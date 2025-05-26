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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Програма MRKTNG MRTHN 2025 вже на сайті — дивись, плануй, бронюй, щоб не загубитись у маркетинговому полі

MRKTNG MRTHN 2025
MRKTNG MRTHN 2025

4 червня у Києві — день, коли маркетинг звучить вголос. Живий формат. Чесні інсайти. Це повноцінна карта маршруту для всіх, хто дихає маркетингом.

У час, коли маркетинг хитає, як літак у зоні турбулентності, важливо знати — хто тримає штурвал, які інструменти працюють насправді, і куди летіти далі.

Цьогоріч MRKTNG MRTHN 2025 зібрав неймовірний борд спікерів та експертів. Програма вже на сайті — і вона дійсно влучає в точку.

Що очікує на події?

🔍 Креатив у дії: від вау-маркетингу до нестандартних колаборацій — як утримувати увагу споживача в умовах інформаційного перевантаження.

🔍 Як перетворити маркерні нотатки у сенси: соціальні проєкти, що виводять сучасний маркетинг за межі продажу та роблять бренд голосом змін

🔍 Бренди-пластиліни: як виживати та перемагати у турбулентні часи

🔍 Інші сцени, інші голоси: трансформація маркетингу у часи змін

🔍 Ті самі інсайти: дані, аналітика, інтуїція, що допомагають приймати маркетингові рішення сьогодні.

Серед спікерів:

Сергій Грабчак (Ощадбанк),

Анна Гладіревська (EVA та EVA.UA), 

Володимир Завадюк (Big Brave Events 1+1 media), 

Олена Плахова (Нова Пошта), 

Сергій Костя (Bolt), 

Аліна Смишляк-Борода (Kormotech), представники маркетингу бойових бригад, сфери мистецтва та інші.

Для кого це?

  • Для тих, хто будує бренди в нових реаліях
  • Для маркетинг-директорів, які шукають чесні інсайти
  • Для команд, яким потрібен заряд на весь рік
  • Для всіх, хто не слідкує за трендами — а створює їх

🎫 Реєструйся вже заразhttps://mrktng.mmr.ua/

 👥 Бери з собою команду 🧠 Вивозь ідеї, які працюють в реальному світі

Поринь у маркетинг у моменті змін — живий, сміливий, справжній.