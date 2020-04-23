На карантине в Украине активно регистрируют новые фармацевтические компании — исследование

В Украине снизились темпы создания новых компаний, что говорит о значительном спаде деловой активности в период карантина, вызванного коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствует исследование аналитиков системы для проверки контрагентов YouControl, которые собрали данные об открытии и закрытии компаний в период с 12 марта по 15 апреля 2020 года и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года.

В организации отмечают, что темпы создания компаний за исследуемый период снизились на 54,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в 2019 году появилось 5452 новых компании, то сейчас можно насчитать только 2471 фирму. При этом в отдельные дни происходило до 50 закрытий бизнеса.

Однако в YouControl отмечают — есть ряд отраслей, динамику развития которых можно оценивать как положительный тренд, поскольку в этих сферах новые компании регистрируют даже чаще, чем год назад.

"Из-за значительного усиления внимания миллионов потребителей к состоянию собственного здоровья и профилактики заболеваний, рынок медицинских услуг и фармпродукции чувствует стремительный подъем. Лидерами по количеству созданных юрлиц стали компании, основной вид деятельности которых: производство фармацевтических препаратов (увеличилась на 600%), производство парфюмерно-косметических средств (на 100%), добыча минерального сырья для химической промышленности и производство минеральных удобрений (на 100%)", — рассказывают в организации.

По данным YouControl, численность компаний по производству фармацевтической продукции в 2020 году росла быстрее, а количество новых фармоптовикив осталась практически неизменной. Финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк уверен, что в условиях качественного менеджмента и взвешенной стратегии компании у секторов фармацевтики и медицины есть основания для значительного роста. Он приводит пример прошлого кризиса и компании из сектора IT, а также агросектора украинской экономики. По его словам, фармкомпании испытывают сейчас такой же положительный шок спроса, поскольку у них и есть сильные преимущества по сравнению с другими игроками рынка.

В свою очередь генеральный директор аналитической компании Pro-Consulting Александр Соколов обращает внимание, что именно за счет реализации медицинских изделий растет рынок, так как розничную продажу препаратов контролируют три крупных оператора: "Сейчас все компании, которые могли появиться за период карантина — мелкие, ситуативные продавцы, преимущественно медицинских изделий.

А вот среди сфер, по которым якобы нанесен "смертельный удар" — выживут. Такого мнения придерживается исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. В первую очередь это касается оффлайн-торговли и классического общественного питания. Онлайн-торговля, по его словам, продолжит расти и после окончания карантина. Вышлинский объясняет это тем, что многие ритейлеры наладят омниканальнисть, а многие потребители впервые попробуют онлайн-заказы и им это понравится.

"Избежать наиболее пессимистического сценария падения экономики поможет поддержка существующих бизнесов, которые испытывают серьезные трудности при антикризисной трансформации. Сейчас бизнес ожидает ряд решений от правительства в упрощении налогообложения, а также появление регуляторных актов и законов, которые напитают деловую активность. Если не направить сегодня налоги на поддержку бизнеса, то завтра придется потратить гораздо больше на биржу труда", — считает основатель и СЕО YouControl Сергей Мильман.

Напомним, что по данным опроса Союза украинских предпринимателей и Ukrainian Marketing Group, 29% украинских компаний приостановили работу на время карантина, а 6% — закрылись. За последнее время безработных стало больше на 50 тысяч, и среди них есть те, кто живет на съемных квартирах, без сбережений и понимания, что делать дальше.