Предприниматели обеспокоены чрезмерной ответственностью за посетителей без масок

Украинский бизнес несет чрезмерную ответственность за несоблюдение посетителями масочного режима во время карантина по коронавирусу.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Европейской бизнес ассоциации".

В частности в ЕБА обратили внимание на то, что в июле в Верховной Раде были зарегистрированы 2 законодательные инициативы, призванные усилить ответственность заведений за нарушение масочного режима посетителями.

Так, речь идет о законопроектах №3890 и №3891, которые, по мнению бизнеса, устанавливают избыточную ответственность бизнеса и вводят обременительные штрафы за действия посетителей.

Ассоциация полностью поддерживает действия органов государственной власти, направленные на предотвращение и противодействие распространению коронавируса на территории Украины, однако считает, что нормы вышеуказанных документов нарушают принцип справедливости, значительно отягощают деятельность бизнеса и, к тому же, содержат ряд терминологических неточностей, которые могут быть двояко трактованы контролирующими органами.

Так, законопроект №3890 предусматривает штраф для общественных заведений за непринятие мер по пребыванию посетителей без средств индивидуальной защиты, а также пропуск (допуск) их в такие места.

На это представители компаний отмечают, что учреждения организуют контроль за наличием маски у посетителя на входе в помещение, однако обеспечить наблюдение в течение всего времени пребывания человека в помещении довольно сложно, поскольку необходимо привлекать дополнительный ресурс. За такое нарушение предлагается взимать штраф от 3400 грн до 5100 грн за одного посетителя, который нарушает правила.

"В действующем законодательстве уже предусмотрен штраф для должностных лиц такого заведения, поэтому установка дополнительного взыскания за аналогичное нарушение нелогично и создает финансовое бремя для бизнеса. К тому же, большая разница в размерах штрафа, который предлагается накладывать на бизнес, и штрафа для физического лица, которое сняло маску (170-255 грн), создает пространство для недобросовестной конкуренции. Например, появляется риск умышленного направления у конкурента лица, которое снимет маску в его помещении", — считают в ЕБА.

Также под вопросом остаются полномочия представителя учреждения в случае, если посетитель отказывается надеть маску или остановиться. Если речь идет о физическом задержании такого посетителя до прибытия полиции по вызову, то:

- во-первых, возникает вопрос о законности таких действий субъекта хозяйствования;

- во-вторых, даже если первое условие будет выполнено, то физически не все работники службы охраны смогут это обеспечить;

- в-третьих, в практике вызовов полиции бывают случаи, когда полиция отказывается выезжать на вызовы об отказе граждан надеть маску в торговом зале.

"Внедрение жестких штрафов для бизнеса вряд ли поможет остановить распространение вируса, зато это финансово обременит и без того экономически пострадавший за время карантина бизнес. Стоит апеллировать к сознанию граждан и проводить разъяснительную работу о необходимости пользования средствами индивидуальной защиты в общественных местах, а не перекладывать контроль и ответственность на бизнес. К тому же, мы считаем несправедливыми такие санкции к компаниям, в то время как даже публичные лица не всегда придерживаются масочного режима. Правила должны быть равными для всех", — комментирует Кристина Линиченко, руководитель FMCG направления "Европейской бизнес ассоциации".

Несмотря на это, ЕБА предлагает закрепить за бизнесом только обязанность предупредить посетителя, который пытается войти в общественное место или общественный транспорт без маски, о необходимости ее одеть, а также не вводить новые штрафы для бизнеса.

Ранее в Украине сняли запрет на экспорт средств индивидуальной защиты.