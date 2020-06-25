Успех Украины зависит от инвестиций в электросети — Кристиан Руби

Для того, чтобы Украина добилась успеха — она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети — заявил в рамках Еnergy Сommunity Forum Кристиан Руби, генеральный секретарь EURELECTRIC, отраслевой ассоциации, которая представляет общие интересы электроэнергетической отрасли на европейском уровне.

Кристиан Руби подчеркнул прямую зависимость между инвестированием в электросети и развитием страны. При этом он отметил необходимость решения проблемы стимулов для инвесторов вкладывать в электросети.

"Вопрос о том, как правильно инвестировать сейчас стоит на повестке дня, и здесь совершенно ясно, что Украина должна переосмыслить свои инвестиции в отношении операторов системы распределения, если хочет добиться успеха!", — отмечает Кристиан Руби.

Напомним, украинские и международные эксперты высказались о необходимости внедрения в Украине стимулирующего тарифообразования по европейской модели, которая понятна инвесторам.

По мнению Эдварда Чоу, главного научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований, инвесторы будут вкладывать в электросети только если будут видеть прозрачные и понятные условия возврата капитала.

Аудиторы E&Y заявляют, что инвестиционно привлекательным и понятным для любого инвестора будет установление ставки доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC).