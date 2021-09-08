В Украине планируют создать Бюро экологического страхования

Сегодня, 8 сентября, Кабинет министров Украины на заседании поддержал представление в Верховную Раду проекта закона "Об экологическом страховании", который предусматривает создание Бюро экологического страхования (БЭС). Соответствующее решение правительство приняло без обсуждения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Новое учреждение должно быть юридическим лицом и содержаться за счет средств страховщиков.

Согласно законопроекту, БЭС является саморегулируемой организацией и может устанавливать для своих членов правила и условия осуществления экологического страхования.

Вступительный гарантийный взнос в первый год деятельности Бюро составляет 2 млн грн. Дальнейшие взносы устанавливаются общим собранием членов БЭС по согласованию с Координационным советом, но не могут быть меньше 100 тысяч евро.

В законопроекте отмечается, что экологическое страхование — это страхование гражданской ответственности за ущерб, причиненный государству, жизни, здоровью и имуществу физических и юридических лиц, физических лиц-предпринимателей в результате нарушения законодательства об охране окружающей природной среды.

Договор экологического страхования — это письменное соглашение между страхователем и страховщиком-членом Бюро, согласно которому страховщик берет на себя обязательства и при наступлении страхового случая выплачивает в пользу государства, физлица, физлиц-предпринимателей, юридических лиц за вред, нанесенный вследствие нарушения требований законодательства об охране окружающей среды.

Документ подлежит обязательной регистрации в Едином государственном реестре договоров экологического страхования в порядке, установленном Кабинетом министров Украины. Администратором Единого госреестра является центральный орган исполнительной власти, реализующий госполитику в сфере защиты окружающей среды.

Предмет договора экологического страхования страхуется всеми страховщиками-членами БЭС с пропорциональным распределением страховой суммы и страхового платежа между ними согласно доле каждого члена Бюро в гарантийных резервных фондах (сострахование).

Минимальный размер страховой суммы устанавливается в порядке, утвержденном Кабмином.

Законопроектом предлагается установить норму, согласно которой страховой тариф на первые пять лет с даты вступления в силу этого закона определяется актуарно с учетом требований закона. В следующие пять лет он может меняться путем отдельного письменного обращения Бюро к отобранному на конкурсе актуарию.

Порядок и условия отбора актуария и изменения страхового тарифа устанавливаются уставом БЭС. При выплате страхового возмещения за вред, причиненный жизни или здоровью третьих лиц или окружающей природной среде, франшиза не применяется.

За вред, причиненный имуществу третьих лиц, она не может быть более 1% страховой суммы по договору страхования.

Выплата возмещения проводится страховщиками-членами Бюро по размерам, установленным судебным решением, за счет средств гарантийного резервного страхового фонда Бюро, но не более таких лимитов ответственности: за вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц, — 500 тысяч грн на одного погибшего или потерпевшего (но не более 5 млн грн на пострадавших в результате такого события лиц).

Органами управления БЭС являются общее собрание его членов, дирекция и координационный совет, состоящий из шести представителей, которые будут избираться общим собранием Бюро. Координационный совет проводит постоянный надзор за деятельностью БЭС и определяет основные направления работы его исполнительного органа.

Ранее сообщалось, что 2 июля Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект №5104 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", который существенно обновляет систему государственной поддержки сельскохозяйственного страхования.

Напомним, в июле прошлого года экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что в Украине со следующего года планируют ввести программу страхования предприятий аграрного сектора.