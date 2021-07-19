"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021

14 липня на найбільшому фестивалі малого та середнього бізнесу GET Business Festival зібралися три тисячі учасників. Вони отримали стратегії топових практиків UFuture, Vodafone Ukraine, ДТЕК, МАУ, АВК, FAVBET та інших великих компаній, а також долучилися до безкоштовних бізнес-консультацій та нетворкінгу.

Хедлайнером заходу був засновник холдингу UFuture Василь Хмельницький. Він поділився п’ятьма принципами, як розвивати себе і бути успішним: шукати правильне оточення, навчатися протягом усього життя, дослухатися до альтернативних думок, впроваджувати отримані знання та обов’язково ділитися досягненнями.

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"Я скажу свою формулу. Має бути мрія. Після неї йде мета — без неї мрія не працює. Потім — дія. А потім — успіх. А далі що? Нова мрія. Вона просто більша! А потім все повторюється і так до кінця життя", — заявив Хмельницький.

"У моменти відчаю ти знаходиш унікальні рішення", — про те, як криза стала поштовхом до нових можливостей, розповіли президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євгеній Дихне та фронтмен гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець. Вони представили кейс організації онлайн-концерту в ангарі аеропорту "Бориспіль".

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, чому бізнеси виходять за межі звичних бізнес-моделей та як відкритість, інновації та партнерство змінюють ДТЕК.

"У наступні десять років енергетичний бізнес загалом та ДТЕК зокрема трансформується під впливом декількох трендів: decarbonization, decentralization та digitalization". За відновлюваними джерелами енергії майбутнє. Україна зараз переживає трансформацію енергетики. У зеленій енергетиці відбувається якісна зміна, у нас створені умови для цього. І проблеми, які зараз виникають, — це дитячі хвороби, ми їх переживемо.

Як цифровізація допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможною та відповідати актуальним потребам ринку, учасники дізналися від голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, а як вивести новий продукт на ринок всупереч кризі та іншим обмежувальним обставинам — від засновниці холдингу "Асторг", компанії "Укрптахосервіс", ТМ Foodmama та "Готово" Наталії Шмігельської.

Директор з розвитку віртуальної АТС Binotel Павло Флейшер переконаний: сервіс в Україні потрібно змінювати! З учасниками GET Business Festival він поділився, як це зробити. В першу чергу, Павло порадив слухати розмови, але не всі, а найбільш важливі. До таких відносяться усі перші розмови в компанію, останні розмови, з яких не купили, останню розмову з тими, кому довго не телефонували, найбільш довгі та короткі розмови.

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Окрім цього, подбайте про те, аби пришвидшити швидкість підняття слухавки. ТОП-компанії відповідають на дзвінки за 6 секунд, це два довгих гудки. Це те, до чого треба прагнути.

Про вигоди та можливості штучного інтелекту розповів Євген Булах, директор з продажу та абонентського обслуговування "Vodafone Україна". Він на прикладах показав, як АІ стає драйвером розвитку медицини, біотехнологій, екології та агротехнологій.

На сьогодні АВК — один із технологічних лідерів харчової галузі. Цього року компанія святкує 30-річчя. Про головні принципи, які допомагають компанії з роками лише зміцнювати лідерство, розповів засновник АВК Володимир Авраменко, серед них: не боятися йти туди, куди ніхто не йде, вести бізнес "по-білому", відрізнятися від усіх та впроваджувати інновації. "Інновації — це не продукт і не послуги. Це світогляд", — каже Володимир Авраменко.

Особливості застосування стратегій великих компаній у малому та середньому бізнесі обговорили у форматі панельної дискусії співзасновник Нової пошти В’ячеслав Климов, СЕО SHABO Гіоргі Іукурідзе, co-founder і CEO групи компаній MOZGI GROUP, продюсерка Ірина Горова. Модераторкою була виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

В’ячеслав Климов: "Великі бізнеси відразу закладають у ДНК компанії масштабування. Тому думайте стратегічно, і ваша перевага буде у великій меті".

Гіоргі Іукурідзе: "Бізнес має грати на перспективу, а не думати лише про те, як швидко заробити та піти. У вас від самого початку мають бути великі плани".

Ірина Горова: "Поставте собі питання: хто я через п’ять років? Що буде робити моя компанія? Що буде на ринку? Це перенесе вас у перспективу. Також звертайте увагу не лише на діяльність конкурентів, але й на рішення інших бізнесів, там ви знайдете інновації для себе".

"Клієнт хоче мікс фінансових послуг та сервісів", — засновниця izibank Анна Тігіпко розказала, хто такий клієнт майбутнього та що йому запропонувати вже сьогодні. Спікерка поділилася ключовими змінами у можливостях для клієнтів, серед них: швидка комунікація без зайвих зусиль, легкий банкінг, зручний мобільний застосунок, інтерактивна взаємодія та зрозумілі продукти, що легко синхронізуються з іншими сервісами.

Голова правління СК "Альфа Страхування" Ірина Гевель поділилася кейсом переведення кожного клієнта у тотальний онлайн та на прикладі компанії показала, як відбувається трансформація традиційного бізнесу у digital-first.

