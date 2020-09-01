СМИ подозревают платежную систему GlobalMoney в схеме для уклонения от уплаты налогов

Платежную систему GlobalMoney, вероятно, снова используют в схеме для уклонения от уплаты налогов. Об этом пишет издание MC.today.

Там приводят историю киевлянина, который купил наушники в офлайн-магазине "АЛЛО", заплатив картой monobank. Но ему в магазине выдали странные чеки с указанием, что вначале тот купил некие электронные деньги, а только потом купил за них наушники у другого юридического лица — ООО "ГАСО 17".

В "АЛЛО" изданию пояснили, что компания представляет собой маркетплейс, а не магазин единого продавца. Так, на сайте allo.ua и в магазинах сети есть товары не только компании "АЛЛО", но и товары их партнёров — так называемых мерчантов. Некоторые из них принимают оплату за товары и услуги через платежную систему GlobalMoney.

Формально это происходит так: клиент пополняет электронный кошелек GlobalMoney (такая возможность есть в магазине "АЛЛО") и покупает за эти деньги товар. Факт оплаты подтверждают чек и квитанция GlobalMoney, в котором указано, что сумма будет зачислена на счет мерчанта.

После операции с электронными деньгами продавцом по факту становится не "АЛЛО", а ООО "ГАСО 17", который и получает оплату за товар через GlobalMoney.

Похожую схему платежная система GlobalMoney использовала и ранее с ваучерами пополнения счета мобильных операторов.

Как писало издание "Дебет-Кредит" со ссылкой на украинский "Форбс", еще в 2014 году налоговики подозревали компанию GlobalMoney в организации схемы по уклонению от уплаты налогов при приеме платежей для оплаты услуг мобильной связи.

На протяжении нескольких лет в тысячах торговых точек продавались электронные ваучеры пополнения счета мобильных операторов "Киевстар", "МТС", "Лайф" под видом электронных денег GlobalMoney. Это означает, что покупатель, заплатив за пополнение счета, де-юре покупает электронные деньги, далее уполномочивает продавца внести эти е-деньги на электронный кошелек, а с этого электронного кошелька уже пополнить его мобильный счет.

По инструкции НБУ для банков и финучреждений операции с электронными деньгами не облагаются НДС. "В GlobalMoney рассудили, что от уплаты НДС также освобождаются все торгующие е-деньгами организации", — пояснял представитель налогового ведомства.

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Но налоговая администрация придерживается другого мнения на этот счет: "Операции с электронными деньгами не облагаются НДС только тогда, когда выполняются банками и финучреждениями, а если операции купли-продажи электронных денег осуществляются другими субъектами хозяйственной деятельности, то возникает обязательство уплаты НДС".

В январе 2014 года следственное управление финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве провело обыск в офисе компании GlobalMoney. Обыск проводился в рамках дела, возбужденного в отношении сотрудников компании "по фактам присвоения чужого имущества и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах".