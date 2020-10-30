Spotify планирует повысить цены на свои услуги

Компания Spotify планирует дальнейшее повышение цен для увеличения общей выручки. Об этом заявил соучредитель и генеральный директор Spotify Даниэль Эк, передает TechCrunch.

Как отмечает издание, несмотря на то, что в III квартале 2020 года к Spotify подключились 6 млн новых пользователей, которые довели общую аудиторию сервиса до 144 млн, это не оправдало планы руководства компании по прибыли.

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Повышение цены на услуги позволит Spotify увеличить выручку на рынках, где, по мнению компании, пользователи будут продолжать видеть ценность в оплате своей подписки на потоковую передачу.

Компания конкретно не детализировала свои планы повышения цен в долларах или географическом положении. По словам гендиректора, компания думает о возможном повышении цен в более широком плане.

Эк подчеркнул, что, хотя основной задачей Spotify по-прежнему является рост пользователей, есть рынки, на которых сервис стал более зрелым и повысил свою ценность в глазах потребителя, в том числе за счет своего "расширенного контента", то есть, инвестиций Spotify в расширение своей библиотеки контента, особенно подкастов.

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На сегодняшний день на сервисе 1,9 млн подкастов. Так, в этом квартале было выпущено 58 оригинальных и эксклюзивных подкастов, в результате чего это предложение доступно на 16 рынках.

"Хотя это еще рано, первоначальные результаты показывают, что на рынках, где мы тестировали повышенные цены, наши пользователи считают, что Spotify остается исключительной ценностью, и они продемонстрировали готовность платить больше за наши услуги. Вы увидите, что мы и дальше будем увеличивать рост цен, особенно в тех местах, где мы хорошо позиционируемся в условиях конкуренции", — заявил Эк.

В издании сообщили, что Spotify уже протестировал рост цен на нескольких рынках, включая некоторые европейские страны.

В частности, в 2019 году Spotify повысила цены на свой семейный план примерно на 13% на некоторых скандинавских рынках.

По результатам этого месяца, Spotify увеличила стоимость своего семейного плана в Австралии с 17,99 до 18,99 австралийских долларов, что эквивалентно 13,69 долларов США. Это изменение вступило в силу 1 октября для новых подписчиков.

Spotify отмечает, что в этом месяце также поднимется цена на семейный план в десятке других стран, включая Бельгию, Швейцарию, Боливию, Перу, Эквадор и Колумбию, наряду с его планом Duo Plan (план для двух человек) в Колумбии.

Напомним, крупнейший в мире музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине.