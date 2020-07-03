Энергетика 1 час назад

Реформа RAB-тарифа должна удовлетворить и потребителей, и инвесторов–энергоэксперт

Руд Берндсен поделился своим опытом, как менеджер европейской энергокомпании

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Украине необходимо внедрить такую форму стимулирующего регулирования, которая, во-первых, обеспечит положительный эффект с точки зрения справедливых тарифов для клиентов и эффективной деятельности компании для инвесторов. А во-вторых, будет способствовать привлечению инвестиций для внедрения инноваций, энергетического перехода и восстановления экономики.

Об этом говорит Руд Берндсен, член правления европейской ассоциации ОСР E.DSO на международном вебинаре Securing Capital Investment in Ukraine's Electric Grid (Обеспечение капитальных инвестиций в электрические сети Украины: дорога в будущее), организованном Центром отношений США-Украина (CUSUR).

Подпишитесь на канал DELO.UA

"ОСР сталкиваются с огромным количеством децентрализованного производства энергии с помощью солнечных батарей, не только на крышах домохозяйств, но и в растущем числе коммерческих солнечных электростанций, в которых очень заинтересован инвестор. А также производство ветровой энергии на море и на земле", — отмечает Руд Берндсен, член правления европейской ассоциации операторов системы распределения E.DSO. Эти вызовы невозможно будет решить без значительных инвестиций в электросети, которые призван обеспечить RAB-тариф.

Как топ-менеджер нидерландского оператора системы распределения Alliander, Берднсен утверждает, что после 20 лет функционирования RAB-тарифа в Нидерландах их компании удалось довести уровень надежности своей системы до 99%.

"Выступая от имени моей собственной компании, у нас около 3,2 миллиона потребителей электроэнергии и 3 миллиона потребителей природного газа. У нас уровень простоя 22 минуты, что немного меньше, чем в Дании. У нас очень высокий уровень инвестиций — около 800 миллионов евро в год, прибыль — пятьсот миллионов евро в год", — делится Берднсен.

Также нидерландский энергоэксперт отметил, что введение стимулирующего регулирования расширило сотрудничество между европейскими ОСР в ЕС и позволило в полной мере превратить ОСР в системного оператора и нейтрального участника рынка.

Читайте также:
Без современной электроинфраструктуры Украина не сможет противостоять РФ — Ариэль Коэн

"Я хотел бы предложить обсудить, как внедрить в Украине форму стимулирующего регулирования, которая даст положительный эффект, доказанный в других странах, с точки зрения справедливых тарифов для клиентов и эффективной деятельности компании для инвесторов. А также имеет потенциал для привлечения огромных инвестиций, необходимых для внедрения инноваций, энергетического перехода и восстановления экономики", — подчеркивает Руд Берндсен.

Напомним, ранее президент Международного центра по налогам и инвестициям (ITIC) Дэниел Витт, заявлял, что модернизация электросетей — вопрос национальной безопасности и промышленного развития страны.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Только правильная модель RAB-тарифов привлечет инвестиции в модернизацию сетей — эксперт
Только правильная модель RAB-тарифов привлечет инвестиции в модернизацию сетей — эксперт
Индекс инвестиционной привлекательности составил 2,51 баллов из 5 — ЕВА
Индекс инвестиционной привлекательности составил 2,51 баллов из 5 — ЕВА
CFA Society Ukraine и USAID создали бесплатный онлайн-курс "Основы финансов и инвестиций"
CFA Society Ukraine и USAID создали бесплатный онлайн-курс "Основы финансов и инвестиций"
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: владелец улиточной фермы Elite Snail и эксперт от OLX в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине за сутки коронавирусом заболели 876 человек — это на 344 больше, чем днем ранее

  3. Смолий объяснил, какое политическое давление он имел ввиду, подавая в отставку

  4. Главный санврач объяснил, почему в Украине отказались от массового тестирования

  5. В Минздраве рассказали, как метро влияет на распространение коронавируса

Загрузка...