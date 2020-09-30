Рада обязала государство обеспечивать доступ к интернету в любой точке Украины

Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 30 сентября, приняла во втором чтении законопроект об электронных коммуникациях (№3014), который устанавливает общие правила игры для рынка телефонной связи и интернет-доступа.

Документ призван обновить действующее законодательство в этой сфере, которое формировалось еще 15 лет назад, передает Ain.ua.

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Указано, что этот законопроект вводит некоторые общие правила. В частности, всю цифровую связь (включая телефонную, беспроводной и проводной интернет-доступ) теперь относят к сфере электронных коммуникаций.

Согласно тексту проекта, электронные коммуникации — это передача и прием информации, независимо от ее типа или вида, с помощью электронных коммуникационных сетей.

Также проект вводит принцип технологической нейтральности: по этому принципу, применение закона должно быть максимально независимым от технологий, которые используются. Закон не поощряет и не дискриминирует использование конкретных технологий и должен поддерживать конкуренцию на рынке.

Пример для предыдущего пункта: такой принцип разрешает мобильным операторам использовать частоты, на которые они купили лицензии, для любой технологии связи.

Как отмечается, государство признает интернет универсальной услугой, и должно обеспечивать к нему доступ в тех регионах, где сами операторы не смогли этого сделать.

Кроме того, в проекте много конкретных правил, которые касаются работы рынка:

- штрафы за спам. Статья 123 проекта вводит обязательное предварительное соглашение абонента получать информацию и обязательную возможность отказаться от рассылки в каждом сообщении. Штрафы за нежелательные рассылки — от 1700 до 8500 грн;

- возможность покупать телеком-услуги не в "пакетах". К примеру, если абонент хочет использовать только голосовые звонки, без интернета или SMS, у него должна быть возможность купить только минуты на голос (статья 110, часть 5);

- право знать о минимальной и максимальной скорости фиксированного или мобильного интернета, за который платит абонент. Статья 108 предписывает телеком-компаниям сообщать о минимальной, средней и максимальной скорости подключения;

- право получать телеком-услуги анонимно (старая тема с SIM-картами по паспорту), статья 107, пункт 5;

- для операторов предусмотрена возможность разворачивать 5G-сети по упрощенной процедуре, и так далее.

Напомним, в июле 2020 года компания CBR провела опрос, касающийся онлайн-торговли в Украине. По данным исследования, ТОП-3 категории, которые украинцы чаще всего покупают онлайн — это одежда (47%), бытовая техника и электроника (46%), косметика и парфюмерия (37%).