Банкнота 2000 грн не повертає Україну в 90-ті: Пишний пояснив причини

Введення в обіг банкноти номіналом 2000 гривень не означає повернення України до економічних реалій 1990-х років і не матиме впливу на інфляцію чи курс гривні.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення пресслужба НБУ.

Пишний пояснив появу банкноти 2000 грн

Введення в обіг банкноти номіналом 2000 гривень не призведе до збільшення кількості грошей в економіці, а отже, не матиме прямого впливу на інфляцію чи курс гривні. Голова Національного банку України Андрій Пишний пояснив, що поява нового номіналу пов’язана зі змінами в економіці та готівковому обігу, а не з запуском додаткової емісії.

За його словами, емісія передбачає збільшення обсягу грошей в економіці. Натомість нова банкнота лише замінюватиме частину старих, зношених купюр та банкнот менших номіналів.

Обсяг грошей не зміниться

Поява 2000-гривневої банкноти змінить структуру готівки в обігу, але не її загальний обсяг. Тому, наголосив Пишний, сам факт введення нового номіналу не створюватиме додаткового інфляційного тиску і не впливатиме на валютний курс.

Необхідність оновлення банкнотного ряду, за його словами, сформувалася через економічні зміни останніх років. За сім років ціни в Україні зросли приблизно вдвічі, тоді як середньомісячна заробітна плата збільшилася втричі. Водночас зріс і обсяг готівки в обігу, що створило потребу в більшому номіналі.

Таким чином, поява банкноти 2000 гривень є наслідком уже здійснених економічних змін, а не їхньою причиною.

Чим нинішня ситуація відрізняється від 90-х

Пишний наголосив, що сучасна економічна ситуація в Україні принципово відрізняється від тієї, що склалася на початку 1990-х років.

Тоді країна переживала гіперінфляцію: у 1992 році ціни зросли на 2000%, а у 1993-му — на 10 000%. Для порівняння, у липні 2026 року споживчі ціни були на 7,7% вищими, ніж у липні 2025-го.

За словами голови НБУ, причиною гіперінфляції 90-х була не поява нових банкнот як така. Її спричинили глибока економічна криза, тривала й неконтрольована емісія та втрата довіри до купоно-карбованця.

Отже, сам по собі випуск банкноти більшого номіналу не запускає інфляційний процес. Важливим є те, як змінюється загальний обсяг грошей в економіці та які економічні процеси стоять за цими змінами.

Скандал зі шрифтом

НБУ після презентації нової банкноти номіналом 2000 грн знову звинуватили у використанні неліцензійного шрифту.

Йдеться про кирилізовану версію шрифту, створену російською дизайнеркою Олександрою Гофман.

Ще у 2019 році шрифтові дизайнери порушували аналогічне питання після випуску банкноти у 1000 грн.

У 2019 році представник компанії Adobe Франк Грісхамер підтвердив, що на українській банкноті використано не ліцензований Bickham Script Pro 3, а крадену копію, і для вирішення проблеми потрібно створювати абсолютно нові друковані форми.

Після суспільного резонансу Нацбанк заявив, що на новій банкноті номіналом 2000 грн оновить шрифтове оформлення.

Чому насправді було ухвалено таке рішення, чи можуть бути в найближчому банкноти більшого номіналу,читайте в матеріалі Dilo.