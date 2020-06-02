Бизнес 10 минут назад

Совершенствование системы закупок позволило ОПЗ сэкономить 17,5 млн гривен

Предприятие готовится к приватизации

Фото: пресс-служба Одесского припортового завода Фото: пресс-служба Одесского припортового завода
Фото: пресс-служба Одесского припортового завода

Благодаря действиям нового руководства ОАО "Одесский припортовый завод" по совершенствованию системы закупок предприятие сэкономило 17,5 млн гривен в мае 2020 года. Сэкономленные средства потратят на обновление предприятия и обеспечения социальных гарантий для работников.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗ.

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Проведенные изменения позволили увеличить среднее количество участников торгов по поставке товарно-материальных ценностей на ОПЗ до 2,9 в мае 2020 против 1,2 за период с 01.01.2020 по 30.04.2020. Рост конкуренции стало залогом повышения прозрачности закупок и невозможным искусственное завышение цен.

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"Мы расширили круг участников в торгах, поэтому повысилась конкуренция среди компаний-поставщиков. В ближайшее время планируем автоматизировать и централизовать закупочную деятельность предприятия, полностью ликвидирует возможность появления коррупционной составляющей при осуществлении закупок. Также это даст возможность снизить цены на материалы, которые поставляются на завод, с сохранением их высокого качества", — отметил и.о. председателя правления-директора ОАО "ОПЗ" Николай Синица.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины планирует восстановить большую приватизацию после стабилизации ситуации на финансовых рынках. ОПЗ входит в перечень предприятий большой приватизации. Советником по приватизации ОПЗ является компания Pericles Group Advisory.

 ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой аммиака на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% — ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам — 0,4312%.

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