Бизнес 50 минут назад

Samsung планирует построить суперзавод по производству медпрепаратов

Завод Super Plant станет четвертым в биофармацевтическом подразделении компании Samsung BioLogics Co

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Южнокорейский технологический гигант Samsung намерен инвестировать около $2 млрд в строительство фармацевтического завода под названием Super Plant ("Суперзавод"), который станет крупнейшим подобным производством в мире, передает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, в планы компании входит расширение своего фармацевтического бизнеса на фоне огромного спроса на лекарственные препараты, который продолжает увеличиваться из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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Завод Super Plant станет четвертым в биофармацевтическом подразделении компании Samsung BioLogics Co.

Ожидается, что его площадь составит около 230 тысяч квадратных метров. Техногигант планирует завершить строительство в 2022 году.

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По словам руководителя подразделения Ким Тхэ-хана, ранее в планы компании входило строительство завода значительно меньшего размера, однако в связи с пандемией коронавируса в мире появилась новая категория продуктов — лекарства для лечения COVID-19.

Этот факт заставил разработчиков медпрепаратов и национальные правительства искать новые источники производства.

"Covid-19 дает нам больше возможностей, чем кризис", — заявил Тхэ-хан.

Напомним, в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, в Украине увеличилось количество новых фармацевтических компаний.

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