Як успішно запустити інновації, на прикладі компанії Carlsberg Ukraine показала віцепрезидентка з маркетингу Ірина Качура.

"Важливо пам’ятати, що за розвитком кожної з технологій стоять люди, корпорації та держави", — Head of B2B "Vodafone Україна" Андрій Федоров розповів про нові технології та етику, пов’язану з ними.

"Ми живемо у час подвійних технологій: автоматизація, з одного боку, полегшує працю, з іншого — сприяє технологічному безробіттю. Відеонагляд — це безпека та порушення приватності одночасно. Біометрія — це зручно, але заразом це надлишковий доступ до даних".

Секретом перетворення онлайн-сервісу на великий бренд поділився директор 104.ua Юрій Петрук. Він переконаний: "Краще вийти з хорошим продуктом першими, аніж з досконалим другими". Також Юрій надав три питання, які допоможуть знайти ідею для нового продукту:

Яку велику компанію ніхто не будує?

Яку важливу послугу ніхто не надає?

Яку важливу потребу ніхто не закриває?

Про нові функції порталу "Дія.Бізнес" учасники GET Business Festival дізналися від заступниці міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерії Іонан:

"По-перше, з'явиться маркетплейс фінансових продуктів. По-друге, платформа імпакт-інвестування, яка дозволить підприємцям малого бізнесу знаходити внутрішніх і зовнішніх інвесторів. З'явиться також сорсингова платформа, яка допоможе українському бізнесу знайти клієнтів за кордоном. Окрім того, портал працюватиме англійською, тож охочі працювати з українським бізнесом легко знайдуть собі партнерів в Україні".

Про Big Data як інструмент управління ефективністю бізнесу розповів керівник напряму Big Data Scoring компанії "Vodafone Україна" Олександр Рибалко. Водночас він попередив учасників, що великі дані — це великий ризик, та розповів про продукти Vodafone, які допомагають виявити шахрайські дії.

"Вже у 2022 році 70% онлайн-покупок припадатиме на маркетплейси", — директор з маркетингу rоbota.ua Ярослав Гуменюк розповів учасникам, як створити зручний майданчик та привести туди трафік, а також поділився досвідом побудови ефективної маркетингової стратегії для маркетплейса.

Про особливості роботи в Entertainment Tech розповіли топові фахівці з FAVBET. Маркетинг-директор FAVBET Олексій Церковний поділився новими інструментами маркетингу в цій галузі. Важливість корпоративної соціальної відповідальності для бізнесу донесла Head of PR & Employer Branding FAVBET Ксенія Тюрікова. Вона представила учасникам проєкт FAVBET з цифровізації бібліотек.

"Ми перетворюємо бібліотеки на хаби і таким чином цифровізуємо молодь. Найближчим часом ми завітаємо вже до дев’ятої області та зробимо свій внесок у її розвиток".

Креативний директор FAVBET Борис Цомая розповів, як відрізнятися від конкурентів і створити креативну концепцію навіть в умовах жорстких обмежень.

"Коли ви створюєте креатив, не покладайтеся на власний розум і гіпотези. Важливо зрозуміти почуття та цінності вашого клієнта. Тому перш ніж починати реалізацію креативної концепції, вивчіть ринок — сьогодні достатньо інструментів для цього".

Окрім практичного контенту та нетворкінгу, цього року на GET Business Festival з’явилася можливість виграти 100 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу! Десять фіналістів, визначених голосуванням читачів Delo.ua, представили свої проєкти журі та учасникам фестивалю. Перемогу здобув стартап S.Lab, що виготовляє пінопласт та пластик з конопель та грибів, що є на 100% zero-waste та zero-toxic матеріалом.

Організатори GET Business Festival: бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та бізнес-портал Delo.ua.

Партнери:

Генеральний партнер GET Business Festival — ДТЕК.

Головні партнери — Vodafone Ukraine та Нова пошта.

Технологічний партнер — FAVBET.

Digital-партнер — "Ланет CLICK".

HR-партнер — Robota.

Приймаючий партнер — Pochayna Event Hall.

Партнер бізнес-потоку — OLX.

Будівельний партнер — "ІНТЕРГАЛ-БУД".

Чайний партнер — компанія "Соломія".

Кавовий партнер — BOSECO.

Водний партнер — торговельна марка DIVO VODA.

Торговельний центр — "Городок".

Партнери — SHABO, Jack Daniel's Tennessee Honey, АВК, POPARADA, "Фудмама", "Мегаполіс", ADV.EXPERT,

Медіапартнери: "РБК Україна", ТРК "Україна", телеканал "Перший діловий", "Контракти", Marketer.ua, "Ліга 360", "Апостроф TV", "5 канал", Postfactum, Асоціація адвокатів України, Marie Claire, "Профокус", "Приватний підприємець", "Бізнес Радіо", Power FM, "Інтерфакс", SEO Ukraine, "Поради юриста", "Коментарі", Cases, портал budynok.com, Creativity.ua.