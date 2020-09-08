"Электронные деньги — законное средство платежа" — в GlobalMoney ответили на обвинения СМИ

Электронные деньги в ритейле — законное средство платежа. Так ответили на запрос Delo.ua в пресс-службе компании GlobalMoney.

Напомним, ранее издание McToday опубликовало историю своего читателя о покупке наушников в торговой сети АЛЛО за электронные деньги, после чего заподозрило платежную систему GlobalMoney в схеме для уклонения от уплаты налогов.

В компании GlobalMoney на это ответили, что заявление об уклонении от уплаты налогов с помощью GlobalMoney является ошибочным.

"В наше время, что не ложится в плоскость устоявшегося мнения по расчетам за товары или за оказанные услуги, сразу является уклонением от уплаты налогов, хотя существует множество законных способов оплаты, в том числе с помощью электронных денег", — заявил Егор Тюрин, начальник юридического департамента GlobalMoney.

Относительно утверждения налоговой, что операции с электронными деньгами не облагаются НДС только тогда, когда выполняются банками и финансовыми учреждениями, в компании отмечают, что согласно действующему налоговому законодательству, операции по расчетно-кассовому обслуживанию не являются объектом налогообложения НДС. При этом приведенное мнение налоговиков, что "НДС не облагаются только операции банков" в GlobalMoney называют таким, что не соответствует законодательству, что подтверждается многочисленной судебной практикой.

"Перечень расчетно-кассовых операций определен Постановлением НБУ и к таким операциям расчетно-кассового обслуживания, в том числе, относятся операции с электронными деньгами (выпуск, распространение, прием электронных денег за товары, услуги так далее)", — говорится в заявлении компании.

Из этого следует, что при определении начисления НДС или от его освобождения, необходимо опираться непосредственно на суть проведенной операции, а не на субъект хозяйствования.

"Поэтому любое юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель могут проводить операции с электронными деньгами, если у них подписаны соответствующие договоры с банком/финансовой компанией. Приведу пример: если вы оплачиваете проценты по кредиту, которые не облагаются НДС — не важно являетесь вы юридическим лицом плательщиком НДС или физическим лицом. НДС не начисляется именно на проценты", — говорит Егор Тюрин, начальник юридического департамента GlobalMoney.

Компания "АЛЛО" является зарегистрированным агентом по распространению электронных денег GlobalMoney и принимает оплату как для пополнения мобильных, так и для оплаты товаров, в том числе заказанных через интернет, отметили в компании. При этом ООО "ГАСО 17" является поставщиком товара потребителю и соответственно получателем платежа на основании договора с GlobalMoney — лицензированным финансовым учреждением.

"Работать с электронными деньгами в рамках группы компаний или в формате маркетплейса действительно проще и быстрее, особенно если в магазине выдаются заказы нескольких поставщиков. Электронные деньги в таком случае являются удобным и законным способом расчетов с конечным потребителем, который не требует размещения отдельной кассы для каждого поставщика. При этом покупателю доступна как оплата наличными, так и картой, а вся выручка фискализируется в соответствии с требованиями закона, а оплата за товар поступает в безналичной форме на банковский счет по единому договору со всех точек выдачи заказов", — заявили в GlobalMoney.

Кроме этого, отмечается, что при таком подходе появляется возможность предоставить клиенту дополнительные услуги, такие как оплата мобильного или погашение выданного на товар кредита без построения параллельных кассовых систем.

"Такой способ оплаты как электронные деньги никак не влияет на итоговое налогообложение конечного получателя. Если получатель — ФЛП на едином налоге, то он оплатит единый налог с полученных платежей, если операция облагается НДС, то получатель начислит НДС на полученную от потребителя сумму", — говорится в заявлении.

В GlobalMoney подчеркнули, что клиент "АЛЛО" получил необходимые фискальные чеки на всю сумму, а все перечисления получателям средств, в том числе ООО "ГАСО17" осуществляются банковским переводом, и эти операции абсолютно прозрачны.

"Ни мы, ни контролирующие нашу деятельность органы, не видим ничего удивительного и противозаконного в том, что ритейл пользуется электронными деньгами. Более того, мы будем рады новым партнерам в этом направлении", — резюмировал Егор Тюрин.