует Кристина Линиченко, руководитель FMCG направления "Европейской бизнес ассоциации".

Несмотря на это, ЕБА предлагает закрепить за бизнесом только обязанность предупредить посетителя, который пытается войти в общественное место или общественный транспорт без маски, о необходимости ее одеть, а также не вводить новые штрафы для бизнеса.

Ранее в Украине сняли запрет на экспорт средств индивидуальной защиты.

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