Продали стейк-хаус и запустили dark kitchen: как развивают сеть виртуальных ресторанов Денис и Яна Кривенко из Foodz Ukraine

"Dark kitchen" – ресторанный формат, где готовят блюда для доставки и самовывоза. Это — не новинка для мира, но в Украине он начал развиваться только в 2019 году. Супруги Яна и Денис Кривенко одними из первых начали развивать этот формат в Украине, поскольку уверены, что за ним будущее. В интервью Delo.ua основатели компании Foodz Ukraine Денис и Яна Кривенко рассказывают и показывают, сколько стоит запустить такой бизнес, о планах по расширению и сотрудничеству с агрохолдингом МХП.

Рынок dark kitchen набирает оборот. Появляются новые компании, которые запускают такие проекты. Ваша компания одной из первых начала заниматься этим бизнесом в Украине. Расскажите, как все начиналось?

Я.К. Мы запустили проект в 2020 году. Но идея создания появилась раньше, и 2019 год мы посвятили подготовке: искали пути его эффективной реализации согласно нашему видению конечного результата.

Д.К. На рынке HoReCa появился запрос на эффективность, ведь сегмент общественного питания начал трансформацию, которая в будущем приведет к его разделению на два основных направления: ресторанов À la carte, где гостей встречают владельцы заведения, и высокоэффективного операционного бизнеса.

В итоге, "средняя" HoReCa должна трансформироваться в один из этих форматов. Например, в США уже есть ряд ресторанов со средним чеком в $100, где вообще нет поваров, а официанты разогревают еду, например, стейки, и собирают салаты.

У украинских рестораторов, которые путешествовали и наблюдали новые тренды, появился запрос на такой формат, и они искали для себя соответствующие решения. Сталкиваясь со спросом на эти решения, ми взялись за их разработку. И когда решения были созданы и показаны рынку, он оказался к ним не готов.

С целью доказать, что разработанные нами решения работают, на их базе был создан классический стейк-хаус. И ряд гипотез был подтвержден.

Понимая, куда движется рынок и какой будет система питания будущего, мы решили создать MVP, но уже по модели dark kitchen. Так и зародился проект Foodz Ukraine.

В 2019 году мы путешествовали по Европе, чтобы посмотреть на аналогичные проекты. Но увидели, что на этой теме много хайпа, и что люди занимаются делом поверхностно, не имея иных компетенций кроме маркетинга и умения продавать. О том, как построить эффективный операционный бизнес, у коллег из других стран понимания не было.

В итоге мы собрали для себя модель с полным циклом производства — от работы с поставщиками и производства кулинарных заготовок до проектирования кухонь и создания виртуальных ресторанов. И уже на уровне MVP мы получили ожидаемые результаты. Соответственно, проект начал свое развитие.

Основатель компании Foodz Ukraine Денис Кривенко. Фото: Delo.ua

То есть, вы продали свой реальный ресторан и начали заниматься вирутальными?

Д.К. Да, и свой ресторан, и ряд других бизнесов. И полностью занялись новым проектом, где смогли применить все свои компетенции.

Каких инвестиций на старте это потребовало?

Д.К. Для отработки MVP нам понадобилось около $300 тысяч.

Вы уже окупились?

Д.К. Мы вложения не окупили, так как постоянно реинвестируем в развитие. Но на старте, до начала стремительного масштабирования, нам удалось вывести компанию в прибыль. По состоянию на сегодня, сохраняя развитие, мы снова приближаемся к этапу c положительной EBITDA.

Летом прошлого года в Foodz Ukraine инвестировал МХП. Кто к кому пришел с предложением сотрудничества и в чем оно заключается?

Д.К. Мы пришли к МХП, когда были в поисках партнера по снабжению. Так как наш бизнес транзакционный с высоким оборотом, он не может существовать без качественного снабжения. С этим запросом мы обратились в МХП. Пообщавшись, мы поняли, что смотрим в одном направлении, ведь МХП со своей стороны начал трансформацию в кулинарную компанию. В итоге, мы пришли за партнером, а получили и партнера, и инвестора. Сейчас мы вместе занимаемся формированием этого рынка.

Долго длились переговоры о сотрудничестве?

Д.К. Переговоры длились не долго. С момента нашего знакомства до принятия решения о масштабировании и первого транша прошел месяц.

Какая сумма инвестиций предусмотрена?

Д.К. Проект потребляет столько финансов, сколько ему необходимо для роста. На данный момент суммарные инвестиции в проект составили около $2 млн.

МХП имеет влияние на ваш бизнес?

Д.К. Foodz Ukraine — отдельный проект, скорее синергический.

Предлагал ли МХП вам партнерство в их кулинарном проекте R&D центра?

Д.К. Это разные проекты и мы специализируемся на своих задачах. Но у нас присутствует обмен экспертизой — мы сотрудничаем и взаимодействуем.

