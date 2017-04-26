СБУ ищет в "Укргазвыдобування" нелегальное ПО

Служба безопасности Украины (СБУ) ищет нелегальное программное обеспечение в крупнейшей газодобывающей компании ПАО "Укргазвыдобування". Об этом сообщила пресс-служба компании.

СБУ проводит обыски по решению Шевченского райсуда столицы: изымает компьютерную технику у руководства компании и серверы.

"Представители СБУ мотивируют обыски якобы незаконным использованием программного обеспечения, которое компания официально и легально закупила через систему Prozorro", — уточняют в пресс-службе.

Напомним, пресс-служба СБУ заявила, что служба провела обыски и изъяли компьютерную технику в восьми компаниях, которые использовали и реализовывали "российское шпионское программное обеспечение со скрытыми функциями негласного доступа, в том числе к информации с ограниченным доступом".

"В прошлом году правоохранители в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины, прекратили деятельность коммерческой структуры, которая незаконно реализовывала в Украине российское программное обеспечении. Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили несколько фирм, обществ и компаний, руководство которых сознательно закупило нелегальное ПО", — сказано в сообщении СБУ.

В СБУ отметили, что во время обысков в этих компаниях была изъята компьютерная техника с установленными на них вышеупомянутыми шпионскими программами производства РФ, которые, согласно заключению экспертов, относятся к специальным техническим средствам негласного получения информации.

Ранее сегодня СБУ провела обыски и изъяла технику в офисе инвестиционной компании Dragon Capital.