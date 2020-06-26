Энергетика 1 час назад

Внедрив RAB-регулирование, страна получит миллиарды инвестиций — эксперт центра Разумкова

Это позволит удешевить подключение к энергосетям

Фото: Unsplash.com Фото: Unsplash.com
Фото: Unsplash.com

Имплементация RAB-регулирования для операторов распределительных сетей позитивно отразится на экономике Украины — позволит привлечь многомиллиардные инвестиции на протяжении 10 лет.

Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Внедрение RAB-регулирования позволит привлечь на порядок больше инвестиций, чем сейчас, речь о миллиардах долларов до 2030 года. Это позволит создать рабочие места не только на предприятиях распределительных сетей, но и на заводах производителей оборудования. Увеличатся поступления в госбюджет. Появится альтернатива ОВГЗ, которой ранее не было, а ведь лучше вкладывать средства в конкретные инвестпроекты, и все это станет доступно с внедрением RAB", — отметил Владимир Омельченко.

По его мнению, имплементация RAB-регулирования повлияет на уровень надежности энергоснабжения.

"И главное — улучшится энергоснабжение, показатель SAIDI, который характеризует качество энергоснабжения, сейчас Украина на последнем месте по этому показателю, а при внедрении RAB выйдет на средний уровень. Это позволит удешевить подключение к энгергосетям, что важно инвесторам", — подчеркнул эксперт.

По его словам, страна с надежным энергоснабжением — однозначно привлекательна и для внутренних, и для внешних инвесторов.

"Никто не будет вкладывать в промышленность и возобновляемые источники энергии, если страна не имеет надежного энергообеспечения", — считает Владимир Омельченко.

Напомним, украинские и международные эксперты высказались о необходимости внедрения в Украине стимулирующего тарифообразования по европейской модели.

Читайте также:
Украине необходимо срочно вводить тарифобразование для модернизации энергосетей — эксперт

По мнению ЕВА, при внедрении новой модели стоит учитывать международный опыт стран, где успешно введено RAB регулирование, а именно — избежать разделения базы активов на новую и старую и внедрить единую ставку, равную средневзвешенной стоимости капитала — WACC.

По мнению "Ernеst & Young", ставка WACC также является экономически целесообразной и делает облэнерго привлекательным и понятным для любого инвестора, что важно для Фонда госимущества, который ждет RAB-тариф для запуска приватизации государственных облэнерго. Ранее Минэнерго призвало Регулятора при внедрении RAB-тарифа опираться на рекомендации участников рынка.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украине необходимо срочно вводить тарифобразование для модернизации энергосетей — эксперт
Украине необходимо срочно вводить тарифобразование для модернизации энергосетей — эксперт
Неэффективность тарифа "Затраты+" для содержания сетей может решить RAB — энергоэксперт
Неэффективность тарифа "Затраты+" для содержания сетей может решить RAB — энергоэксперт
Успех Украины зависит от инвестиций в электросети — Кристиан Руби
Успех Украины зависит от инвестиций в электросети — Кристиан Руби
Загрузка...
Новое видео
Как линия магазинов EVA открывает по 180 точек в год — Виктор Средний / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. СБУ поймала главу Кировоградской ОГА на взятке 1,8 млн грн (ФОТО)

  3. Полиция разогнала вечеринку ЛГБТ-сообщества в центре Киева (ВИДЕО)

  4. Июнь и июль Украина проживет в карантинных ограничениях, — Шмыгаль

  5. В Украине за сутки зафиксировали рекордные 1109 новых случаев коронавируса

Загрузка...