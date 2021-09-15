Бизнес 40 минут назад

СК "Экспресс Страхование" вошла в ТОП-5 лидеров рынка по КАСКО

На фоне общей тенденции стагнации украинской экономики компания не только сохранила лидерские позиции на рынке, но и существенно нарастила показатели

Фото: "Экспресс Страхование" Фото: "Экспресс Страхование"
Фото: "Экспресс Страхование"

Влиятельный журнал Insurance TOP, публикующий эксклюзивный контент о страховании, перестраховании, иншуртех-секторе, подвел итоги традиционного рейтинга лидеров рынка в сегменте КАСКО по итогам первого полугодия 2021 года.

По итогам января-июня 2021 года, ведущее профильно-аналитическое издание Insurance TOP включило в ТОП-5 лучших страховых компаний Украины в секторе КАСКО СК "Экспресс Страхование". Пальма первенства присуждена более чем заслужено.

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Как отмечают эксперты, на фоне общей тенденции стагнации украинской экономики СК "Экспресс Страхование", входящей в состав одной из крупнейших автомобильных корпораций — "УкрАВТО", удалось не только сохранить лидерские позиции на рынке, но и существенно нарастить показатели.

По словам директора СК Татьяны Щучьевой, с начала года компания продемонстрировала рекордный среди первой пятерки лидеров рейтинга темп роста клиентской базы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество клиентов возросло на 53,7%.

Вместе с тем 76% продлили договоры КАСКО на следующий год. Аналитики не оставили без внимания и другие маркеры: резервы компании увеличились на 36,6% (до 294,7 млн грн), активы — на 31,2% (до 494,7 млн грн), общий объем страховых выплат — на 67,9% (109,5 млн грн), страховых премий — на 55,8% (до 296,5 млн грн).

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"СК "Экспресс Страхование" уже 13 лет подряд формирует уникальный сервис страховых услуг, фокусируясь на автомобильном страховании. Нашему успеху способствует опыт интеграции сервисов с официальными СТО и профессиональная команда самоотверженных единомышленников. У нас нет "лишних" людей или автоматически равнодушных решений. У нас только живое общение. Эту энергию просто невозможно не прочувствовать", — говорит Татьяна Щучьева.

Ежегодно компания заключает в среднем 12 тысяч страховых контрактов по КАСКО. В течение последних 5 лет прочно удерживает лидерские позиции в ТОП-10 различных профильных рейтингов. С апреля 2012 года СК "Экспресс Страхование" является ассоциированным членом Моторного транспортного страхового бюро Украины, ежегодно получая наивысшие оценки по трем ключевым показателям рейтинга МТСБУ "Светофор".

Проект "Insurance Top" является единственным открытым источником информации на рынке страхования, который базируется на официальной статистике страховых компаний и ежеквартально публикует итоги работы рисковых и лайфовых страховщиков Украины.

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