Рынок электромобилей в Украине вырос на треть

В марте 2020 года украинскую регистрацию получили 409 транспортных средств, работающих исключительно на электротяге.

Из этого количества 386 — легковые автомобили, а 23 — коммерческие авто, сообщает "Укравтопром".

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Как отмечается, относительно 2019 года регистрации легковых электромобилей снизились на 16%, а коммерческих почти на 40%.

"Такое падение регистраций на рынке электромобилей связано с тем, что его львиную долю формируют подержанные автомобили, ввезенные из-за границы, постановка на учет которых в середине прошлого месяца в связи с карантином была приостановлена", — говорится в сообщении.

Указано, что в части легковых электромобилей доля импортного секонд-хенда в мартовских регистрациях составила 86% (333 единицы), а в коммерческом сегменте — все 100% (23 единицы).

В то же время подчеркивается, что, несмотря на все ограничения, созданные карантинными мерами, регистрации новых легковых электромобилей относительно 2019 года в марте выросли на 36% до 53 единицы.

При этом лидером рынка электрокаров остается Nissan Leaf. За прошлый месяц 129 автомобилей этой модели (все б/у) получили украинские номера.

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На втором месте Tesla Model S, в зачете которой 47 регистраций. Из этого количества только один автомобиль был новым.

Третьим по популярности стал TESLA Model 3 с результатом — 32 авто (все б/у).

Подержанные VOLKSWAGEN е-Golf приобрели и зарегистрировали 19 украинцев, столько же регистраций и у коммерческого RENAULT Kangoo ZE, и это четвертый результат.

Замыкает мартовскую пятерку самых популярных легковых электромобилей на украинском рынке — AUDI E-Tron. За месяц 17 электрических "Ауди", все новые, обрели в Украине своих владельцев.

Всего, по итогам первого квартала 2020 года в Украине растаможили и зарегистрировали 1700 автомобилей на электротяге, что на треть больше, чем годом ранее.

Напомним, в Украине по итогам 2019 года зарегистрировали 7700 электромобилей — это на 39% больше, чем в 2018 году.