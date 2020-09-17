Что чаще всего покупают украинцы в интернете — исследование CBR и OLX

В июле 2020 года компания CBR провела опрос, касающийся онлайн-торговли в Украине.

По данным исследования, ТОП-3 категории, которые украинцы чаще всего покупают онлайн — это одежда (47%), бытовая техника и электроника (46%), косметика и парфюмерия (37%), сообщает пресс-служба интернет-ритейлера OLX.

Указано, что подобная статистика прослеживается и на этом ресурсе. В ТОП самых популярных категорий по количеству заинтересованных в объявлениях на платформе OLX с июля 2019 года по июль 2020 года вошли электроника, мода и стиль, детский мир.

Исследование CBR показывает, что по сравнению с предыдущим отчетным периодом возросло количество онлайн-покупателей одежды, обуви, бытовой химии, мебели и товаров для дома, готовых блюд и продуктов питания, автотоваров, строительных материалов и товаров для животных.

Аналогичные предпочтения и у покупателей на OLX — например, в январе-июне 2020 года по сравнению с предыдущим полугодием значительно возросло количество заинтересованных в покупке бытовой химии (387%).

Мотивация приобрести тот или иной товар в интернете обычно разная. Например, покупатели планшетов и ноутбуков предпочитают покупать онлайн из-за более низкой цены по сравнению с обычным магазином. Покупателям товаров для детей, готовых блюд, косметики и бытовой химии важна экономия времени. Возможность заказать онлайн, а забрать в физическом магазине имеет значение для тех, кто покупает планшеты и медицинские препараты.

Исследование показало, что украинские онлайн-покупатели по регионам распределились следующим образом:

Запад — 24%;

Центр — 24%;

Юг — 16%;

Восток — 13%;

Север — 12%;

Киев — 10%.

Интересен тот факт, что, согласно исследованию CBR, жители крупных городов чаще, по сравнению с жителями меньших по размеру населенных пунктов, покупают в интернете косметику, бытовую химию, медицинские препараты, готовые блюда, продукты питания или товары для животных.

Среди онлайн-покупателей больше представителей возрастной группы 26-45 лет, но при этом самой активной является молодежь в возрасте 16-25.

Интересно, что есть определенные зависимости между покупками в различных социально-демографических группах:

- мужчины чаще чем женщины покупают цифровую технику (смартфоны, планшеты, компьютерную технику и аксессуары) и автотовары. Женщины — одежду, обувь, косметику/парфюмерию, товары для детей, аксессуары и подарки, книги в печатном виде;

- украинцы до 25 лет более склонны покупать одежду, косметику и парфюмерию, аксессуары и подарки, книги (печатные и электронные), продукты питания, мягкие контактные линзы, а также заказывать доставку готовых блюд. Возрастная группа 26-35 лет — товары для детей, средства для ухода за грудными детьми и товары для беременных. Покупатели 36-45 лет — крупную бытовую технику, автотовары, спортивную одежду, 46 лет и старше чаще покупают медицинские препараты.

- часть населения с доходом 15-25 тысяч грн в месяц на семью больше склонна покупать онлайн смартфоны, запчасти и оптику для авто. А люди с доходом более 25 тысяч грн в месяц на семью покупают товары практически во всех категориях.

Статистика CBR показывает, что при осуществлении онлайн-покупки покупатели оформляют ее в примерно 58% случаев на смартфоне, а в 47% случаев — на ноутбуке. Среди тех, кто осуществлял интернет-покупки на смартфоне/планшете, около 51% делали это через специально установленное приложение.

Распределение аудитории OLX происходит похожим образом: в среднем в месяц около 40% пользуются мобильной версией сайта, 37% — десктопной, а еще 23% — приложением для смартфона.

Чаще всего в интернете покупатели сталкиваются с мошенническими схемами, связанными с осуществлением предоплаты: более 61% опрошенных рассказали, что им не доставляли товар после осуществления его оплаты наперед. При этом для решения проблемы только 17% обращались в Киберполицию.

Результаты июньского опроса OLX показали — более 40% украинцев все равно готовы отправлять деньги продавцу до получения товара. Но при этом больше доверия опрошенные проявляли к таким методам оплаты:

- наложенный платеж — 63%;

- электронные платежные системы, подключенные к онлайн-платформам — 50%;

- перевод денег на карту продавца после получения товара — 39%.

Согласно данным опроса CBR, наиболее популярный способ получения покупок — доставка в офис курьерской службой (35%). 18% воспользовались курьерской службой магазина, 10% посетили для этого пункт выдачи интернет-магазина, 5% воспользовались независимой курьерской службой, и 4% — почтоматом/терминалом самообслуживания.

Тенденцию чаще получать товар в офисе курьерской службы подтверждают и пользователи OLX. За последний год услугой OLX Доставка, когда покупатели получали товар в отделении "Нова пошта", воспользовались более 2 млн раз.

По результатам исследования CBR, около 80% населения Украины старше 16 лет пользуется интернетом. Из них примерно 36% покупают через интернет. 49% покупателей делали от 5 до 20 покупок онлайн за последний год, а 18% — более 20.

Известно, что исследование CBR проводилось в июле 2020 года. Было проведено 1019 онлайн-интервью с интернет-пользователями в возрасте 16 лет и старше. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, региону, размеру населенного пункта, частоте пользования Интернетом. Данное исследование до 2019 года включительно проводилось компанией GfK Ukraine, а с 2020 года — продолжается компанией CBR.

Напомним, что "Нова пошта" дополнительно ищет 2 тысячи курьеров по всей Украине.