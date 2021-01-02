"Шок и интерес": украинский бизнес назвал эмоции, с которыми у него ассоциируется 2020 год

Динамичный и в тоже время турбулентный 2020 год принес массу эмоций, особенно с приходом кризиса эти эмоции были разными и непредсказуемыми — от шока до удивления.

Бизнес-портал Delo.ua в рамках серии материалов об итогах 2020 года попросил представителей украинского бизнеса вспомнить прошедший 2020 год в контексте эмоций, которые он принес.

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Интерес

"Интерес. Интерес занимает законное место в списке человеческих эмоций. В нем есть элемент новизны, которая будет иметь позитивные или негативные последствия. Так что интерес провоцирует исследовательскую деятельность и результатом этой эмоции выступают новые знания и наполненность энергией. Как раз все максимально подходит для 2020 года — много нового, много неизвестного и неожиданного на всех уровнях: личном, корпоративном, отраслевом, государственном и глобальном", — отметил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис.

Генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис. Фото: пресс-служба компании

"Искреннее удивление и большой интерес. Я думаю, что именно эти эмоции были первыми двигателями изменений в бизнесе и трансформации всех процессов в Glovo", — отметил в свою очередь генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский.

Генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский. Фото: пресс-служба компании

Удивление и тревога

"Удивление. От массы неожиданных событий, которые буквально обрушивались на нас. Этому году подходит метафора (сравнение) "черного слона в комнате". Потому что "слон в комнате" — это идиома, означающая очевидную проблему, которую никто не хочет решать. А черный он потому, что неожиданный, как "черный лебедь". Еще одна доминирующая эмоция — это тревога, как реакция на неопределенность и невозможность прогнозировать собственное будущее. В итоге под конец года этот процесс постоянных неожиданностей и вау-реакций трансформировался в режим новой нормальности, стал восприниматься как норма", — говорит Вице-президент компании "ИТ-Интегратор" Надежда Омельченко.

Вице-президент компании "ИТ-Интегратор" Надежда Омельченко. Фото: пресс-служба компании

Сравнил 2020 год с эмоцией удивления и генеральный директор холдинговой компании UFuture Николай Тимощук.

"Моя главная эмоция 2020-го года — это бесконечное удивление всему происходящему. Многим все неожиданное и удивительное часто вселяет страх, так как это ломает их привычную реальность. Для меня же, это самое удивительное время, которое помогает расти и переходить на новые грани своего развития, как профессионального, так и личностного. Большинство из моих страхов так и не сбылись в этом году, а многие ожидания — наоборот осуществились. Главное, чему меня научил этот год — это комфортно жить в мире с постоянной неопределенностью и непреодолимо ускоряющимися изменениями", — рассказал Николай Тимощук.

Генеральный директор холдинговой компании UFuture Николай Тимощук. Фото: Александр Козаченко, Delo.ua

Растерянность и беспомощность

"Растерянность и беспомощность. Ни у кого не было опыта действий в подобной ситуации: от президента до рядового гражданина", — комментирует коммерческий директор компании "Синэво" Николай Скавронский.

Коммерческий директор "Синэво" Николай Скавронский. Фото: пресс-слежба компании

Принятие

"Принятие. Только это позволяет держаться и развиваться. В первый день мартовского локдауна мы перешли в режим "стартапа" с максимальной готовностью к трансформациям, определили стратегические направления, на уровне тактики постарались оценивать ситуацию не на уровне эмоций, а на уровне фактов, и исходя из них принимать все решения", — говорит Дима Борисов, владелец "Семьи ресторанов Димы Борисова".

Владелец Семья ресторанов Димы Борисова, бизнесмен Дима Борисов. Фото: пресс-служба компании

Благодарность

"Благодарность. Недавно мне попалась очень хорошая цитата: "Я думал, что 2020-й будет годом, когда я получу все, чего желал. Но сейчас я понимаю, что 2020 год научил меня ценить то, что я имею". Я присоединился к украинской команде за несколько месяцев до карантина и даже не мог представить, что нас ждет. Оглядываясь назад, я искренне благодарен всем, кто вместе со мной прошел через все события 2020 года", — отметил генеральный директор "Филип Моррис" Украина Костас Сальварас.

Генеральный директор "Филип Моррис" Украина Костас Сальварас. Фото: пресс-служба компании

Грусть

"Грусть. Потому что мир оказался очень хрупок и неведомый ранее вирус смог нанести громадный урон экономике, поставить многих на грань выживания и закрыть границы", — поделился основатель торгово-производственной группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский.

Основатель "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский. Фото: пресс-служба компании

Шок и неразбериха

"Я бы сказал, что это неразбериха. Принимались различные нелогичные решения, была паника, хаос, разочарование", — говорит совладелец сети кинотеатров "Планета Кино" Дмитрий Деркач.

Совладелец сети кинотеатров "Планета Кино" Дмитрий Деркач. Фото: пресс-служба компании

Соучредитель, совладелец и председатель Наблюдательного совета холдинга эмоций !FEST Андрей Худо. Фото: пресс-служба компании

"Я бы назвал этот год в начале — шок, потом включения функции гибкости, адаптивности, а потом, когда понимаешь, что на дне, начинаешь отталкиваться и возникает такой мотивирующий настроение — победим, пробьем все эти проблемы. Условно говоря, после шока начали адаптироваться и настойчиво идти вперед. Видимо, такая решительность, появилась энергия преодолеть кризис", — отметил совладелец и председатель Наблюдательного совета холдинга эмоций !FEST Андрей Худо.

Выдержка и адаптивность

"Для меня это выдержка и адаптивность. Как бы ни было сложно (в том числе морально, когда умирают люди) ты должен принимать решения и действовать так, чтобы и у тебя как у человека и у компании было "завтра". А для этого нужно каждый день сохранять свежий взгляд на события и адаптироваться вместо того, чтобы паниковать. "Все пропало и зрада" помогает гораздо меньше, чем "мы будем действовать вот так", — мотивирует генеральный директор АТ "Укрпошта" Игорь Смелянский.

Генеральный директор АТ "Укрпошта" Игорь Смелянский. Фото: пресс-служба компании

Наталья Лошакова и Елена Гладских, специально для Delo.ua