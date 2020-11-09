Теперь можно и пощупать: онлайн-сеть Makeup открыла первый физический магазин в Киеве

Онлайн-ритейлер косметики и парфюмерии Makeup открыл свой первый физический магазин в Киеве. Также в скором времени планирует запуск собственного шоу-рума в Польше.

Об этом пишет портал RAU.

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Первая офлайн-точка компании начала работу в столичном торгово-развлекательном центре "Атмосфера". Общая площадь магазина составила около 260 квадратных метров, а площадь торгового зала — более 230 квадратных метров.

В шоу-руме представлены торговые марки luxery-сегмента, нишевая парфюмерия, редкие бренды косметики по уходу за лицом, волосами и телом. В первые дни было представлено более 4 тысяч наименований товаров всех основных направлений. В дальнейшем ассортимент будет обновляться.

В компании сообщили, что сейчас работают над подобным проектом в Европейском Союзе и вскоре планируют открытие шоу-рума Makeup в столице Польши Варшаве. При этом в компании намерены развивать ресурсы и возможности как онлайн-ритейлера, поэтому в ближайшее время будут открыты сайты еще в нескольких ключевых странах Европейского Союза.

СПРАВКА:

Интернет-магазин Makeup, созданный в 2009 году, был первопроходцем на рынке онлайн-торговли косметикой и парфюмерией. За прошедшее десятилетие компания заняла свою долю на украинском рынке e-commerce в своем сегменте. Компания расширяет свое присутствие, открывая онлайн и офлайн торговые точки в Украине и за ее пределами.

Напомним, что "Алло" запустило продажу продуктов питания и алкоголя.