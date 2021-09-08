1 час назад

В Украине планируют создать Бюро экологического страхования

Новое учреждение должно быть юридическим лицом и содержаться за счет средств страховщиков

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: скриншот YouTube/Кабмин Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: скриншот YouTube/Кабмин
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: скриншот YouTube/Кабмин

Сегодня, 8 сентября, Кабинет министров Украины на заседании поддержал представление в Верховную Раду проекта закона "Об экологическом страховании", который предусматривает создание Бюро экологического страхования (БЭС). Соответствующее решение правительство приняло без обсуждения.

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Новое учреждение должно быть юридическим лицом и содержаться за счет средств страховщиков.

Согласно законопроекту, БЭС является саморегулируемой организацией и может устанавливать для своих членов правила и условия осуществления экологического страхования.

Вступительный гарантийный взнос в первый год деятельности Бюро составляет 2 млн грн. Дальнейшие взносы устанавливаются общим собранием членов БЭС по согласованию с Координационным советом, но не могут быть меньше 100 тысяч евро.

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В законопроекте отмечается, что экологическое страхование — это страхование гражданской ответственности за ущерб, причиненный государству, жизни, здоровью и имуществу физических и юридических лиц, физических лиц-предпринимателей в результате нарушения законодательства об охране окружающей природной среды.

Договор экологического страхования — это письменное соглашение между страхователем и страховщиком-членом Бюро, согласно которому страховщик берет на себя обязательства и при наступлении страхового случая выплачивает в пользу государства, физлица, физлиц-предпринимателей, юридических лиц за вред, нанесенный вследствие нарушения требований законодательства об охране окружающей среды.

Документ подлежит обязательной регистрации в Едином государственном реестре договоров экологического страхования в порядке, установленном Кабинетом министров Украины. Администратором Единого госреестра является центральный орган исполнительной власти, реализующий госполитику в сфере защиты окружающей среды.

Предмет договора экологического страхования страхуется всеми страховщиками-членами БЭС с пропорциональным распределением страховой суммы и страхового платежа между ними согласно доле каждого члена Бюро в гарантийных резервных фондах (сострахование).

Минимальный размер страховой суммы устанавливается в порядке, утвержденном Кабмином.

Законопроектом предлагается установить норму, согласно которой страховой тариф на первые пять лет с даты вступления в силу этого закона определяется актуарно с учетом требований закона. В следующие пять лет он может меняться путем отдельного письменного обращения Бюро к отобранному на конкурсе актуарию.

Порядок и условия отбора актуария и изменения страхового тарифа устанавливаются уставом БЭС. При выплате страхового возмещения за вред, причиненный жизни или здоровью третьих лиц или окружающей природной среде, франшиза не применяется.

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За вред, причиненный имуществу третьих лиц, она не может быть более 1% страховой суммы по договору страхования.

Выплата возмещения проводится страховщиками-членами Бюро по размерам, установленным судебным решением, за счет средств гарантийного резервного страхового фонда Бюро, но не более таких лимитов ответственности: за вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц, — 500 тысяч грн на одного погибшего или потерпевшего (но не более 5 млн грн на пострадавших в результате такого события лиц).

Органами управления БЭС являются общее собрание его членов, дирекция и координационный совет, состоящий из шести представителей, которые будут избираться общим собранием Бюро. Координационный совет проводит постоянный надзор за деятельностью БЭС и определяет основные направления работы его исполнительного органа.

Ранее сообщалось, что 2 июля Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект №5104 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", который существенно обновляет систему государственной поддержки сельскохозяйственного страхования.

Напомним, в июле прошлого года экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что в Украине со следующего года планируют ввести программу страхования предприятий аграрного сектора.

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