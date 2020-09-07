Региональная Газовая Компания не работает на рынке поставок газа

В официальном релизе НАК "Нафтогаз Украины" допустила ошибку, заявив, что Региональная Газовая Компания имеет отношение к расчетам за поставки газа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что РГК никогда не имела каких-либо газовых контрактов с "Нафтогазом" и не работает на рынке поставок газа. При этом РГК не предоставляла прав на пользование своим брендом никому из поставщиков газа.

"Поэтому советуем государственному газовому монополисту исправить фактические ошибки в своем релизе и осуществить все необходимые действия для предотвращения распространения недостоверной информации", — заявили в компании.

Представители РГК отмечают, что это не первый случай, когда "недобросовестные участники рынка" пытаются использовать бренд РГК в "грязной кампании по захвату и монополизации рынка газа".

"Мы никогда не прибегали к подобным действиям и рекомендуем всем не нарушать правила честной и открытой конкуренции. Подчеркиваем, что РГК работает на рынке распределения газа, создает и внедряет современные сервисы для клиентов", — говорят в компании.

Напомним, Региональная Газовая Компания — сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленые на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тысяч км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

Ранее Региональная Газовая Компания вошла в ведущую десятку рейтинга работодателей-2020 от журнала ТОП-100. Независимое онлайн голосование, а также эксперты и редколлегия дали высокую оценку системе обучающих программ и развитию персонала РГК, которые стимулируют развитие внутреннего предпринимательства и корпоративного лидерства.