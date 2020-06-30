Энергетика 1 час назад

Без современной электроинфраструктуры Украина не сможет противостоять РФ — Ариэль Коэн

Для достижения энергонезависимости страны помимо остановки импорта электроэнергии с России и Беларуси, необходимо также развивать и модернизировать электросети

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Интеграция в европейскую энергосистему и модернизация устаревшей электроинфраструктуры советских времен поможет уменьшить влияние России на Украину и достичь большей энергонезависимости. Об этом рассказывает директор Центра энергии, природных ресурсов и геополитики Ариэль Коэн в Forbes.

Эксперт Ариэль Коэн считает, что сейчас есть угроза активизации агрессивной политики России по отношению к соседним странам. Украина — первая в зоне риска. Для того чтобы уменьшить влияние России на страну эксперт считает, что необходимо вкладывать в энергонезависимость страны.

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По мнению Коэна, для достижения энергонезависимости страны помимо остановки импорта электроэнергии с России и Беларуси, необходимо также развивать и модернизировать электросети.

"Существенное препятствие, которое необходимо преодолеть, — это изношенная устаревшая сеть советских времен. По словам украинских экспертов, для приведения распределительной сети в соответствие с современными стандартами требуется не менее 17,5 миллиардов долларов", — отмечает Коэн.

Эксперт отмечает, что для решения этой проблемы правительству Украины необходимо провести реформу, направленную на введение новой тарифной методологии — RAB-тарифов, что обсуждается в Украине на протяжении уже нескольких лет без особого успеха. Методология будет стимулировать потенциальных инвесторов инвестировать средства в обслуживание и развитие сетей. Суть методологии заключается в том, что владельцы электросетей ежегодно получают определенный доход, который рассчитывается в процентах от стоимости актива, и часть дохода инвестируется обратно в модернизацию сети.

"RAB-тарифы были неотъемлемой частью реформ энергетического рынка, проводимых в других постсоветских странах, которые успешно перешли к процветающей рыночной экономике — Чехии, Грузии, Венгрии, Польше, Румынии и т.д. Этот тариф, как показал опыт Западной и Центральной Европы, является ключом, открывающим двери для прямых иностранных инвестиций в электросети", — отмечает Ариэль Коэн.

По мнению Коэна, конечные пользователи могут увидеть незначительный кратковременный рост цен на электроэнергию, но поскольку неэффективные субсидии будут постепенно сокращаться. Но в конечном итоге, более конкурентоспособная энергосистема приведет к снижению цен и повысит надежность энергосистемы.

Однако энергоэксперт отмечает, что новый тариф будет эффективным только в том случае, если будет применен европейский подход: "Доходность не может быть меньше средневзвешенной стоимости капитала в данной стране, и доходность должна быть одинаковой для всех активов".

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Напомним, ранее Кристиан Руби, генеральный секретарь EURELECTRIC, отраслевой ассоциации, которая представляет общие интересы электроэнергетической отрасли на европейском уровне, заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха — она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

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