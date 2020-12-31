Украинский бизнес о пережитом 2020 году: все тонет в непродуманных и популистических шагах

Бизнес-портал Delo.ua опросил украинских бизнесменов и топ-менеджеров компаний, какое событие в уходящем 2020 году они считают самым важным и повлиявшем на их бизнес и жизнь в целом, а также о том, где выиграла, а где проиграла Украина в 2020 году.

Большинство опрошенных самым важным событием 2020 назвали, конечно же, эпидемию коронавируса и вызванный ею карантинный кризис. Как отметила вице-президент компании "ИТ-Интегратор" Надежда Омельченко, управленцам в этом году пришлось прокачивать новые компетенции, которые ранее были менее востребованы.

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"Конечно, это "коронакризис" и тотальный тренд перехода на удаленную работу. Для управленцев они стали вызовом в части скорости принятия и внедрения бизнес-решений при постоянной высокой степени неопределенности, прокачки тех их навыков и компетенций, которые ранее были менее востребованы, способности оперативно и качественно обеспечить физическую безопасность сотрудников" — говорит Надежда.

Вице-президент компании "ИТ-Интегратор" Надежда Омельченко. Фото: пресс-служба компании

"Безопасность стала абсолютным приоритетом для бизнеса. Этот тренд будет определяющим и в 2021 году, также существенно возрастет актуальность такой сферы, как кибербезопасность. Если смотреть на действия власти, то они были недостаточно эффективными, в первую очередь в направлении поддержки малого и среднего бизнеса", — считает Омельченко.

Владелец Семьи ресторанов Димы Борисова, бизнесмен Дима Борисов считает, что пандемия стала испытанием для всей ресторанной индустрии и двигателем для создания новых форматов и коллабораций.

"Пандемия и серия локдаунов важны не только как испытание, как очень значимый фактор риска, который повлиял на всю ресторанную индустрию, но и как катализатор многих необходимых процессов. Это касается и диджитализации (пусть и в авральном режиме), и оптимизации многих бизнес-процессов и понимания, что ближайшее время будет временем коллабораций, новых интересных гибридных форматов и так далее", — мотивирует Дмитрий.

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Владелец Семья ресторанов Димы Борисова, бизнесмен Дима Борисов. Фото: пресс-служба компании

Борисов считает, что Украина выиграла в том, что у нас есть множество невероятных талантливых людей, каждый из которых в своей сфере, на своем месте делает все возможное и невозможное.

"У нас есть очень талантливые ребята и в IT, и в рекламной индустрии, и в ресторанной тоже. И в культурном менеджменте. Везде. Повезло, что люди, которые делают бизнес, могут кооперироваться и берут на себя те обязательства по спасению страны, которые по-хорошему могло бы взять на себя государство. Проигрывает Украина в том, что есть невероятный цивилизационный разрыв, между теми, кто создает ценности и смыслы, и тем, кто аккумулирует большинство ресурсов и власти", — отметил ресторатор.

Коммерческий директор компании "Синэво" Николай Скавронский также главным событием года отметил пандемию.

"Конечно же приход коронавируса в Украину! Это полностью перекроило лабораторный рынок Украины и масштаб изменений за 1 год больше, чем за предыдущие 10 лет. Все, теперь лабораторный рынок из тихого голубого океана превратился в багровый штормовой океан", — комментирует Николай.

Коммерческий директор "Синэво" Николай Скавронский. Фото: пресс-слежба компании

О победах и поражениях Скавронский отметил следующее: "Сообщение прокурора международного криминального суда в Гааге о завершении предварительного расследования по делу о ситуации в Украине (оккупация Крыма и война на Донбассе). С этого момента, война, развязанная Кремлем, становится объектом пристального изучения международного правосудия. Больше ни одной победы не было... ни одной...".

Основатель торгово-производственной группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский из важных событий за год также отметил китайский вирус и остановку экономики.

"Как и у всех бизнесов, самое важное событие — это китайский вирус, накрывший весь мир и надолго остановивший целые отрасли экономики. На группу компаний ТК это естественно повлияло. Значительно снизилось потребление повседневной одежды и домашнего текстиля. И всем компаниям пришлось трансформироваться, искать новые рынки сбыта и думать о новых направлениях. В результате мы смогли не только сохранить команду, но даже немного увеличить количество сотрудников и открыть с нуля несколько новых производств, например медицинской одежды (Черниговская фабрика "ТК-Медзахист")", — рассказал Соколовский.

Основатель "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский. Фото: пресс-служба компании

Александр Соколовский из побед Украины выделил значительное снижение учетной ставки НБУ и соответственно стоимости кредитных ресурсов для бизнеса. А из проигрышей — отсутсвие кардинальных реформ.

