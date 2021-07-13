Сестра бухгалтера и друг аудитора: в Mazars начали хантить кандидатов через их семьи

"Забыли, когда в последний раз видели своего близкого человека из-за постоянных овертаймов? Мы решим вашу проблему, просто посоветуйте родному работу у нас!", — примерно такими словами начинаются необычные вакансии, которые недавно начали появляться на LinkedIn и других сайтах по поиску работы.

Предложения адресованы "родственнику бухгалтера", "другу старшего аудитора", в них обращаются не к самому кандидату, а к их родне, друзьям или знакомым с просьбой отослать вакансию своим близким.

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Там же перечисляют преимущества: родственник сможет возвращаться домой вовремя, отлучаться в рабочее время для нерабочих моментов, быть в хорошем настроении и так далее.

Такой не совсем обычный HR-проект запустила международная аудиторско-консалтинговая компания Mazars совместно с креативным маркетинговым агентством Nebo ideas agency.

Обратившись к людям, чьи близкие днями и ночами пропадают на работе и предложив устроить их родственников "в место, где действительно ценят work-life balance", в компании хотели выделиться на рынке труда.

"Мы хотели рассказать о человечных условиях работы здесь, а потому запустили такой проект. Он выделяет компанию среди других работодателей, показывает, какая здесь душевная атмосфера", — пояснили в комментарии Delo.ua специалисты Nebo ideas agency.

Чтобы привлечь внимание родни и друзей потенциальных кандидатов, в компании даже сняли ролик, героями которого стали не сотрудники компании, а их родные: сестры, мужья, жены, бабушки, дети, бойфренды и друзья.

Их в шутку "устроили на работу" в компанию и попросили рассказать на камеру, как часто они видят своих родных на выходных, довольны ли те работой, и вообще о том, как это для их близких — работать в Mazars.

"Через ролик мы продемонстрировали, как родные сотрудников радуются их работе в Mazars. Это в том числе полезно и для построения бренда компании: хотя "аудиторская компания" звучит скучно и чересчур серьезно, проект показывает и другие стороны — домашнюю обстановку в компании, как в ней работается", — рассказали нам в креативном агентстве.

Там добавили, что подобных проектов пока не встречали. В агентстве также объяснили, что пока о результатах проекта говорить рано, поскольку кампанию запустили совсем недавно, но скорее всего, чуть позднее в компании все же оценят ее показатели и подведут итоги.