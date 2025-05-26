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Програма MRKTNG MRTHN 2025 вже на сайті — дивись, плануй, бронюй, щоб не загубитись у маркетинговому полі
4 червня у Києві — день, коли маркетинг звучить вголос. Живий формат. Чесні інсайти. Це повноцінна карта маршруту для всіх, хто дихає маркетингом.
У час, коли маркетинг хитає, як літак у зоні турбулентності, важливо знати — хто тримає штурвал, які інструменти працюють насправді, і куди летіти далі.
Цьогоріч MRKTNG MRTHN 2025 зібрав неймовірний борд спікерів та експертів. Програма вже на сайті — і вона дійсно влучає в точку.
Що очікує на події?
🔍 Креатив у дії: від вау-маркетингу до нестандартних колаборацій — як утримувати увагу споживача в умовах інформаційного перевантаження.
🔍 Як перетворити маркерні нотатки у сенси: соціальні проєкти, що виводять сучасний маркетинг за межі продажу та роблять бренд голосом змін
🔍 Бренди-пластиліни: як виживати та перемагати у турбулентні часи
🔍 Інші сцени, інші голоси: трансформація маркетингу у часи змін
🔍 Ті самі інсайти: дані, аналітика, інтуїція, що допомагають приймати маркетингові рішення сьогодні.
Серед спікерів:
Сергій Грабчак (Ощадбанк),
Анна Гладіревська (EVA та EVA.UA),
Володимир Завадюк (Big Brave Events 1+1 media),
Олена Плахова (Нова Пошта),
Сергій Костя (Bolt),
Аліна Смишляк-Борода (Kormotech), представники маркетингу бойових бригад, сфери мистецтва та інші.
Для кого це?
- Для тих, хто будує бренди в нових реаліях
- Для маркетинг-директорів, які шукають чесні інсайти
- Для команд, яким потрібен заряд на весь рік
- Для всіх, хто не слідкує за трендами — а створює їх
🎫 Реєструйся вже зараз → https://mrktng.mmr.ua/
👥 Бери з собою команду 🧠 Вивозь ідеї, які працюють в реальному світі
Поринь у маркетинг у моменті змін — живий, сміливий, справжній.