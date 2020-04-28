IT и Телеком 10 минут назад

Прокуратура подозревает одного из крупнейших интернет-провайдеров в сокрытии 6,7 млн грн

Руководитель ІТ-компании три года вносил в финансово-хозяйственные документы ложные сведения о несуществующих взаимоотношениях с предприятиями, имеющими признаки фиктивности

Прокуратура подозревает одного из крупнейших интернет-провайдеров в сокрытии 6,7 млн грн Прокуратура подозревает одного из крупнейших интернет-провайдеров в сокрытии 6,7 млн грн
Фото: Сегодня

Один из крупнейших украинских провайдеров интернета и телекоммуникационных услуг подозревается в неуплате 6,7 млн грн налогов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Прокуратура города Киева совместно со следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в городе Киеве разоблачила руководителя одного из крупнейших украинских провайдеров интернета и телекоммуникационных услуг в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, руководитель ІТ-компании в течение 2016-2018 годов вносил в финансово-хозяйственные документы заведомо ложные сведения о несуществующих взаимоотношениях с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

Читайте также:
Информация об открытых счетах физлиц-предпринимателей не является банковской тайной — ГФС

Таким образом руководитель компании уклонился от уплаты налогов на сумму 6,7 млн грн.

Руководителю предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, следователи главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве, под процессуальным руководством столичной прокуратуры, в апреле текущего года установили факт умышленного уклонения от уплаты налогов в значительных размерах.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве почти 1,3 тысячи зараженных COVID-19 — Кличко (ВИДЕО)
В Киеве почти 1,3 тысячи зараженных COVID-19 — Кличко (ВИДЕО)
В центре Киева рухнул шпиль здания (ФОТО)
В центре Киева рухнул шпиль здания (ФОТО)
"Убивают лучшую в Украине психбольницу" — в Киеве сокращают почти 500 медиков (ВИДЕО)
"Убивают лучшую в Украине психбольницу" — в Киеве сокращают почти 500 медиков (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Ресторатор Максим Храмов: Что ждет ресторанный бизнес после карантина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Сегодня вступают в силу ужесточенные правила к проведению денежных переводов

  3. "Слуга народа" хочет ослабить карантин в регионах, где меньше всего зараженных вирусом

  4. Госпотребслужба будет ежедневно выдавать рынкам разрешение на работу — Ляшко

  5. Украинских заробитчан отправлять за границу сейчас нелогично — МИД

Загрузка...