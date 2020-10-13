Стало известно, сколько будет стоить переоборудование авто с бензина на газ

Стоимость сертификации переоборудованных автомобилей, включая авто с газовыми установками, напрямую зависит от стоимости лабораторных испытаний, проводимых для оценки их безопасности и соответствия, и на их основе определяется субъектами рынка.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, для повышения безопасности транспортных средств и минимизации случаев их возгорания действующий Закон Украины "О дорожном движении" требует, чтобы все переоборудованные авто, в том числе с газовыми установками, проходили обязательные испытания и соответствующим образом сертифицировались.

Это, в свою очередь, делает невозможным самовольную установку газового оборудования при переоборудовании авто и выдачу соответствующих фиктивных документов "на коленке"", — говорится в сообщении.

По информации Мининфраструктуры, на сегодняшний день в Украине работает 10 субъектов, которые проводят сертификацию колесных транспортных средств, и около 400 участков, которые проводят испытания.

Они самостоятельно определяют стоимость сертификации, основную часть которой составляют обязательные лабораторные испытания. Именно результаты этих испытаний позволяют установить соответствие колесного транспортного средства требованиям безопасности.

Вместе с тем, работы по оценке соответствия переоборудованных автомобилей, а особенно тех, которые переоборудованы для работы на газовое топливо, являются еще более объемными в связи с необходимостью проверки большого количества показателей соответствия колесного транспортного средства требованиям безопасности, так и их стоимость соответственно больше.

"Следовательно, по информации субъектов сертификации, стоимость сертификации переоборудованных авто для работы на газовом топливе составляет в среднем от 2 400 до 3 000 грн", — объясняют в Мининфраструктуры.

В то же время, как отмечают в министерстве, уменьшение объемов проверок недопустимо, потому что это противоречит требованиям законодательства и может негативно повлиять на безопасность конструкции колесных транспортных средств и нести угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

В Мининфраструктуры напомнили, что 16 октября 2020 года вступают в действие новые изменения в Закон Украины "О дорожном движении", которые отменяют согласование технических условий Мининфраструктуры и МВД, в связи с чем органы по сертификации будут нести еще большую ответственность за результаты проведения процедур по оценке соответствия.

Напомним, по объемам использования сжиженного газа на транспорте Украина входит в пятерку крупнейших на планете. По мнению экспертов, в 2020 году объем потребления этого ресурса превысит 2 млн тонн.