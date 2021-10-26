Стало известно об уголовном производстве относительно деятельности топ-менеджеров БХФЗ

В Едином реестр досудебных расследований есть информация об уголовном производстве относительно деятельности топ-менеджеров БХФЗ и семьи Безпалько, в частности супруги Николая и Людмилы Безпалько и их дочери Ирины.

Как сообщает УНИАН, Николай и Людмила Безпалько с 1994 года на различных должностях осуществляют руководство БХФЗ. Считается, что именно они контролируют офшорные компании, которым принадлежат более 50% акций БХФЗ. Их дочь Ирина Безпалько (Ржепецкая) является директором по развитию БХФЗ. Другими причастными к злоупотреблениям являются Юлия Здаревская (генеральный директор БХФЗ в период с февраля 2018 по февраль 2021) и Михаил Пасечник (генеральный директор БХФЗ с февраля 2021).

Соответствующее уголовное производство № 12021100020001905 было внесено в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 191 УК Украины (Присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении). Это преступление карается штрафом до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и лишением свободы на срок до четырех лет.

В основе претензий к топ-менеджменту и части акционеров БХФЗ лежит подозрение в умышленном причинении вреда предприятию и другим акционерам БХФЗ в размере 6,8 млн долларов США.

Напомним, в октябре 2017 года крупнейший акционер БХФЗ "Дарница" (владеет 31% акций БХФЗ) обратилась к аудиторской компании "Крестон Джи Си Джи Аудит" для оценки финансового состояния БХФЗ и для выявления возможных фактов финансовых злоупотреблений со стороны должностных лиц БХФЗ.

Аудиторы пришли к выводу, что в 2015-2016 годах 30% всех платежей БХФЗ за фармакологическое сырье переводились на счет английской фирмы "Метабей", которая принадлежит Ирине Безпаслько (Ржепецькой). В марте 2021 года Высокий суд справедливости в Лондоне арестовал счет компании "Метабей".

В сентябре 2021 года Ирина Безпалько на основании постановления Высокого суда справедливости возместила фармацевтической компании "Дарница" 250 тысяч фунтов (около 350 тысяч долларов США) за юридические расходы "Дарницы" в этом судебном процессе.

Кроме того, в Хозяйственном суде Киева ответчиками по аналогичным обвинениям, кроме семьи Безпалько, Пасечника и Здаревской, является член Наблюдательного совета и заместитель гендиректора по инвестиционно-юридическим вопросам А. Голобородько, член Наблюдательного совета и бывший коммерческий директор БХФЗ Э. Сова, член Наблюдательного совета и финансовый директор БХФЗ т. Артеменко. Считается, что все эти лица умышленно участвовали в выводе средств БХФЗ на фирму Безпалько.

Также в Германии и Швейцарии, где у фирмы Безпалько есть контрагенты и счета, Ирина Безпалько (Ржепецкая) подозревается в уклонении от уплаты налогов и в отмывании средств.

29 октября 2020 года Верховный суд подтвердил право собственности фармацевтической компании "Дарница" на 30% акций ПАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ, оба — Киев), приобретенные в 2015 году. Верховный суд также оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 4 ноября 2019 года, который установил, что продажа акций "Дарницы" проходила с соблюдением закона.