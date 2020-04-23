Что нужно знать, чтобы не попасться на удочку телефонных аферистов: пять важных советов

Телефонных мошенников в СМИ и соцсетях называют стервятниками — за беспринципные методы и охоту на тех, кто меньше всего готов к неожиданному вторжению. Обманом выпытать CVC-код у матери ребенка, на лечение которого неравнодушные украинцы всем фейсбуком собирают деньги; представившись сотрудником банка обвести вокруг пальца пенсионера или прислать смс о фантомной банковской операции с вашим счетом — это только малая часть из арсенала этих умельцев.

По словам экспертов, телефонные аферисты, как и другие труженики криминальной нивы, проявляют наибольшую активность в период экономической или политической нестабильности и затяжных форс-мажоров. Чем сильнее раскачивается жизненная амплитуда — тем проще вскрыть банковскую карточку среднестатистического украинца. Казалось бы, плавали-знаем, но снова наступаем на одни и те же грабли.

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Виной всему: эффект неожиданности (подобный звонок застает врасплох), священные в нашей ментальности слова "денежный перевод", "ваш банковский счет", "подтвердить", "заблокирован". Добавьте к этому знание азов психологии и некоторую долю наивности наших соотечественников — и афера готова!

Толчком для подготовки материала послужила реальная история, случившаяся с автором. Она и легла в основу статьи, в которой есть популярные сегодня сценарии телефонного мошенничества, рекомендации финансистов и сотрудников НБУ, а также подборка тематических медиа, которые помогут украинцам быть в тренде происходящего на финансовом рынке и бережнее относиться к своим сбережениям.

Застать врасплох, ускорить темп

Это была предпраздничная мартовская пятница. В 8.30 на мой мобильный раздался звонок с номера, начинающегося на 095… . Бодрый мужской голос представился сотрудником банка и стал очень быстро рассказывать о том, что сейчас на мою карту "Приват банка" будет зачислен перевод, и мне нужно срочно продиктовать ее номер для того, чтобы подтвердить операцию. Иначе...она будет заблокирована.

Я ужасно разозлилась. Во-первых, о подобных схемах читала в фейсбуке. Во-вторых, я несколько лет работала в банковском секторе, и прекрасно знаю о том, что операционный день начинается с 9.00, и что ни один сотрудник банка не будет подобным образом запрашивать информацию у клиента.

Попросила "банкира" обратиться ко мне по имени-отчеству. На что, естественно, получила отказ, а через минуту с того же сомнительного номер пришло смс-уведомление о том, что моя пластиковая карта заблокирована. Конечно, это был фейк, а название банка написано с двумя ошибками. Тем не менее, жуликам нужно отдать должное — они ловко работают.

Если бы на моем месте был другой, менее информационно подготовленный человек, который ехал в общественном транспорте (шумно, рассеивается внимание) или наши наивные бабулечки-дедулечки — все могло бы закончить иначе.

Среди телефонных мошенников последние несколько лет пользуется популярностью еще одна схема. На этот раз в дело идут не незаконно приобретенные базы персональных данных украинцев. Под пристальное око злоумышленников попадают люди, выставляющие свой товар на OLX: их жертвой может стать и страдающая от недосыпа молодая мама, и человек, который регулярно размещает на сервисе объявления о товаре с ценниками выше среднего. В подобную историю однажды попала владелица бренда женской одежды формата plus size Елена Лыкова.

"Никогда не думала, что такое может произойти со мной. Позвонил мужчина и, представившись Алексеем, выразил желание приобрести мой товар, который был выставлен на OLX. К обеду того же дня водитель должен был привезти мне всю сумму. Спустя пару часов Алексей позвонил с тем, что водитель через полчаса прибудет по указанному адресу — отлично, вот только того все не было и не было. Еще примерно через час уже заметно нервничавший Алексей сообщил, что его помощник попал в безнадежную пробку и опаздывает. И предложил перевести оплаты на карту.

Удивительно, но меня ничего не смутило — только появилось желание поскорее закрыть вопрос и заняться другими делами. Затем снова раздался звонок — возникли сложности со счетом Алексея, какими-то документами, а оплату необходимо провести до конца рабочего дня в силу ряда причин. В итоге мне пришлось ехать к какому-то сомнительному банкомату и соблюсти ряд указаний по отношению к собственной банковской карте. Только перед самым банкоматом я сказала себе: "Лена, стоп!"

С глаз как будто упала пелена. Банкомат был без опознавательных знаков, на окраине, а Алексей из клиента вдруг превратился в человека, который говорил как и что мне делать. Помимо собственной воли я втянулась в эту телефонную аферу, а "клиент" задавал нужный темп для того, чтобы усыпить бдительность и заставить резонировать со всеми его действиями. Без навыков НЛП здесь точно не обошлось, а еще бдительность притупляло то, что пластиковая карта была со мной и, казалось, ей ничего не угрожало", — рассказывает Елена.

