Региональная Газовая Компания вошла в ТОП-10 лучших работодателей Украины

Региональная Газовая Компания вошла в ведущую десятку рейтинга работодателей-2020 от журнала ТОП-100. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Там пояснили, что независимое онлайн голосование, а также эксперты и редколлегия ТОП-100 дали высокую оценку системе обучающих программ и развитию персонала РГК, которые стимулируют развитие внутреннего предпринимательства и корпоративного лидерства.

Лидирующие позиции на рынке труда РГК обеспечила за счет построения собственной корпоративной модели развития человеческого капитала — действует многоуровневая программа обучения и совершенствования сотрудников, основанная на принципах открытости и инноваций.

Программа охватывает линейный персонал, среднее звено управленцев и топ-менеджмент. Для этого созданы два обучающих центра — в Харькове и Ивано-Франковске. Также налажено сотрудничество с ведущими национальными бизнес-школами — КМБШ (Киев) и ЛБШ (Львов).

В компании отмечают, что модули развития сотрудников РГК построены на принципах case-study и micro learning. Теоретический материал составляет 60% занятий, а остальные 40% — это дискуссии и практическая обработка реальных кейсов. Особый акцент сделан на командной работе сотрудников по внедрению проектов.

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"По итогам двух лет работы наших программ мы видим прогресс — сотрудники получают карьерный рост, повышают профессионализм. Постоянно совершенствуясь, они становятся агентами изменений в компании", — отметила Юлия Карбовская, руководитель департамента управления персоналом РГК.

Такая стратегия кадрового развития получила высокую оценку — Юлия Карбовская в этом году также попала в список лучших HR-директоров Украины — в рейтинге HRD она вошла в ТОП-30.

По данным журнала ТОП-100, в рейтинг работодателей-2020 вошло более 140 компаний. Итог рейтинга сформирован на основании трех оценок: голосования читателей на сайте Delo.ua (20%), экспертного жюри (60%) и редколлегии (20%).

Журнал ТОП-100 — это серия авторитетных независимых рейтингов различных сегментов украинского рынка. Журнал издается с 1999 года, за 20 лет существования он завоевал доверие украинской бизнес-среды.

Напомним, Региональная Газовая Компания — сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тысяч км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.