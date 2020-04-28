Прокуратура подозревает одного из крупнейших интернет-провайдеров в сокрытии 6,7 млн грн

Один из крупнейших украинских провайдеров интернета и телекоммуникационных услуг подозревается в неуплате 6,7 млн грн налогов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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"Прокуратура города Киева совместно со следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в городе Киеве разоблачила руководителя одного из крупнейших украинских провайдеров интернета и телекоммуникационных услуг в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, руководитель ІТ-компании в течение 2016-2018 годов вносил в финансово-хозяйственные документы заведомо ложные сведения о несуществующих взаимоотношениях с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

Таким образом руководитель компании уклонился от уплаты налогов на сумму 6,7 млн грн.

Руководителю предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, следователи главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве, под процессуальным руководством столичной прокуратуры, в апреле текущего года установили факт умышленного уклонения от уплаты налогов в значительных размерах.