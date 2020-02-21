Совладелец HD-group Борис Шестопалов: мы будем увеличивать экспорт замороженной продукции

На пресс-конференции, состоявшейся в рамках мероприятия, совладелец компании HD-group Борис Шестопалов отметил, что сегодня многие участники рынка пытаются ориентироваться на экспорт.

"Начиная с 2019 года главным фактором ослабления украинской продукции является нестабильная ситуация с курсом валют. Постоянное колебание гривны негативно влияет на работу производителя или экспортера, поскольку укрепляющаяся гривна, по не всегда по объективным экономическим причинам, не дает возможности заключать долгосрочные контракты. Все цены фиксируются в валюте, а с подобной динамикой курса валют многие компании несут убытки", — комментирует Борис Шестопалов.

Тем не менее, компания HD-group расширяет границы, развивая экспортные рынки, чтобы присутствовать во многих странах. На сегодняшний день традиционная категория продукции представлена большим ассортиментом в странах постсоветского пространства, а, именно, Беларусь, Молдова, Прибалтика. На экспорт идут кондитерские изделия с длительным сроком хранения более 4-6 месяцев, бакалейная продукция, вся линейка круп, завтраки, топпинги и сиропы.

"Мы имеем позитивный опыт работы с Германией, а, именно, с сетью "Монолит", так как она ориентирована на выходцев из бывшего Советского Союза. Там мы представлены широкой линейкой продукции сезонного и постоянного спроса. У нас очень большие заказы на пасхальные кексы длительного хранения, и это целые контейнерные отгрузки", - отмечает Шестопалов.

По его словам, компания имеет опыт выхода на рынок Ближнего Востока, Северной Америки, прежде всего, в Канаду, так как есть культура потребления национального продукта. Осуществляются поставки кошерной продукции для двух израильских дистрибьюторов, а, именно, различных пряников и печенья. На экспорт уходит около 10% продукции и 90% реализуется на внутреннем рынке, так как, прежде всего, HD-group является национальным производителем.

В планах компании - расширение линейки продуктов путем установки нового оборудования и приобретения отраслевого предприятия. В перспективе - увеличение экспорта замороженной продукции, прежде всего, традиционного высокорецептурного хлеба.

"Для производителей Европы, а, особенно, Америки — это нетипичная продукция, она больше для скандинавских стран, поэтому мы видим огромные экспортные возможности. Эта продукция является нишевой и на нее растет спрос, плюс ржаные изделия более полезны, чем пшеничные", — добавил соучредитель компании.

Напомним, HD-group — Группа компаний в сфере агрифуд с фокусом на B2B клиента. В составе Группы работают зерноперерабатывающие предприятия; заводы по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, бакалеи; завод по производству джемов, варенья; компания по организации логистических услуг и компания по организации закупок.