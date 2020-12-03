Преимущества пандемии: выручка сервиса Zoom за квартал выросла более чем в 4 раза

Компания Zoom в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции наблюдает небывалый рост популярности своего сервиса и соответствующий рост доходов.

Совокупный доход компании за третий квартал 2020 года составил $777,2 млн, что более чем в 4 раза превышает выручку за тот же квартал 2019 года, сообщает The Verge.

Указано, что это уже второй подряд квартал, когда доход Zoom вырос в 4 раза.

Zoom ожидает, что в четвертом квартале ее доход снова увеличится в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом отмечается, что столь существенный рост доходов не должен вызывать удивления, поскольку сервис Zoom стал популярным решением для видеоконференцсвязи в начале пандемии, и ему удалось удержаться на лидирующих позициях, несмотря на то, что другие сервисы, такие как Google Meet, Slack и Microsoft Teams, также боролись за внимание пользователей.

На данный момент Zoom не сообщает, сколько у компании всего пользователей, но ее показатели, характеризующие пользователей платной версии сервиса, продолжают расти.

Известно, что в настоящее время у компании насчитывается 433,7 тысяч подписчиков и более 10 сотрудников. Для сравнения, в предыдущем квартале количество подписчиков измерялось в 370,2 тысяч пользователей.

Также сообщается, что количество клиентов, которые принесли более $100 тысяч дохода, выросло с примерно 1 000 до почти 1 300.

В то же время, несмотря на ожидаемый 4-кратный рост доходов в четвертом квартале, уже заметны признаки окончания периода грандиозного роста компании.

К концу года Zoom ожидает большего по сравнению с обычными значениями оттока клиентов. Рост доходов компании, судя по всему, стабилизировался.

Согласно прогнозам экспертов, в дальнейшем, когда пользователи начнут возвращаться к привычной офисной работе, Zoom может столкнуться с сокращением использования своего сервиса и падением доходов.

Ранее сообщалось, что корпоративный мессенджер Slack планирует до конца 2020 года внедрить в свое коммуникационное программное обеспечение свою версию Stories и голосовые каналы.