Банкнота 2000 грн не возвращает Украину в 90-е: Пышный объяснил причины

Введение в обращение банкноты номиналом 2000 гривен не означает возвращения Украины в экономические реалии 1990-х годов и не повлияет на инфляцию или курс гривны.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.

Пышный объяснил появление банкноты 2000 грн

Введение в обращение банкноты номиналом 2000 гривен не приведет к увеличению количества денег в экономике, а значит, не будет иметь прямого влияния на инфляцию или курс гривны. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный пояснил, что появление нового номинала связано с изменениями в экономике и наличном обращении, а не с запуском допэмиссии.

По его словам, эмиссия предполагает увеличение объема денег в экономике. Но новая банкнота будет только заменять часть старых, изношенных купюр и банкнот меньших номиналов.

Объем денег не изменится

Появление 2000-гривневой банкноты изменит структуру наличных денег в обращении, но не ее общий объем. Поэтому, отметил Пышный, сам факт введения нового номинала не будет создавать дополнительное инфляционное давление и не будет влиять на валютный курс.

Необходимость обновления банкнотного ряда, по его словам, сформировалась из-за экономических изменений последних лет. За семь лет цены в Украине выросли примерно вдвое, в то время как среднемесячная заработная плата увеличилась втрое. В то же время возрос и объем наличных денег в обращении, что создало потребность в большем номинале.

Таким образом, появление банкноты 2000 гривен - следствие уже осуществленных экономических изменений, а не их причина.

Чем нынешняя ситуация отличается от 90-х

Пышный отметил, что современная экономическая ситуация в Украине принципиально отличается от сложившейся в начале 1990-х годов.

Тогда страна переживала гиперинфляцию: в 1992 году цены выросли на 2000%, а в 1993-м – на 10 000%. Для сравнения, в июле 2026 года потребительские цены были на 7,7% выше, чем в июле 2025 года.

По словам главы НБУ, причиной гиперинфляции 90-х было не появление новых банкнот как таковое. Ее вызвали глубокий экономический кризис, длительная и неконтролируемая эмиссия и потеря доверия к купоно-рублю.

Следовательно, сам по себе выпуск банкноты большего номинала не запускает инфляционный процесс. Важно то, как изменяется общий объем денег в экономике и какие экономические процессы стоят за этими изменениями.

Скандал со шрифтом

НБУ после презентации новой банкноты номиналом в 2000 грн снова обвинили в использовании нелицензионного шрифта.

Речь идет о кирилизованной версии шрифта, созданной российской дизайнером Александрой Гофман.

Еще в 2019 году шрифтовые дизайнеры поднимали аналогичный вопрос после выпуска банкноты в 1000 грн.

В 2019 году представитель компании Adobe Франк Грисхамер подтвердил, что на украинской банкноте использован не лицензированный Bickham Script Pro 3, а ворованная копия, и для решения проблемы нужно создавать совершенно новые печатные формы.

После общественного резонанса Нацбанк заявил, что на новой банкноте номиналом 2000 грн обновит шрифтовое оформление.

Почему на самом деле было принято такое решение, могут ли быть в ближайшем банкноте большего номинала, читайте в материале Dilo.