Так готовят еду на одной из киевских "темных кухонь"

В одном из прошлых интервью Яна говорила, что до конца 2021 года Foodz Ukraine запустится во всех городах-миллионниках. Удалось ли выполнить этот план?

Я.К. На сегодня мы покрыли Киев и запустили проект в Днепре. Мы немного откорректировали свои планы и решили сосредоточиться на улучшении работы операционки и отработки новых гипотез в столице.

Основательница компании Foodz Ukraine Яна Кривенко. Фото: Delo.ua

Почему из всех больших городов вы выбрали Днепр?

Я.К. Днепр для нас более понятный и там находятся наши партнеры, поэтому логично было сперва заходить туда.

Д.К. Мы в любом случае будем во всех городах, где есть сервисы доставки. Имея определенную емкость, миллионники, такие как Днепр, Харьков, Одесса, Львов — города, в которые стратегически есть смысл выходить после Киева.

Сколько сегодня локаций Foodz Ukraine в Киеве и Днепре?

Д.К. В Киеве 18. Плюс одна точка в Днепре.

Каков спрос на виртуальные рестораны в регионах? Ниже, чем в Киеве?



Д.К. Готовность к открытию в любом регионе зависит от ряда факторов: начиная от наличия качественного снабжения с логистикой, заканчивая зрелостью потребителя. Пока региональный рынок на той стадии, когда люди заказывают еду чаще всего потому, что хотят попробовать что-то новое. Пока это не массовое потребление, но рынок уже готовится к переходу на новый уровень развития. Есть города, которые больше к этому готовы, другие — меньше. Понимая тенденции, мы будем открывать локации с небольшим опережением рынка — чтобы быть готовыми. В первую очередь в городах-миллионниках, а затем и в меньших городах.

Я.К. Регионы нам интересны. Мы будем там, где будут присутствовать наши партнеры, и где можно будет осуществить доставку еды.

Давайте поговорим о выборе локации для запуска новых кухонь. На какие метрики вы ориентируетесь?

Д.К. Мы смотрим на динамику заказов через доставку. Она зависит от нескольких факторов.

Во-первых, зависит от количества предложения еды на доставку. Например, центр Киева перегружен контентом, а на Борщаговке такого выбора нет. Во-вторых, есть четкая зависимость от возможности осуществлять логистику — то есть, развитие платформ по доставке. В-третьих, необходимо учитывать готовность клиента регулярно совершать операции, то есть, генерировать спрос.

Одновременно все факторы расти не могут, только плавно и по очереди. И наша функция — обеспечить контент, то есть дать человеку возможность реализовать свою потребность в питании по определенным SLA: нажав на кнопку в приложении он должен в течении 25 минут получить в любой географической точке ту еду, которую он любит, и которая ему доступна по цене. Будь он вегетарианец, любитель фастфуда, либо у него есть специфические запросы в питании. По сути, мы строим модель дистрибуционной системы питания будущего.

Сколько в среднем нужно времени, чтобы запустить одну точку и сколько это стоит?

Д.К. Мы научились очень быстро открывать кухни, имея всю необходимую инфраструктуру внутри компании. Поэтому для нас не проблема запустить точку за месяц. Но наш рекорд — 14 дней до запуска кухни с нуля. В среднем, чтобы завершить проект нужно от 21 дня до месяца. В том, что касается инвестиций, мы ориентируемся на сумму в пределах $50-100 тысяч на одну кухню.

Все кухни по площади разные?

Д.К. У нас да: от 70 до 300 квадратных метров. Но есть некая эволюция — с каждым новым объектом мы понимаем, что нужно поменять в следующем, чтобы каждый сантиметр был эффективным. Поскольку наша цель — выстроить процессы так, чтобы выдавать блюдо за 5 минут при пиковой нагрузке кухни.

Основатели компании Foodz Ukraine Яна и Денис Кривенко. Фото: Delo.ua

Сколько в среднем в день вы обрабатываете заказов с одной локации?

Д.К. В среднем на одной точке около 200 заказов за день. Пиковая нагрузка кухонь, которые мы проектируем на данном этапе — 1 тысяча заказов.

В Киеве больше заказов на левом или правом берегу?

В центре города, где присутствует и домашнее, и деловое потребление, заказов больше. В спальных районах — меньше. Там в основном преобладает домашнее потребление.

Какой средний чек?

Д.К. Средний чек колеблется от 250 до 600 гривен, в зависимости от ресторанной концепции.

Кстати, о ней. У вас представлена кухня других ресторанов или только ваши концепции?

Я.К. Рестораны, которые у нас представлены, мы разрабатываем сами. Сейчас у нас 12 виртуальных брендов и в разработке находятся еще восемь. Расширяя портфель, мы ставим перед собой задачу присутствовать в большинстве сегментов матрицы потребления. В том числе и в социально-ответственных направлениях, создавая даже нишевые концепции.