Подобный вид мошенничества называется "социальной инженерией". В последние годы он является самым популярным инструментом отечественных аферистов. Телефонные жулики всевозможными способами вводят в заблуждение граждан, заставляя их назвать свои персональные данные, реквизиты платежных карточек, коды/пароли или, под психологическим давлением, перевести свои кровные гривны на счет мошенников.

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К сожалению, в период карантина они не только не прекращают попытки обмануть украинцев, но и активизируются. По словам начальника отдела обеспечения деятельности платежной системы НБУ Дмитрия Сахно, злоумышленники присылают гражданам SMS-сообщения от Национального банка о якобы начисленной "социальной помощи". Или о мифических розыгрышах ценных призов, автомобилей и лотереи, которые проходят "под эгидой НБУ" и ключевых украинских банков.

Он акцентирует внимание на том, что представители банков (тем более, НБУ) никогда не звонят с подобными просьбами и не нуждаются в том, чтобы запрашивать у людей информацию об их платежных карточках и счетах.

Поэтому официальные представители Нацбанка советуют не отвечать на подозрительные телефонные звонки, SMS-сообщения или сообщения в мобильных приложениях (Viber, Messenger, Telegram и т.д.). Если возникли вопросы, лучше самостоятельно перезвонить в банк по телефону, указанному на карточке, и проверить состояние собственных счетов у оператора.

А чтобы обезопасить себя от угона денежных средств, специалисты рекомендуют установить лимиты на проведение операций с использованием платежных карт и пользоваться услугами SMS-инфо.

Также сегодня мошенники активно эксплуатируют тему коронавируса. Как говорит Галина Хейло, председатель правления "Айбокс банк", они звонят людям или отсылают SMS, в котором просят дать реквизиты карты для зачисления, например, помощи в связи с коронавирусом. Или рассказывают страшные истории о проблемах с картой, банком или реестрами.

Она акцентирует внимание на том, что у банка есть вся необходимая информация о картах клиентов. Поэтому никогда сотрудники не будут звонить и узнавать номера карт и прочие реквизиты.

"Если вам поступил сомнительный звонок, не вступайте ни в какие переговоры — даже если звонящий правильно называет ваше имя, фамилию и отчество, номер карты и остаток по счету", — советует Галина Хейло.

Одной из причин такой уязвимости украинцев перед социальной инженерией является критически низкий уровень финансовой грамотности. По последним данным исследования USAID, Украина заняла последнее, 30 место, разделив его с Польшей.

Опрос провели на всей территории Украины, в нем принимали участие наши соотечественники в возрасте от 18 до 79 лет. Результаты неутешительные: около 36% населения не пользуется услугами банков, многие, имея зарплатную карту, не понимают, что у них уже есть счет в банке и не знакомы с такими терминами как "инфляция" или "диверсификация доходов".

Поэтому Национальный банк Украины продолжает активную работу в этом направлении. Как сообщил Дмитрий Сахно, в прошлом году для повышения уровня финансовой осведомленности населения проведено более 700 мероприятий.

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В этом году запланирована целая информационная кампания, которая пройдет по всем регионам Украины и будет актуальна для студентов, учащихся, преподавателей, региональных сообществ и т.д. В ее рамках, в том числе, речь пойдет о мошенничестве и способах противодействия телефонным злоумышленникам.

По мнению основателя сервиса публикации в онлайн СМИ PRNEWS.IO Александра Сторожука, помочь нашим соотечественникам может знакомство с тематическими финансовыми сайтами.

"Сегодня контент, который в свободном доступе предоставляют ведущие онлайн-медиа, даст ответ на любой вопрос: от актуального курса валют до прогнозов аналитиков о том, как изменится жизнь после карантина. Есть и практический аспект: чтение новостей, комментариев банковских экспертов и злободневных материалов повысит уровень финансовой грамотности и поможет более бережно относиться к своим доходам и расходам", — уверен Александр Сторожук.

Пять важных советов

Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников и не попасть в неприятную ситуацию, соблюдайте следующие рекомендации. Напоминайте о правилах безопасности своим детям и пожилым родственникам. По мнению банковских специалистов, именно категория населения в возрасте 55-70 лет является самой доверчивой — и чаще старательно исполняет требования "псевдобанкиров".

➡️ ни при каких обстоятельствах не разглашайте реквизиты своих платежных карточек (срок действия, код CVС2 / CVV2, ПИН-код к карте).

➡️ персональные данные, а также логин/пароль для входа в веб-банкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной аутентификации и тому подобное являются вашей личной информацией.

➡️ не вступайте в диалог с телефонными мошенниками, кладите трубку. Не отвечайте на подозрительные уведомления о начислении социальной помощи, проведении акций, выигрыше в лотерею, победе в конкурсе и т.п. Не звоните по указанным номерам.

➡️ контролируйте движение своих денежных средств, отслеживайте поступления на карту и расходы, устанавливайте sms-оповещения и лимиты на проведение операций с использованием банковской карты.

➡️ повышайте собственный уровень финансовой грамотности, а также позаботьтесь о безопасности денежных средств ваших близких!

Ксения Резникова, pr-специалист PRNEWS.IO, специально для Delo.ua