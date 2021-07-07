"Собственники 50% акций БХФЗ предлагают купить завод нескольким компаниям", — СМИ

Семья Беспалько, владеющая более чем 50% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода (БХФЗ), предлагает купить свою часть акций сразу нескольким компаниям.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет Телеграф.

Ранее сообщалось, что семья Беспалько ведет переговоры о продаже своего пакета акций инвесткомпании Horizon Capital, теперь переговоры ведутся еще с тремя потенциальными покупателями: "Фармак", "Юрия-Фарм", а также с инвесткомпанией "Алтиус Кэпитал".

На запрос журналистов информацию о переговорах не подтвердили, но и не опровергли.

"Переговоры о продаже акций, контролируемых семьей Беспалько, ведутся на фоне подозрений в выводе средств из БХФЗ на компанию Ирины Ржепецкой (в девичестве Беспалько), а также подозрений со стороны властей Германии и Швейцарии против Ржепецкой в неуплате налогов", — пишет Телеграф.

Против восьми бывших и нынешних топ-менеджеров завода подан ряд исков другими акционерами БХФЗ. Их подозревают в закупках сырья по завышенным ценам и присвоении разницы.

"Директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая (дочь главы правления Николая Беспалько и бывшего гендиректора Людмилы Беспалько) как минимум с 2015 года через собственную фирму "Метабей", зарегистрированную в Англии, выступает посредником в закупке фармацевтического сырья по завышенным ценам у немецкой компании "Фармаплант". Разница в ценах поступает на счета "Метабей". Истец утверждает, что ущерб БХФЗ от таких действий составил как минимум 6,8 млн долларов", — напоминают журналисты.

По решению Высокого суда справедливости Лондона эта сумма на счетах фирмы Ржепецкой была арестована. Иск не такую же сумму рассматривает Хозяйственный суд Киева.

Также в Германии и Швейцарии правоохранительные органы расследуют уголовные дела против Ржепецкой по фактам мошенничества, уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.