Бизнес 40 минут назад

"Собственники 50% акций БХФЗ предлагают купить завод нескольким компаниям", — СМИ

Против восьми бывших и нынешних топ-менеджеров завода подан ряд исков другими акционерами БХФЗ. Их подозревают в закупках сырья по завышенным ценам и присвоении разницы

"Собственники 50% акций БХФЗ предлагают купить завод нескольким компаниям", — СМИ "Собственники 50% акций БХФЗ предлагают купить завод нескольким компаниям", — СМИ

Семья Беспалько, владеющая более чем 50% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода (БХФЗ), предлагает купить свою часть акций сразу нескольким компаниям.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет Телеграф.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Ранее сообщалось, что семья Беспалько ведет переговоры о продаже своего пакета акций инвесткомпании Horizon Capital, теперь переговоры ведутся  еще с тремя потенциальными покупателями: "Фармак", "Юрия-Фарм", а также с инвесткомпанией "Алтиус Кэпитал".

На запрос журналистов информацию о переговорах не подтвердили, но и не опровергли.

"Переговоры о продаже акций, контролируемых семьей Беспалько, ведутся на фоне подозрений в выводе средств из БХФЗ на компанию Ирины Ржепецкой (в девичестве Беспалько), а также подозрений со стороны властей Германии и Швейцарии против Ржепецкой в неуплате налогов", — пишет Телеграф.

Против восьми бывших и нынешних топ-менеджеров завода подан ряд исков другими акционерами БХФЗ. Их подозревают в закупках сырья по завышенным ценам и присвоении разницы.

"Директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая (дочь главы правления Николая Беспалько и бывшего гендиректора Людмилы Беспалько) как минимум с 2015 года через собственную фирму "Метабей", зарегистрированную в Англии, выступает посредником в закупке фармацевтического сырья по завышенным ценам у немецкой компании "Фармаплант". Разница в ценах поступает на счета "Метабей". Истец утверждает, что ущерб БХФЗ от таких действий составил как минимум 6,8 млн долларов", — напоминают журналисты.

По решению Высокого суда справедливости Лондона эта сумма на счетах фирмы Ржепецкой была арестована. Иск не такую же сумму рассматривает Хозяйственный суд Киева.

Также в Германии и Швейцарии правоохранительные органы расследуют уголовные дела против Ржепецкой по фактам мошенничества, уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Завод "Заря" в 2021 году уплатил в горбюджет Рубежного 175 млн гривен налогов — СМИ
Завод "Заря" в 2021 году уплатил в горбюджет Рубежного 175 млн гривен налогов — СМИ
"Glovo становится маркетплейсом, как Amazon или Rozetka", — Даниэль Алонсо, Glovo
"Glovo становится маркетплейсом, как Amazon или Rozetka", — Даниэль Алонсо, Glovo
Почему бизнес не может жить без торговой марки и как ее зарегистрировать
Почему бизнес не может жить без торговой марки и как ее зарегистрировать
Загрузка...
Новое видео
Построение экосистем и промышленных кластеров как антикризисный менеджмент

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Хмельницкой области откроют завод по переработке кукурузы

  3. Власти Киева отсрочили введение штрафов за неоплату парковки до 16 июля

  4. Деньги со счетов должников автоматически списываться не будут — разъяснение Минюста

  5. "Новую почту" оштрафовали на 326 млн грн после жалобы клиента о повреждении посылки

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...