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"Победа — это значительное снижение учетной ставки НБУ и соответственно стоимости кредитных ресурсов для бизнеса. Проигрыш — это отсутствие кардинальных реформ, в частности либеральной налоговой реформы с введением для всех предприятий на общей системе налогообложения НнВК вместо налога на прибыль. И остальных реформ и кардинальных изменений, на мы которые надеялись, тоже не случилось. Все тонет в хаотичных, непродуманных и популистических шагах. Нет стратегии и понимания, за счет каких конкурентных преимуществ Украина планирует привлекать инвестиции на мировом рынке капиталов", — добавил он.

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Игорь Смелянский присоеденился к коллегам, отметив событием года коронавирус.

"Безусловно, это короновирус. Он повлиял и лично на меня, так как я стал меньше видеть семью, и конечно на бизнес. Пришлось перестраивать сотни авиамаршрутов. Ну и уже 9 месяцев мое каждое утро начинается со списка заболевших и иногда, к сожалению, умерших сотрудников. После чего мы перестраиваем маршруты, дезинфицируем отделения и делаем все, чтобы и сохранить здоровье наших сотрудников и клиентов и чтобы клиенты максимально не замечали этих действий", — говорит Смелянский.

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Игорь Смелянский. Фото: пресс-служба компании

"Выиграла Украина в том, что многие апокалиптические сценарии не реализовались и не смотря ни на что, ситуация стабильная. Выиграла в том, что не попала ни в какие внешнеполитические скандалы. С учетом последних лет — это уже достижение. Проиграла — темпы реформ безусловно замедлились. А очень хочется, чтобы в условиях, когда важен каждый день, они не останавливались", — добавил Смелянский о победах и проигрышах страны.

Совладелец сети кинотеатров "Планета Кино" Дмитрий Деркач, бизнес которого сильно пострадал из-за пандемии, отметил ее же событием года.

"Бесспорно, это ковид, локдауны в Украине и в мире. Несмотря на то, что мы давно занимаемся диджитализацией нашего бизнеса и в 2019 году больше 65% всех наших продаж были совершены через мобильное приложение или сайт, мы все-таки полностью зависим от наших физических локаций, а также от популярных голливудских фильмов. Практически половину года наши кинотеатры были закрыты. А из-за того, что многие кинотеатры в мире также не работают по причине локдаунов, Голливудские студии придерживали и не выпускали самые ожидаемые фильмы, которые приносят до 80% дохода кинотеатрам", — говорит Деркач.

Совладелец сети кинотеатров "Планета Кино" Дмитрий Деркач. Фото: пресс-служба компании

"Очень сложно выделить, где у нас были победы в 2020 году. Вероятно, вырос местный туризм, поток локальных туристов в различные туристические локации по всей Украине, мы открывали новые destinations (направления — Delo.ua). Однако всем стало очевидно, что нам сильно не хватает иностранных туристов, доступ которым был закрыт. Также все бизнесы резко начали оцифровываться, пользоваться онлайн-покупками. Я считаю это хорошей тенденцией", — добавил Дмитрий.

По словам соучредителя, совладельца и председателя Наблюдательного совета холдинга эмоций !FEST Андрей Худо, эпидемия коронавируса и карантин "проехали по бизнесу танком", и мы только летом после этого танка начали оживать.

"Это на самом деле был огромный "сюрприз", мы такого действительно не ожидали. У нас план был на 2020-й год — активное развитие. Например, в ресторанном бизнесе мы должны были вырасти за три года в два раза. Хотя, мы все равно открывали и "Пьяная вишня", и "Реберня", но развитие было на порядок меньше, чем ожидали. У нас де-факто четыре месяца, с марта по конец июня, вся работа была жестко заточена на то, чтобы сохранить рабочие места людям, а это более тысячи сотрудников. Конечно, мы пробовали разные варианты. "Авиация Галичины" (украинский бренд одежды) шила маски, запускали свои кухни на доставку, и мы с партнерами фактически с апреля по сентябрь кормили врачей за свой счет. Это были проекты выживания. Мы задействовали людей, платили из своего кармана, но, по крайней мере, люди работали", — комментирует Андрей.

Соучредитель, совладелец и председатель Наблюдательного совета холдинга эмоций !FEST Андрей Худо. Фото: пресс-служба компании

На вопрос о победах и поражениях страны Андрей начал с минусов, так как плюсы ему сложно отметить.

