Без современной электроинфраструктуры Украина не сможет противостоять РФ — Ариэль Коэн

Интеграция в европейскую энергосистему и модернизация устаревшей электроинфраструктуры советских времен поможет уменьшить влияние России на Украину и достичь большей энергонезависимости. Об этом рассказывает директор Центра энергии, природных ресурсов и геополитики Ариэль Коэн в Forbes.

Эксперт Ариэль Коэн считает, что сейчас есть угроза активизации агрессивной политики России по отношению к соседним странам. Украина — первая в зоне риска. Для того чтобы уменьшить влияние России на страну эксперт считает, что необходимо вкладывать в энергонезависимость страны.

По мнению Коэна, для достижения энергонезависимости страны помимо остановки импорта электроэнергии с России и Беларуси, необходимо также развивать и модернизировать электросети.

"Существенное препятствие, которое необходимо преодолеть, — это изношенная устаревшая сеть советских времен. По словам украинских экспертов, для приведения распределительной сети в соответствие с современными стандартами требуется не менее 17,5 миллиардов долларов", — отмечает Коэн.

Эксперт отмечает, что для решения этой проблемы правительству Украины необходимо провести реформу, направленную на введение новой тарифной методологии — RAB-тарифов, что обсуждается в Украине на протяжении уже нескольких лет без особого успеха. Методология будет стимулировать потенциальных инвесторов инвестировать средства в обслуживание и развитие сетей. Суть методологии заключается в том, что владельцы электросетей ежегодно получают определенный доход, который рассчитывается в процентах от стоимости актива, и часть дохода инвестируется обратно в модернизацию сети.

"RAB-тарифы были неотъемлемой частью реформ энергетического рынка, проводимых в других постсоветских странах, которые успешно перешли к процветающей рыночной экономике — Чехии, Грузии, Венгрии, Польше, Румынии и т.д. Этот тариф, как показал опыт Западной и Центральной Европы, является ключом, открывающим двери для прямых иностранных инвестиций в электросети", — отмечает Ариэль Коэн.

По мнению Коэна, конечные пользователи могут увидеть незначительный кратковременный рост цен на электроэнергию, но поскольку неэффективные субсидии будут постепенно сокращаться. Но в конечном итоге, более конкурентоспособная энергосистема приведет к снижению цен и повысит надежность энергосистемы.

Однако энергоэксперт отмечает, что новый тариф будет эффективным только в том случае, если будет применен европейский подход: "Доходность не может быть меньше средневзвешенной стоимости капитала в данной стране, и доходность должна быть одинаковой для всех активов".

Напомним, ранее Кристиан Руби, генеральный секретарь EURELECTRIC, отраслевой ассоциации, которая представляет общие интересы электроэнергетической отрасли на европейском уровне, заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха — она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.