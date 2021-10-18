Бизнес 1 час назад

SBC Summit CIS — итоги для украинского гемблинга

Саммит объединил почти два десятка компаний, которые представили свои продукты и услуги в сфере гемблинга. Состоялись 24 профильные дискуссии и выступления спикеров, среди которых были представители регуляторов, бизнеса, профильных ассоциаций

SBC Summit CIS — итоги для украинского гемблинга SBC Summit CIS — итоги для украинского гемблинга

14 октября в Киеве закончился саммит и международная конференция в сфере гемблинга в регионе Восточной Европы и странах СНГ — SBC Summit CIS. Данный саммит стал крупнейшим и важнейшим мероприятием в сфере азартных игр за всю историю независимости Украины. Итоги многообещающие — впереди украинский рынок гемблинга ожидают большие перспективы, западные инвестиции и много работы.

SBC Summit CIS проходил 13 и 14 октября в Киеве в конференц-центре "Парковый" и был организован компаниями Sports Betting Community и Sports Media Holding при поддержке титульного спонсора — Parimatch. Стратегическим партнером мероприятия выступила крупнейшая профильная ассоциация легальных организаторов азартных игр в Украине — Ukrainian Gambling Council.

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Саммит объединил почти два десятка украинских и международных компаний, которые представили свои продукты и услуги в сфере гемблинга. Также в рамках саммита состоялись 24 профильные панельные дискуссии и выступления спикеров, среди которых были представители государственных регуляторов, бизнеса, профильных ассоциаций и изданий в сфере гемблинга.

Обсуждались темы регулирования и налогообложения игорного бизнеса, применения современных IT-технологий, инвестиций, а также создания конкурентных условий для привлечения иностранных инвесторов на украинский рынок.

Такой комплексный подход к проведению саммита позволил сделать его важнейшим событием в сфере гемблинга во всем регионе Восточной Европы и СНГ. И тот факт, что он был проведен в Украине, свидетельствует о том, что западные инвесторы рассматривают наш рынок как один из наиболее перспективных в регионе. 

Итоги SBC Summit CIS для Украины 

Анализируя итоги встречи, можно выделить 4 основных результата. 

1. Демонстрация политической поддержки реформы государством. Спикерами в панельных дискуссиях саммита выступили глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый, первый заместитель главы консультационно-экспертного совета при КРАИЛ Борис Баум, глава Государственной регуляторной службы Украины Алексей Кучер. Участие разноплановых спикеров такого высокого уровня демонстрирует однозначную поддержку реформы со стороны государства и готовность продолжать ее развитие. 

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2. Имидж. Спустя всего год после легализации игорного бизнеса Украине удалось стать местом проведения крупнейшего профильного саммита в регионе и собрать на нем представителей четырех ключевых стейкхолдеров рынка — государственных регуляторов, бизнеса, общественного сектора и СМИ. 

3. Привлечение инвестиций. Представители иностранных компаний и инвесторов смогли увидеть, как сегодня функционирует рынок азартных игр в Украине, какие возможности он дает и какие вызовы еще предстоит решить. Они также получили ответы на наиболее актуальные для них вопросы относительно регулирования и налогообложения рынка непосредственно от представителей государственной власти.

4. Налаживание международных бизнес-контактов. Саммит стал серьезной площадкой для налаживания бизнес-контактов между украинскими и международными компаниями в сфере азартных игр. Расширение партнерства на B2B уровне — еще один важный элемент для укрепления позиций Украины в качестве ведущего гемблингового хаба в регионе Восточной Европы и СНГ. Это также важное условие для привлечения западных инвестиций и реализации международных проектов в сфере азартных игр и смежных направлениях. 

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Почему SBC Summit CIS был важен для Украины? 

SBC Summit CIS стал уникальной возможностью для Украины продемонстрировать иностранным инвесторам и партнерам потенциал своего рынка азартных игр, а также то, что было сделано для его развития всего лишь за год после легализации. Присутствие на саммите лидеров реформы стало показателем наличия однозначной поддержки реформы гемблинга государством, а также готовности прислушиваться к потребностям рынка и находить взаимовыгодные форматы сотрудничества. 

И хотя впереди еще много работы по совершенствованию налогового и регуляторного законодательства и созданию привлекательных инвестиционных условий, саммит показал, что перспективы для украинского рынка выглядят вполне оптимистично.

Иностранные партнеры заинтересованы в приобретении лицензий и инвестировании в офлайн- и онлайн-сегменты гемблинга. А это означает привлечение миллиардов долларов, в том числе в смежные с гемблингом сферы, сотни миллионов долларов для государственного бюджета в виде налоговых и лицензионных платежей, а также десятки тысяч новых рабочих мест. 

Таким образом, SBC Summit CIS продемонстрировал, что украинский рынок гемблинга развивается и при последовательной политике государства и поддержке бизнеса способен принести серьезную экономическую выгоду. А значит, все дискуссии и заявления на тему "провала" реформы азартных игр являются спекулятивными. 

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