"Начну с минусов, потому о плюсах мне что-то трудно говорить. Мы попали в период неопределенности, и в этот период задача управленцев, для власти — дать хоть какой-то указатель, какую-то определенность. Это на самом деле твой профессионализм. Основная, на мой взгляд, ошибка — первый локдаун, потому что его ввели на две недели и дали совсем другие индикативы и ожидания для бизнеса, а затянули на три месяца. Я считаю, что он существенно ударил по экономике. На мой взгляд, тогда такого жесткого и длительного локдауна не нужно было вводить. Нашу область это сильно побило, а часть отрасли вообще добило. У меня такое впечатление, что отрасль стала "терпилой", поскольку не имеет своего лоббирования, как энергетика или угольные шахты", — подытожил Худо.

Основатель и СЕО корпорации "Биосфера", Charisma Fashion Group Андрей Здесенко ответил на вопрос Delo.ua о событиях года, которые повлияли на бизнес и, конечно же, это пандемия коронавируса.

"Короновирусная эпидемия повлияла на весь мир и, конечно же, это коснулась нашей международной компании, внеся значительные изменения в бизнес-ландшафт. Это и дистанционная работа, и невозможность полететь на деловые выставки, переговоры. Это огромное количество сложных управленческих решений, которые влияли на экономику компании и настроение людей. Но в то же время, этот год показал прекрасных результаты, несмотря на все вызовы. Мы смогли запустить дистанционно современную линию производства подгузников. Мы стартовали инвестиционный проект по производству нетканого полотна для влажных салфеток. Также мы реализовали серьезный шанс выйти в Европу, в Америку. Что дало нам значительный многократный прирост. Этот год подчеркнул нашу зрелость. Пандемия заставила приостановиться и увидеть глубину и качественный уровень, на который мы вышли, усиленно работая все прошлые годы", — подчеркнул бизнесмен.

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Основатель и СЕО корпорации "Биосфера", Charisma Fashion Group Андрей Здесенко. Фото: Facebook Андрей Здесенко

Касательно побед и поражений Андрей Здесенко считает, когда есть реформы — это победа, нет — значит проигрыш.

"Мой критерий оценки простой: есть реформы — это победа, нет — значит проигрыш. К сожалению, я их не вижу. Не заметил новых законодательных инициатив, стратегии развития сферы здравоохранения. С точки зрения борьбы с вирусом — все носит достаточно ситуативный характер. А победа Украины в сохранении ее целостности. Думаю, в этом есть немаловажная роль того, что страны, с которыми ранее у нас были конфликтные ситуации, в этот году были очень заняты внутренними вопросами, в силу мировой пандемии", — отметил он.

О победах Украины и поражениях в 2020 году высказались и другие представители бизнеса.

Соосновательница компании "Нова Пошта" Инна Поперешнюк подчеркнула, что события этого года, как это было и в 2014-ом году, сплотили украинцев.

"Если говорить о победах, то, наверное, стоит сказать о том, что события 2020 года снова, как и в 2014, сплотили социально ответственных украинцев — предпринимателей, волонтеров, ответственных граждан и показали, что сила страны в небезразличии таких людей", — говорит Инна.

Соосновательница компании "Нова Пошта" Инна Поперешнюк. Фото: Facebook Инна Поперешнюк

Генеральный директор "Филип Моррис" Украина Костас Сальварас из побед Украины отметил, что пандемия заставила больше ценить труд и значимость врачей.

"Приехав в Украину в прошлом году, я был неприятно удивлен репутацией и уровнем заработной платы украинских врачей. И то, и другое было несправедливо. Однако, учитывая последние события, люди в Украине наконец начали осознавать и ценить значимую роль врачей в нашей жизни. Это, безусловно, очень важный сдвиг в мировоззрении украинцев, и надеюсь, что врачи вскоре получат еще больше, то чего действительно заслуживают", — говорит Сальварас.

Генеральный директор "Филип Моррис" Украина Костас Сальварас. Фото: пресс-служба компании

Генеральный директор ПСГ "Ковальская"‎ Сергей Пилипенко к числу побед Украины в 2020 году отметил масштабную программу строительства дорог.

"Победой можно считать масштабную программу строительства дорог и реконструкции дорожной инфраструктуры по всей стране. Стоит ли объяснять, как инфраструктурная реновация влияет не только на отдельные отрасли, но и дает ощутимый толчок для экономики в целом", - комментирует Пилипенко.

Генеральный директор ПСГ "Ковальская"‎Сергей Пилипенко. Фото: Facebook Сергей Пилипенко

При этом Сергей считает, что, к сожалению, правительство полностью проиграло борьбу с коррупцией в градостроительной сфере. Поэтому на данном этапе нельзя говорить о полном фиаско реформы ГАСИ, что усугубило и так непростое положение строительной отрасли.

Наталья Лошакова и Елена Гладских, специально для Delo.ua