Вы используете локальные продукты или импортные?

Я.К. Смотря о каком бренде идет речь, ведь разные кухни предусматривает разные продукты. В основном работаем с локальными производителями, но некоторые продукты все же приходится привозить.

Д.К. Хочу отметить, что мы с радостью готовы помогать бизнесменам-энтузиастам, которых появляется все больше, в том, чтобы продвигать качественный продукт на рынке. С некоторыми из них у нас уже есть реализованные истории совместного роста.

Что чаще всего заказывают украинцы?

Д.К. Украинцы, в основном, потребляют понятную еду. Это традиционная еда для ежедневного потребления, стрит-фуд, американская кухня. Но есть еда, которая больше про эмоции — суши, например, или китайское направление. На все кухни существует определенный спрос. Потому что еда — самый простой и быстрый способ получения счастья.

Сколько всего сотрудников работает в компании? Ощутили ли вы дефицит кадров в сфере HoReCa с приходом первого локдауна? Сейчас какая ситуация?

Д.К. Всего в компании работает более 300 человек. Но мы работаем с эффективностью, поэтому гибко подходим к формированию команд в зависимости от нагрузки и специфики локации. В среднем в смену на одной кухне работает 7 человек.

Дефицит кадров в начале нашей работы был — как раз в тот момент, когда был первый локдаун. Сейчас мы его не ощущаем. Вовлеченность людей позволяет нам стремительно расти, не испытывая кадровый голод.

Вы работаете круглосуточно? И с какими сервисами доставки сотрудничаете?

Д.К. Да, работаем круглосуточно там, где есть круглосуточная доставка. Нашими партнерами являются Glovo и Bolt Food.

Какой процент платите сервису доставки с одного заказа?

Д.К. Мы работаем с сервисами на рыночных условиях.

А вариант запустить свой сервис доставки рассматриваете?

Д.К. Доставка будет развиваться и становиться доступной. И мы фокусируемся на партнерстве, чтобы каждый занимался своим делом. Мы считаем, что лучше работать с сервисами, чем пытаться запустить свой, так как велик шанс не достичь успеха в процессе масштабирования. ​​Будущее за коллаборациями и совместным развитием.

Некоторые рестораторы говорят, что доставка убивает их бизнес. Согласны с этим?

Д.К. Ресторанный бизнес — бизнес гостеприимства, куда гость приходит не только за едой, но и чтобы почувствовать свою особенность, получить сервис, определенную эмоцию. Рестораны, давая эту эмоцию, не в состоянии обеспечить растущий спрос на доставку еды.

Основатели компании Foodz Ukraine Яна и Денис Кривенко. Фото: Delo.ua

Поэтому доставка еды конкурирует не с рестораном, а скорее с холодильником. Доставка нужна для того, чтобы человек в любой точке города мог заказать себе еду с помощью двух кликов в смартфоне. Классический ресторан, фокусируясь на эмоциях и отдавая предпочтение клиенту в зале, попросту не может качественно удовлетворить запрос гостя с телефоном в руке, ждущего свой заказ. Поэтому рынок питания будущего требует другого подхода.

Многие рестораторы либо уже трансформируются в этом направлении, либо, как минимум, смотрят в эту сторону. Но некоторые считают, что этого делать не нужно. Кто-то занят операционкой, а кто-то понимает, что будет завтра.

Опасаетесь ли вы конкуренции? Например, если в Украину зайдет иностранная компания, которая специализируется на dark kitchen?

Д.К. Мы не боимся конкуренции. А потребитель только выиграет. Конкуренция позволяет нам видеть наши слепые зоны и становиться сильнее. Надо только хотеть и уметь их видеть.

А чем отличаются зарубежные виртуальные рестораны от ваших?

Д.К. Европейские виртуальные бренды — очень простые по сборке концепции, "фастфудные", которые состоят из простых компонентов, доступных к заказу у фуд-сервис компаний. Но человек не будет питаться такой едой каждый день, ведь питаясь он также должен чувствовать себя хорошо.

Чтобы приготовить еду другого уровня и качества, нужно применять передовые технологии пищевой промышленности и безопасности. Это уже про фуд-тех.

Каким вы видите развитие рынка dark kitchen в Украине?

Д.К. Рынок будет развиваться, а логистика дешеветь. Люди будут все больше ценить свое время и отдавать предпочтение готовой еде, нежели готовить ее самому. Будет расти социальная ответственность, и еду будут выбрасывать значительно меньше. Питание будет более персонализированным, система будет индивидуально подбирать блюда согласно предпочтениям, ограничениям и настроению человека.

В итоге, система питания будущего будет удовлетворять любой запрос со стороны потребителя и делать это намного быстрей, чем сейчас, и с большим разнообразием.