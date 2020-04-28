Прокуратура подозревает одного из крупнейших интернет-провайдеров в сокрытии 6,7 млн грн

Один из крупнейших украинских провайдеров интернета и телекоммуникационных услуг подозревается в неуплате 6,7 млн грн налогов.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
"Прокуратура города Киева совместно со следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в городе Киеве разоблачила руководителя одного из крупнейших украинских провайдеров интернета и телекоммуникационных услуг в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, руководитель ІТ-компании в течение 2016-2018 годов вносил в финансово-хозяйственные документы заведомо ложные сведения о несуществующих взаимоотношениях с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.
Таким образом руководитель компании уклонился от уплаты налогов на сумму 6,7 млн грн.
Руководителю предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Следствие в уголовном производстве продолжается.
Напомним, следователи главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве, под процессуальным руководством столичной прокуратуры, в апреле текущего года установили факт умышленного уклонения от уплаты налогов в значительных размерах.