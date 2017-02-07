Солнце встало: Как установить и заработать на солнечной электростанции

По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности), в 2016 году почти в четыре раза выросло количество домохозяйств, которые установили солнечные панели. С 244 до 1109. Эксперты оценивают скорость возврата вложений — от пяти до семи лет. Стоит ли игра свеч?

С чего вдруг бум?

Украинцы и раньше строили домашние солнечные электростанции (СЭС). Например, если дом расположен вдалеке от цивилизации. Небольшая солнечная станция также была альтернативой строительству новой линии и установки более мощного трансформатора для бизнеса, у которого растут потребности в энергии.

"В стране сейчас, наверное, больше автономных станций, чем сетевых. Раньше в Украине автономные станции ставились, если были проблемы с доступом к сети. Например, для собственного дома, который либо совсем нельзя подключить к сети, либо можно за бешеные деньги", — рассказал Delo.UA экс-глава Фонда целевых экологических инвестиций Алексей Хабатюк.

В 2014 году домашние СЭС и ветроэлектростанции (ВЭС), подключенные к сети, получили право продавать свою электроэнергию по "зеленому" тарифу.

Это произошло благодаря вступлению в силу изменений к Закону Украины "Об электроэнергии". Правда, отставала практическая часть — порядок подключения станций к сети Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разработала только к концу 2014 года.

"Проблемы с подключением были, пока облэнерго не отработали процедуру подключения станций к сети, не утвердили внутренние инструкции. У меня ушло около 6 месяцев на подключение, потому что в Киевской области моя станция была одной из первых. Такая же ситуация была по Черновицкой области — там это заняло три месяца", — вспоминает Хабатюк.

Чтобы обезопасить инвестиции владельцев СЭС, НКРЭКУ установила, что "зеленый" тариф будет рассчитываться с даты регистрации заявки-уведомления на подключение.

По словам Хабатюка, на сегодняшний день большинство облэнерго по подключению укладываются в неделю. Особенно хорошо процедура отработана в областях, где наблюдается небольшой бум домашних СЭС. Задержки характерны для регионов, где были единичные случаи подключения небольших СЭС. Это Ровенская, Житомирская и Одесская области.

Отличия от промышленных станций

Главное отличие в том, что домашние производители заключают договор на продажу э/э с местным поставщиком электроэнергии — облэнерго, а промышленные — с госпредприятием "Энергорынок".

Отличается и экономика: начиная от возведения и заканчивая системой налогообложения.

Например, налог на добавленную стоимость (НДС) возмещают только промышленным станциям.

В отличии от промышленных СЭС, домохозяйствам заплатят только за ту часть э/э, которая передается в сеть, а не за всю произведенную. То есть используется нетто-схема — учет разницы между генерацией и потреблением.



Мощность солнечных станций домохозяйства не должна превышать 30 кВт. По словам собеседников Delo.UA, ее достаточно для окупаемости инвестиций. При этом эксперты советуют сразу ориентироваться на допустимый максимум. Это позволит сэкономить время в будущем, когда потребитель решится расширить свою станцию. Кроме того, станции большей мощности окупаются быстрее.

Например, примерная стоимость СЭС "под ключ", мощностью 10 кВт составит около $14 тыс., а окупится она приблизительно за 7 лет. Зато станция на 30 кВт за $39 тыс. вернет вложения за 5,5 лет.

Тариф зависит от курса евро (из-за высокой импортной составляющей) и от даты заключения договора на продажу электроэнергии в сеть. Например, станции, которые успели ввести в эксплуатацию в 2013-2014 годах, продают свою электроэнергию по 9,8 грн за кВт•ч. Тогда как СЭС, введенные в эксплуатацию в 2016 году, продавали по 5,2 грн.

География и геометрия

В основном устанавливают солнечные панели домохозяйства в западном и центральном регионах.

Генеральный директор компании "Атмосфера", дистрибьютора технологий и оборудования для возобновляемой энергетики, Алексей Бадика рассказал, что в Украине разница выработки солнечной генерации в южных и западных регионах не так велика — до 5%.

"Основными факторами являются технические и финансово-экономические мотивы. На западе, например, больше объектов, для которых требуется автономное энергоснабжение", — объяснил Бадика.

Чаще всего такие системы используют как дополнительный или резервный источник энергии, который сокращает затраты на энергоснабжение.

А в некоторых случаях солнечная генерация — единственный вариант для обеспечения энергией.

Бадика также отмечает, что для сельской местности интересна автономность системы, а для города — коммерческая сторона вопроса или возможность реализации проекта под "зеленый тариф".

Арифметика

Опрос компаний, которые занимаются строительством солнечных станций, показал, что цена установки домашней СЭС "под ключ" — от $1,1 тыс. до $1,3 тыс. за 1 кВт установленной мощности. В этот комплект входит помощь с разработкой проекта, проектные, предпроектные работы, оборудование, строительно-монтажные работы. Некоторые компании даже берутся оформить для клиента "зеленый тариф".

Тариф для станций, которые будут построены и введены в эксплуатацию в 2017 году, составит 4,98 грн/кВт•ч (без НДС). Однако ставка ежеквартально пересматривается, поскольку привязана к курсу евро, и составляет 18 евроцентов/кВт•ч.

Коллеги по бизнесу

Коммерческая сторона солнечных станций достаточно привлекательна, чтобы ими заинтересовались бизнесмены.

"Есть крыша промышленного здания или земля — есть место для установки промышленной солнечной станции под "зеленый тариф". Окупаемость таких проектов на сегодня составляет 4,5-6 лет, что значительно выгоднее и надежнее депозита", — отмечает Бадика.

Среди его клиентов — сеть АЗС "KLO". Ряд ранее построенных объектов, на которых со временем появились энергозатратные дополнительные услуги (кафе, мойка авто) компания решила проапгрейдить с помощью возобновляемой энергии: солнечные панели, котлы, гелиоколлекторы.

"Мы не ставим цель на 100% покрыть потребность. Покрывать нужно ровно столько, сколько необходимо на каждом конкретном объекте. Если речь идет о потребности покрыть отопление — мы устанавливаем твердотопливный котел на альтернативном топливе. Если необходима горячая вода — тогда ставим гелиоколлекторы, а если есть потребность в электроэнергии — устанавливаем фотомодули", — уточняет коммерческий директор KLO Олег Левченко.

Их коллеги — сеть АЗС WOG занялась установкой солнечных панелей в 2012-2013 годах. Проект был скорее имиджевый, но благодаря росту курса евро сеть получила дополнительный заработок. По словам директора по развитию и эксплуатации Валентина Цьося, в 2016 году сеть покупала электроэнергию по 1,8 грн за кВт•ч, а продавала по 10,8 грн кВт•ч.

Суммарно "воговцы" инвестировали в проекты около $0,5 млн. Окупить проект ожидают за 5 лет. Срок эксплуатации панелей — 15 лет. По истечении такого периода времени обычно происходит 50% потеря эффективности фотоэлектрического преобразования.

KLO не разглашает объем свои инвестиций, но уточняет, что стоимость 1 кВт установленной мощности составила около $1800. Окупить инвестиции тоже ожидают в течение 5 лет.