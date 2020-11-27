Бизнес 20 минут назад

Шимкив: реализация женского потенциала — важный принцип развития любого бизнеса

Все бизнесмены, которые так или иначе связаны с потребителями отмечают, что лидером в мире по принятию потребительских решений является женщина

Шимкив: реализация женского потенциала — важный принцип развития любого бизнеса Шимкив: реализация женского потенциала — важный принцип развития любого бизнеса

На сегодняшний день одним из главных принципов развития любого бизнеса является возможность реализации женского потенциала в компании. Об этом, выступая на IV Украинском женском конгрессе, заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Он подчеркнул, что для "Дарницы" гендерное равенство — это, в первую очередь, отсутствие стереотипов, которые мешают как женщинам, так и мужчинам реализовывать себя в профессиональном плане и остальных сферах деятельности.  

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"В "Дарнице" ситуация значительно лучше, чем в большинстве украинских компаний. У нас женщины составляют 60% сотрудников. Мы делаем реальные шаги по созданию равных возможностей в условиях и оплате труда, обучении и карьерном росте. В команде топ-менеджеров "Дарницы" у нас пропорциональное представительство женщин и мужчин. На уровне среднего звена мы близки к достижению аналогичного баланса — 45,5% руководящих должностей занимают женщины. В прошлом году 58% из тех, кто получили карьерное повышение — это женщины", — отметил Шимкив.

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Он подчеркнул, что по количеству женщин-руководителей, "Дарница"  значительно опережает компании Восточной Европы, где, по данным исследования Grant Thornton (2018), доля женщин, занимающих руководящие должности в бизнесе — 36%.

Шимкив также добавил, что на собственном опыте убедился в том, что женщины на руководящих постах, зачастую работают результативнее и эффективнее, чем мужчины. "Все бизнесмены, которые так или иначе связаны с потребителями отмечают, что лидером в мире по принятию потребительских решений является женщина. И это статистика. Поэтому имея на постах руководителей коммерческих отделов женщин, у компании есть намного больше шансов получить возможность увеличить свои доходы", — добавил глава совета директоров Darnitsa Group.

Фармацевтическая компания "Дарница" — крупнейший в Украине производитель лекарственных средств, которая ведет свою историю с 1930 года. В 2019 году Дарница объявила о трансформации бизнеса. Компания провела ребрендинг и представила новую стратегию — построение международного бренда, лидерство в генерическом сегменте лекарственных средств и диджитализацию процессов. Компания фокусируется на лечении наиболее распространенных заболеваний в области кардиологии, неврологии и боли. Бенефициары компании — семья Загорий.

 

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