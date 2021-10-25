Российский производитель бытовой техники BORK начнет работать в Украине

5 декабря 2021 года российский бренд бытовой техники премиум-класса BORK откроет свой первый бутик в Украине. Он будет расположен в ТРЦ Ocean Plaza на 1-м этаже в галерее площадью 250 квадратных метров. Кроме того, компания уже запустила сайт украинского интернет-магазина BORK.

Об этом сообщили на сайте консалтинговой компании UTG.

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Компания BORK в своих бутиках реализует технику для дома премиум-сегмента. А при создании продукции привлекает дизайнеров со всего мира: Швейцарии, Австралии, Японии, Кореи и других стран. Например, цены на мультиварки этого бренда стартуют от 14 тысяч гривен. Пылесосы — от 9 до 22 тысяч гривен. Увлажнители воздуха — от 9 до 26 тысяч гривен.

В ближайшее время BORK планирует открыть еще несколько бутиков на территории Украины. Всего у компании сегодня 68 бутиков в России и странах СНГ.

СПРАВКА:

BORK — бренд бытовой техники, зарегистрированный в 2001 году в Германии. Инициатором создания торговой марки и инвестором денежных средств выступила российская компания "Технопарк". Основной целью проекта было производство фирменной премиальной техники для дома.

Напомним, что год назад в Украине заработал российский интернет-магазин Wildberries, который в июле 2021-го попал под санкции СНБО. Несмотря на это, маркетплейс и по сей день продолжает работать.