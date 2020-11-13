Бизнес 1 час назад

Производитель беспроводных охранных систем Ajax Systems открыл второй завод в Киеве (ФОТО)

Причина открытия второй локации — масштабирование производства Ajax

Фото: ajax.systems Фото: ajax.systems
Фото: ajax.systems

Украинский производитель беспроводных охранных систем Ajax Systems открыл второй завод в Киеве, площадью более 1 800 квадратных метров.

Он расположен на Левом берегу на улице Бориспольская, 9 — на территории бывшего киевского радиозавода, сообщается на сайте компании.

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Указано, что причина открытия второй локации — масштабирование производства Ajax.

"В следующем году мы планируем удвоить бизнес, и для этого нам нужна еще одна производственная площадка. Мы решили открыть ее на Бориспольской, где уже существует большой производственный кластер. Такое расположение также позволит нам привлечь больше сотрудников с Левого берега и быстрее построить большую производственную команду", — отметил CEO Ajax Systems Александр Конотопский.

В данный момент новый завод сфокусирован на производстве датчиков DoorProtect и DoorProtect Plus. В дальнейшем оба завода Ajax будут проектно дублировать друг друга, и изготавливать всю линейку продукции.

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"Сейчас на Бориспольской мы запустили тестирование 24/7, комплектовку и сборку, контроль качества и упаковку. В будущем планируется перевод всех участков на график 24/7", — сказал директор производства Ajax Systems Богдан Демчишин.

Как отмечается, в планах компании на 2020 год набрать 150 человек на новую локацию: сейчас открыты вакансии на должности комплектовщика, упаковщика, сборщика, оператора тест-стенда, монтажника РЭА, контролера качества.

Кроме того, на 2021 год запланировано создание до 1 000 рабочих мест.

Известно, что первый завод Ajax расположен на улице Семена Скляренко, 5.

Ранее сообщалось, что для удовлетворения потребностей в высококачественном оборудовании для газовых сетей RGC Production открывает два новых завода — в Днепре и Виннице.

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